Lil Wayne prekinuo s curom: Ostavila ga je zbog Trumpa?!

Bidot je navodno bila šokirana kad je vidjela da je Wayne podržao Trumpa, a uz to se i strašno razočarala. Wayne je ranije nahvalio predsjednika Trumpa i njegov rad na pravosudnoj reformi

<p>Američkog repera <strong>Lil Waynea</strong> ostavila je njegova djevojka, plus size manekenka <strong>Denise Bidot</strong>, javlja <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8911485/Lil-Waynes-model-girlfriend-Denise-Bidot-dumps-rapper-following-Trump-endorsement.html?ito=social-facebook" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>Glavni razlog za prekid bio je taj što je Wayne javno podržao republikanskog kandidata <strong>Donalda Trumpa </strong>u američkim predsjedničkim izborima.</p><p>- Prekinula je s Wayneom. Nije samo zbog podrške Trumpu, ali to je igralo veliku ulogu - rekao je izvot za <a href="https://mtonews.com/lil-waynes-bbw-girlfriend-breaks-up-w-him-over-trump-support" target="_blank">MTO News</a>.</p><p>Bidot je navodno bila šokirana kad je vidjela da je Wayne podržao Trumpa, a uz to se i strašno razočarala. Preko vikenda na svoj je Instagram profil, koji je sad ugašen, objavila poruku 'ponekad ljubav nije dovoljna'.</p><p>Uz to, ona i Wayne maknuli su se s liste pratitelja na Instagramu prije nego je Bidot izbrisala profil.</p><p>Wayne je ranije nahvalio predsjednika Trumpa i njegov rad na pravosudnoj reformi.</p><p> </p>