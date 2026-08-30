Kudrow je u nedavnom intervjuu naglasila kako nema "niti jednu pritužbu" na seriju, čak i kad je obožavatelji oslovljavaju s Phoebe umjesto njezinim pravim imenom. No nešto ju ipak smeta
Lisa Kudrow obožava 'Prijatelje' no priznala je da joj jedna stvar ipak ide na živce: Evo i koja
Lisa Kudrow (63) obožava trajan utjecaj koji je serija "Prijatelji" ostavila na publiku, no postoji jedan podsjetnik na kultnu ulogu Phoebe Buffay koji bi rado izbjegla. Iako desetljećima nakon završetka s toplinom govori o svom iskustvu, glumica je otkrila granicu koju ne želi prijeći, čak ni za najvjernije obožavatelje.
Kudrow je u nedavnom intervjuu naglasila kako nema "niti jednu pritužbu" na seriju, čak i kad je obožavatelji oslovljavaju s Phoebe umjesto njezinim pravim imenom. Objasnila je da je svaki dio stvaranja sitcoma bio nevjerojatan, od globalnog uspjeha do posebne veze koju je dijelila s ostatkom glumačke ekipe.
- Bila je to zaista dobra veza koja je zahtijevala trud, a mi smo taj trud uložili. Bilo je sjajno - izjavila je.
Međutim, iako cijeni odanost publike, postoji jedna stvar koju odlučno odbija učiniti.
- Ponekad će me ljudi zaustaviti i reći: 'Oh, otpjevaj "Smelly Cat".' Stvarno to ne želim raditi - priznala je. Iako je "Smelly Cat" kultna pjesma koja je obilježila njezin lik, izvođenje na zahtjev joj je neugodno.
*uz korištenje AI-ja
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