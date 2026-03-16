ODALI MU POČAST

Zvijezde u suzama na Oscarima: Crystal pričao o Robu Reineru

Zvijezde u suzama na Oscarima: Crystal pričao o Robu Reineru
Foto: Mike Blake

Billy Crystal otvorio je segment četverominutnim govorom u kojem se prisjetio njihovog prijateljstva, koje je započelo kada je dobio ulogu Reinerovog najboljeg prijatelja u seriji "All In The Family"

Dodjela Oscara ostavila je gledatelje i publiku u suzama nakon što je u nedjelju navečer odala počast ubijenom glumcu i redatelju Robu Reineru. Emotivni segment, koji je prethodio tradicionalnom "In Memoriam" dijelu 98. dodjele nagrada, vodio je Reinerov dugogodišnji prijatelj Billy Crystal.

Crystal, koji je glumio u Reinerovoj kultnoj romantičnoj komediji "Kad je Harry sreo Sally", održao je dirljiv i emotivan govor o svom prijatelju. Na kraju segmenta, na pozornici mu se pridružila skupina holivudskih zvijezda koje su glumile u Reinerovim filmovima, prisjećajući se svojeg prerano preminulog kolege.

Popis svih dobitnika Oscara 2026. pogledajte OVDJE

Emotivan govor i okupljanje zvijezda

Voditelj 98. dodjele Oscara, Conan O'Brien, najavio je "In Memoriam" segment, obećavši ranije da će počast Reineru i njegovom djelu biti "vrlo moćna". Billy Crystal otvorio je segment četverominutnim govorom u kojem se prisjetio njihovog prijateljstva, koje je započelo kada je dobio ulogu Reinerovog najboljeg prijatelja u seriji "All In The Family".

Nakon Crystalovog govora, na pozornici su mu se, držeći se za ruke, pridružile brojne zvijezde Reinerovih najpoznatijih filmova, uključujući Meg Ryan ("Kad je Harry sreo Sally"), Caryja Elwesa i Mandyja Patinkina ("Princeza nevjesta"), Kathy Bates ("Misery"), Jerryja O'Connella i Wila Wheatona ("Ostani uz mene") te Kiefera Sutherlanda i Demi Moore ("Malo dobrih ljudi").

Crystal je zaključio posvetu referencom na film "Princeza nevjesta", rekavši: "Prijatelju, baš smo se dobro zabavili osvajajući dvorac."

Zločin koji je potresao svijet

Ova dirljiva počast dolazi nakon tragične smrti Reinera (78). Redatelj i njegova supruga Michele (70) ubijeni su 14. prosinca u svom domu, a za zločin je osumnjičen njihov Nick Reiner (32). Nick se izjasnio da nije kriv po dvije točke optužnice za ubojstvo prvog stupnja i trenutno čeka suđenje u zatvoru u Los Angelesu.

Nick Reiner se godinama borio s ovisnošću o drogama, još od tinejdžerskih dana, a u nekim je razdobljima bio i beskućnik. Činilo se da se vratio na pravi put sredinom 2010-ih, kada je surađivao s ocem na filmu "Being Charlie" iz 2015. godine.

Nick je bio koscenarist filma, koji je poluautobiografski prikazao njegovu borbu s ovisnošću o opioidima. Tijekom promocije filma, priznao je da je na prvu rehabilitaciju otišao s tek 14 godina te da je programe liječenja prošao čak 18 puta.

Conan O'Brien ga je vidio par sati prije ubojstva

Voditelj ovogodišnjih Oscara Conan O'Brien jedan je od posljednjih koji je vidio Reinera živog, s obzirom na to da su redatelj i njegova supruga prisustvovali njegovoj božićnoj zabavi 13. prosinca, samo nekoliko sati prije nego što su pronađeni mrtvi. Na zabavi je navodno došlo do "vrlo glasne svađe" između Roba i Nicka. O'Brien je, govoreći o tragediji, izrazio golemu tugu zbog gubitka prijatelja.

​- Vrlo jednostavno, imali smo zabavu, pozvali smo naše jako dobre prijatelje, a onda se sljedeći dan dogodila ova užasna stvar - rekao je O'Brien za The Hollywood Reporter.

​- Kakve god poteškoće moja supruga i ja iskusili zbog toga što se naše ime povezuje s tim, to nije ništa u usporedbi s razmjerom tragedije za obitelj i gubitkom Roba i Michele - dodao je.

