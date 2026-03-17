Lina (19) stiže u 'Igru chefova': Uspješno balansiram između kodiranja i učenja kineskog

RTL-ov nadolazeći kulinarski show 'Igra chefova' donosi uzbudljivo natjecanje prepuno talenata, različitih generacija i kulinarskih stilova, a među kandidatima valja spomenuti i najmlađu natjecateljicu - Linu Čorko. Ova svestrana studentica prve godine matematike na PMF-u na Sveučilištu u Zagrebu prava je predstavnica generacije Gen Z koja odlučno dokazuje da mladi itekako kuhaju - i to s ozbiljnom strašću.

Foto: Maja Bota Strbe

'Igra chefova' gledateljima će donijeti dinamično natjecanje u kojem kandidati prolaze kroz zahtjevne kulinarske zadatke pod pritiskom, testirajući svoje znanje, brzinu, kreativnost i snalažljivost. Uz napetu borbu za prolazak kroz izazove po budnim okom chefova Stivena Vunića, Tonija Bobana i Tibora Valinčića, publika će imati priliku upoznati osobnosti, inspirativne priče i raznolike kulinarske stilove kandidata, od tradicionalnih do modernih i internacionalnih kuhinja. Jedna od njih je i 19-godišnja Lina Čorko, najmlađa kandidatkinja u showu.

Foto: RTL

Buduća programerka uspješno balansira između kodiranja, učenja kineskog jezika i izrade studentskih trkaćih bolida u sklopu FSB Racing Teama, a u kuhinji pronalazi prostor za kreativnost i izražavanje. Posebno je inspirira azijska kuhinja i slastičarstvo, a na audiciju za show stiže s vlastoručno rađenim rezancima. Njezin san je putovanje u Kinu, gdje želi dodatno produbiti svoje kulinarsko znanje.

- Sudjelovanje u showu činilo mi se kao najzabavnija stvar koju mogu raditi ovo proljeće. Teško mogu zamisliti bolju priliku za učenje puno toga u kratkom vremenu, a to mi je uvijek cilj - ističe Lina.

Foto: RTL

U show ulazi s jasnim očekivanjima - želi učiti, zabaviti se i izaći bogatija za nova iskustva i perspektive.

Za sebe kaže da je znatiželjna, precizna i analitična i dodaje:

- Mislim da ti pridjevi vrijede i u kuhinji jer volim razumjeti što radim, pazim na detalje, razmišljam unaprijed - i više od svega, volim učiti.

Foto: Maja Bota Strbe

Iako voli imati plan i razumjeti svaki korak pripreme, spremna je i na improvizaciju u nepredvidivim situacijama, koje su neizostavan dio svakog kulinarskog izazova.

Ljubav prema kuhanju naslijedila je od majke:

- Mama me naučila svemu što znam o kuhanju. Ona mi je pokazala da je kuhanje zabavno i užitak, da se i u samo pola sata mogu napraviti prefina jela i da je nevjerojatno ispunjavajuće kad si možeš pripremiti sva svoja najdraža jela.

Foto: Maja Bota Strbe

A od mame je naslijedila i ljubav prema slastičarstvu pa kaže:

- U djetinjstvo me najviše vraćaju razni kolači koje je moja mama često pripremala. Usadila mi je ljubav prema tome, danas me slastičarstvo jako zanima i zato volim kolače s njom i učiti od nje.

Svojom energijom, autentičnošću i iskrenom ljubavlju prema kuhanju, Lina Čorko već na početku osvaja simpatije i najavljuje da će biti jedno od najzanimljivijih imena ove sezone.

'Igra chefova' uskoro stiže na RTL i platformu Voyo!