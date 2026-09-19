Lily Collins se oprostila od Emily i Pariza: 'Ostala sam bez teksta'

Netflix je službeno najavio završetak snimanja popularne serije Emily u Parizu. Šesta sezona ujedno predstavlja i kraj ove iznimno uspješne televizijske priče u kojoj glavnu ulogu Emily Cooper tumači Lily Collins. Streaming div otkrio je kako gledatelje očekuje novo poglavlje prepuno ambicija i romantike, ali i važnih životnih prekretnica koje će testirati odanost glavne junakinje. Nova sezona donosi konačan rasplet složenih ljubavnih i poslovnih odnosa koji su godinama privlačili milijune gledatelja pred male ekrane.

Emotivna poruka kojom su kreatori zaključili veliki projekt

Nakon posljednjeg dana na setu glumica Lily Collins podijelila je dirljivu poruku na svojim društvenim mrežama. U svojoj objavi na Instagramu priznala je kako je ostala bez teksta te da joj je gotovo nemoguće opisati koliko joj je cijelo ovo putovanje značilo. Kroz proteklih sedam godina lik Emily postao je neizostavan dio njezinog života. Collins je istaknula kako ju je njezina uloga iz sezone u sezonu neprestano iznenađivala, inspirirala i stavljala pred nove izazove.

Foto: Netflix

Posebnu zahvalu glumica je uputila Darrenu Staru, kreatoru serije koji je osmislio lik beskrajno optimistične Amerikanke u Parizu. Prema njezinim riječima, Emily se stalno nalazila izvan svoje zone komfora, učila je vjerovati samoj sebi i oslanjala se na druge kako bi se snašla u novom okruženju. Collins je poručila kako osjeća ogromnu zahvalnost što joj je Star povjerio zadatak da taj lik oživi pred kamerama.

Riječi zahvale uputila je i cijeloj produkcijskoj ekipi, scenaristima, redateljima te kolegama glumcima. Naglasila je kako su upravo oni zaslužni što je Emily postala ono što jest te što su cijeli taj fiktivni svijet pretvorili u mjesto koje je djelovalo poput pravog doma. Na kraju objave poručila je kako će ovo poglavlje zauvijek nositi u srcu. Otkrila je da joj oproštaj djeluje potpuno nerealno i pomalo gorko, ali iznad svega osjeća nevjerojatan ponos što je imala priliku utjeloviti Emily Cooper. Svoju je objavu zaključila kratkim i prepoznatljivim pozdravom na francuskom jeziku.

Novi izazovi i teške odluke u završnim epizodama

Kada je riječ o samoj radnji šeste sezone, Netflixovi predstavnici najavili su brojna iznenađenja. Glavna junakinja suočit će se s neočekivanim profesionalnim sukobima i promjenama u privatnim odnosima koji će je natjerati da preispita gdje zapravo leži njezina budućnost. Na samom kraju morat će donijeti konačnu odluku i odabrati između svoje uspješne karijere, onoga što joj srce govori te života koji je mukotrpno izgradila u francuskoj prijestolnici.

Prethodna, peta sezona serije donijela je važne prekretnice za Emily. Ta je sezona završila tako što je prekinula ljubavnu vezu s talijanskim poduzetnikom Marcellom. Sam kraj ostavio je otvorena vrata za daljnji razvoj njezina odnosa s kuharom Gabrielom. On ju je pozvao da mu se pridruži u Grčkoj, a upravo će to putovanje postati jedna od središnjih tema posljednje sezone. Filmska ekipa snimala je završne epizode na nekoliko atraktivnih europskih lokacija. Uz dobro poznate pariške ulice, produkcija se privremeno preselila u Grčku i Monako.

Svi obožavatelji mogu odahnuti jer producentski tim u posljednju sezonu vraća sva prepoznatljiva lica. Ashley Park ponovno utjelovljuje njezinu najbolju prijateljicu Mindy, dok Philippine Leroy-Beaulieu nastavlja glumiti strogu šeficu agencije Sylvie Grateau. Glumačkoj postavi ponovno se pridružuje i Minnie Driver, koja je postala dio ovog velikog projekta tijekom prethodne sezone.

Foto: Netflix

Šesta sezona dolazi na Netflix 24. prosinca.

Globalni fenomen koji je podijelio kritičare i publiku

Netflix je počeo emitirati seriju početkom listopada 2020. godine. Od samog početka ovaj je projekt izazivao podijeljene reakcije u javnosti. Dok su američki kritičari imali mješovita mišljenja, francuska javnost često je oštro kritizirala seriju zbog stereotipnog i nerealnog prikazivanja Parižana te njihove kulture. Unatoč takvim reakcijama u lokalnim medijima, serija je nevjerojatnom brzinom stekla veliku popularnost diljem svijeta i tjednima dominirala ljestvicama najgledanijih sadržaja na streaming platformama.

Odlukom o završetku serije nakon šest sezona čelnici platforme prate širi trend u televizijskoj industriji. Veliki streaming servisi u posljednje vrijeme redovito donose odluke o završetku svojih najpopularnijih serija točno na vrhuncu njihove gledanosti. Takav pristup omogućuje scenaristima da pričama daju smislen i zaokružen kraj, bez bespotrebnog razvlačenja radnje.

Foto: Netflix

Gledatelji su kroz proteklih šest sezona posebno hvalili vizualni identitet serije. Modne kombinacije koje su nosile glavna junakinja i njezine prijateljice redovito su izazivale brojne rasprave na društvenim mrežama i diktirale nove modne trendove. Dizajneri kostima vješto su spajali visoku modu s pristupačnijim odjevnim predmetima, stvarajući prepoznatljiv stil koji su mnogi pokušavali kopirati. Svaka epizoda funkcionirala je poput male modne revije koja slavi hrabrost i eksperimentiranje s bojama i uzorcima.

Osim vizualnog aspekta, scenaristi su kroz dijaloge redovito otvarali teme međukulturalnih razlika u modernom poslovnom svijetu. Američki pristup radu glavne junakinje često se sudarao s opuštenijim europskim shvaćanjem ravnoteže između radnog vremena i privatnog života. Takve svakodnevne situacije redovito su služile kao izvor komičnih nesporazuma u uredu. Dinamika između članova agencije Savoir tako je ostala glavna okosnica priče, pokazujući kako potpuno različite generacije i kulture mogu učiti jedne od drugih.

Foto: Netflix

*uz korištenje AI-ja

