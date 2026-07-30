Phoebe Buffay je trebala biti znanstvenica, a evo kako je slučajno završila u Hollywoodu

Glumica Lisa Kudrow je 30. srpnja 1963. godine u Encinu u Kaliforniji, gdje je odrasla u židovskoj obitelji kao najmlađe od troje djece. Tijekom školovanja Lisa je pokazivala veliki talent za sport, posebno tenis, te je nastupala za školsku reprezentaciju srednje škole Taft u Los Angelesu. Nakon završetka srednje škole upisala je biologiju na uglednom Sveučilištu Vassar. Nakon diplome vratila se u Los Angeles, gdje je radila zajedno s ocem kao medicinska istraživačica. U tom razdoblju nije ni slutila da će njezina budućnost biti vezana uz filmske setove i televizijske studije.

Prekretnica se dogodila zahvaljujući Jonu Lovitzu, prijatelju njezina brata i poznatom komičaru, koji ju je potaknuo da se okuša u glumi. Dok je još radila u istraživačkom laboratoriju, počela je pohađati satove improvizacije i nastupati u humorističnim skupinama. Ubrzo je postala članica slavne improvizacijske družine The Groundlings iz LA-a, koja je iznjedrila brojne poznate komičare.

Početak televizijske karijere nije bio jednostavan. Godine 1990. nije uspjela proći audiciju za kultnu emisiju "Saturday Night Live", no dvije godine poslije dobila je prvu zapaženu televizijsku ulogu. U humorističnoj seriji "Mad About You" utjelovila je ekscentričnu konobaricu Ursulu, lik koji je kasnije postao dio jedinstvene poveznice sa serijom "Prijatelji". Pojavila se i u nekoliko epizoda serije "Bob", no razočarala se kada su je nakon snimanja pilot-epizode serije "Frasier" zamijenili glumicom Peri Gilpin.

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Sudbonosni trenutak njezine karijere dogodio se 1994. godine kada je izabrana za ulogu Phoebe Buffay u seriji "Prijatelji". Neobična, duhovita i srdačna Phoebe ubrzo je postala jedan od najomiljenijih televizijskih likova, a sama serija prerasla je u svjetski fenomen. Lisa Kudrow za svoju je izvedbu osvojila nagradu Emmy 1998. godine, a dvije godine kasnije i nagradu Udruženja filmskih glumaca SAG. Posebnu zanimljivost predstavljalo je to što je u "Prijateljima" ponovno utjelovila Ursulu, koja je predstavljena kao Phoebina sestra blizanka.

Popularnost serije donijela je glumačkoj postavi povijesne honorare. Tijekom devete i desete sezone Lisa Kudrow, Jennifer Aniston i Courteney Cox postale su najplaćenije televizijske glumice toga vremena, a zarađivale su čak milijun američkih dolara po epizodi. Ove godine otkrila je kako nije sve teklo glatko na snimanjima "Prijatelja".

- Nemojte zaboraviti da smo epizode snimali pred stvarnom publikom od oko 400 ljudi. Svaki put kada bi zabrljali nešto, ljudi su imali grozne komentare. Govorili su da ne znamo čitati, da se ne trudimo - rekla je u razgovoru za The Times.

The Paley Center For Media's 'The Paley Honors: A Special Tribute To Television's Comedy Legends' | Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

- Rijetki su vjerovali u mene i to su otvoreno pokazivali. Često su komentirali kako sam "samo šesta Prijateljica" te nisu mislili da ću nakon serije moći napraviti bilo što drugo - iskrena je bila glumica.

Uspjeh na televiziji otvorio joj je vrata filmske industrije. Nastupila je u brojnim uspješnim filmovima, među kojima su "Romy and Michele's High School Reunion", "The Opposite of Sex", "Analyze This", "Happy Endings" i "P.S. I Love You". Okušala se i kao glasovna glumica posuđujući glas likovima u animiranim serijama i filmovima, uključujući "Hercules: The Animated Series", "The Simpsons" i "Dr. Dolittle 2".

Godine 2005. pokrenula je jedan od svojih najambicioznijih projekata, humorističnu seriju "The Comeback", koju je zajedno osmislila i napisala s Michaelom Patrickom Kingom. U seriji je glumila Valerie Cherish, nekadašnju televizijsku zvijezdu koja pokušava oživjeti svoju karijeru. Iako je nakon prve sezone bila ukinuta, serija je gotovo deset godina kasnije imala povratak.

Sklonost inovativnim projektima pokazala je i 2008. godine pokretanjem internetske serije "Web Therapy", u kojoj je utjelovila ekscentričnu terapeutkinju Fionu Wallice. Serija je privukla veliku pozornost publike i kritike te je 2011. godine prerasla u televizijsku produkciju mreže Showtime, gdje je emitirana tijekom četiri sezone.

Osim glumačkog rada, Kudrow se okušala i kao izvršna producentica dokumentarne serije "Who Do You Think You Are?", koja istražuje obiteljska stabla poznatih osoba. Tijekom vlastitog sudjelovanja u emisiji otkrila je potresne detalje o svojim precima koji su emigrirali iz Bjelorusije, Njemačke i Mađarske. Posebno emotivan trenutak bio je kada je doznala da je njezina prabaka ubijena tijekom Holokausta.

Posljednjih godina nastavila je uspješno graditi karijeru nastupajući u filmovima "Neighbors" sa Sethom Rogenom te u popularnoj televizijskoj seriji "Scandal". Uloga Valerie Cherish u obnovljenoj seriji "The Comeback" donijela joj je i desetu nominaciju za nagradu Emmy.

Na privatnom planu Lisa Kudrow od 1995. godine u braku je s Michelom Sternom, francuskim direktorom oglašavanja. Par ima sina Juliana, rođenog 7. svibnja 1998. godine. Unatoč velikoj slavi, Kudrow je tijekom cijele karijere ostala poznata po skromnosti, inteligenciji i osebujnom smislu za humor.