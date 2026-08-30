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Lisa Kudrow obožava 'Prijatelje' no priznala je da joj jedna stvar ipak ide na živce: Evo i koja

Piše 24sata,
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Lisa Kudrow obožava 'Prijatelje' no priznala je da joj jedna stvar ipak ide na živce: Evo i koja
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The Paley Center For Media's 'The Paley Honors: A Special Tribute To Television's Comedy Legends' | Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL
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Kudrow je u nedavnom intervjuu naglasila kako nema "niti jednu pritužbu" na seriju, čak i kad je obožavatelji oslovljavaju s Phoebe umjesto njezinim pravim imenom. No nešto ju ipak smeta

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Lisa Kudrow (63) obožava trajan utjecaj koji je serija "Prijatelji" ostavila na publiku, no postoji jedan podsjetnik na kultnu ulogu Phoebe Buffay koji bi rado izbjegla. Iako desetljećima nakon završetka s toplinom govori o svom iskustvu, glumica je otkrila granicu koju ne želi prijeći, čak ni za najvjernije obožavatelje.

Glumci iz serije Prijatelji
Foto: Supplied by LMK / IPA

Kudrow je u nedavnom intervjuu naglasila kako nema "niti jednu pritužbu" na seriju, čak i kad je obožavatelji oslovljavaju s Phoebe umjesto njezinim pravim imenom. Objasnila je da je svaki dio stvaranja sitcoma bio nevjerojatan, od globalnog uspjeha do posebne veze koju je dijelila s ostatkom glumačke ekipe.

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- Bila je to zaista dobra veza koja je zahtijevala trud, a mi smo taj trud uložili. Bilo je sjajno - izjavila je.

Međutim, iako cijeni odanost publike, postoji jedna stvar koju odlučno odbija učiniti.

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Lisa Kudrow | Foto: LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Ponekad će me ljudi zaustaviti i reći: 'Oh, otpjevaj "Smelly Cat".' Stvarno to ne želim raditi - priznala je. Iako je "Smelly Cat" kultna pjesma koja je obilježila njezin lik, izvođenje na zahtjev joj je neugodno.

*uz korištenje AI-ja

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