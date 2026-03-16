Lisa Rinna na zabavi nakon Oscara nosila haljinu od 5 kila ljudske kose, ovo morate vidjeti

Glumica i reality zvijezda Lisa Rinna ponovno je pokazala da se ne boji modnih eksperimenata. Na ovogodišnjoj oskarovskoj zabavi zaklade Elton John AIDS Foundation pojavila se u jedinstvenoj haljini izrađenoj od čak pet kilograma etički nabavljene ljudske kose.

Neobičnu kreaciju osmislio je modni dizajner Christian Cowan u suradnji s brendom za njegu kose TRESemmé. Haljina, nazvana TRESemmé A-List Hair Couture, posebno je izrađena za godišnji Academy Awards Viewing Party koji organizira zaklada slavnog glazbenika Elton John, piše People.

Cowan je 14. ožujka na Instagramu najavio ovaj neobični projekt objavom kratkog videa u kojem se vidi proces izrade haljine. Uz snimku je napisao: “A-List kosa, zamišljena na najikoničniji i najlegendarniji način.”

Za izradu jedinstvene haljine korišteno je oko pet kilograma ljudske kose prikupljene od triju dobavljača. Svaki pramen pažljivo je odabran kako bi odgovarao nijansi Rinnine kose.

Dizajner je u razgovoru za magazin People objasnio da je ideja bila istaknuti Rinninu osobnost i njezin prepoznatljivi stil. “Htio sam proslaviti Lisinu ljepotu – ona je prava sila. A budući da je poznata po svojoj ikoničnoj frizuri, činilo se zabavnim poigrati se upravo tim elementom”, rekao je Cowan.

Uoči događaja, Rinna je također otkrila kako je došlo do ove neobične suradnje te kako su na tajni dizajn reagirali njezin suprug, glumac Harry Hamlin, i njihove kćeri Delilah Belle Hamlin i Amelia Gray Hamlin.

“Nemam ništa protiv toga da s Christianom Cowanom radim pomalo lude stvari”, priznala je Rinna.

Podsjetila je i na njihovu prvu suradnju prije nekoliko godina, kada je za jednu kampanju pozirala gola noseći Cowanove modele naočala. “To je bilo jedno od mojih najdražih snimanja u karijeri”, prisjetila se.