Lille u izazovnom bodiju opet oduševila fanove, istaknula bujno poprsje: 'Volim krevet'

Volim sve na tebi, tvoju beskrajnu ljepotu, pisali su se pratitelji pjevačica Lidije Bačić (37) nakon što je objavila nestašnu fotografiju na društvenom mreži.

Lille je na fotografiji pozirala u ležernom izdanju u krevetu, a na sebi je imala maslinasti bodi koji je istaknuo njeno bujno poprsje i vitke noge.

- Volim krevet - napisala je pjevačica ispod objave.

Ovakav prizor njezine pratitelje nije ostavio ravnodušnima pa su joj u komentarima pisali brojne komplimente.

- Jako lijepo; Lijepa kao uvijek; Ljepotica si slatka - samo su neki od komentara ispod objave.

Nedavno je za IN Magazin progovorila o ljubavnom životu.

- Ljubim li koga već godinama nekako zadržavam za sebe. Neki vole o tome pričati neki ne. Ja volim više o sebi i svojem poslu - rekla je Lille.

- Ali lijepo mi je, to je to. Jednog dana kad se odlučim udati, onda će svi znati. Dok još nije finalno, da znamo da je to to za udaju - neću ništa pričati.

Lidija, koja danas hrvatsku javnost obara seksepilnim fotografijama i dobrim izgledom, nekada je bila sramežljiva.

- Jesam, to je odrastanje, stasanje. Kako bih rekla, svi ljudi imaju jedno mišljenje prije deset godina, onda za pet godina potpuno drugačije razmišljaju. Tako svi mi evoluiramo, razmišljamo drugačije. Što ja znam što ću misliti za pet godina. Sigurno jesam u počecima bila sramežljivija, ali Bože moj - zaključila je.

