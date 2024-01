Lionel Richie: Ne želim da me unuci zovu 'djed', evo i zašto...

Legendarni glazbenik Lionel Richie (74) oduševljen je time što njegova kći Sofia Richie (25) očekuje prvo dijete sa suprugom Elliotom Graingeom (30).

- Moja beba će dobiti bebu. Tako sam oduševljen zbog Sophije i Elliota. Oni su u sedmom nebu - rekao je Richie za Entertainment Tonight.

Foto: Instagram

Nakon što mu je rečeno da je par podijelio video intimnoga otkrivanja spola djeteta kod kuće, Richieja je ta vijest iznenadila.

- Znate, s to dvoje nema tajne. Stalno govorim: 'Čuvajte to kao tajnu'. Ali da, to je ono što se događa. Tako sam sretan - ispričao je glazbenik.

Sofia i Elliot u videu su otkrili da čekaju djevojčicu. Richie već ima dva unuka, njegova starija kći Nicole Richie (42) ima kći Harlow (16) i sina Sparrowa (14) sa suprugom, glazbenikom Joelom Maddenom (44).

Ipak, Richie ne želi da ga unuci zovu 'djed'.

Foto: Joe Giddens/PRESS ASSOCIATION

- Ne govorimo 'djed' u obitelji, da, to je preozbiljno - objasnio je glazbenik.

Sofia je vijest o trudnoći otkrila za Vogue prošli tjedan. Manekenka, koja je trudna već šest mjeseci, izjavila je da je vijest držala do sada u tajnosti kako bi se zaštitila.

Ona i Elliot u vezi su od početka 2021. godine, zaručili su se u travnju 2022. te se vjenčali godinu dana kasnije.