Lisinski se nakrivio: 'Stubište, strop i statua pretrpjeli štetu'

Zagreb sanira posljedice snažnog potresa koji je grad pogodio u rano nedjeljno jutro, a nedvojbeno će ih sanirati još dugo vremena. Dio obitelji ostao je bez krova nad glavom, teško su pogođene starije bolnice, kulturna baština, a iznimka nije ni Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog. Iako je izgrađena 1973., njezina lokacija na zagrebačkom Trnju, zračnom je linijom udaljena tek nekoliko stotina metara od centra grada, koji je pretrpio najveću štetu. I dok se podrhtavanje tla i dalje osjeća u slabijim udarima, ljudi se vraćaju u pogođene prostore, pregledavaju i prijavljuju zatečenu štetu.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog izvana nema veća vidljiva oštećenja, ali unutra se dobro vidi snaga potresa koji je pogodio metropolu. Od fotografija koje su objavili iz dvorane, najupečatljivija je ona nepokorene biste Vatroslava Lisinskog, koja se primaknula samome rubu, ali u posljednji trenutak kao da je ponosito odlučila prkositi gravitaciji. Riječ je o djelu velikog hrvatskog avangardnog kipara Vojina Bakića. Apstraktna bista prikazuje našeg skladatelja i osnivača hrvatske orkestralne glazbe koji je preminuo s nepunih 35 godina, a u njegovoj dvorani nalazi se od samog otvorenja.

- I Lisinski je na rubu, ali se ne da! Uz dobru glazbu prebrodit ćemo i najteža vremena. Vidimo se uskoro - poručili su iz Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski na svojoj web stranici i društvenim mrežama.

Po fotografijama se vidi da su u Lisinskom napukli zidovi, žbuka je pala po sjedalima, oštećeno je stubište, a na nekim mjestima i strop zgrade.

- Šteta je uglavnom s unutarnje strane, fasada dvorane to ne otkriva. Zasad nemamo više informacija o konkretnoj šteti. Čekamo procjenu i statičare - rekla nam je Irena Bosnić, voditeljica odjela marketinga i promidžbe Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski.

U ovom trenutku, o financijskoj šteti koju je objekt pretrpio nemoguće je špekulirati, ali jasno je da će i Lisinski morati sanirati nastalu štetu, kao i velik broj kulturnih objekata u Zagrebu.

Zbog potresa i globalne pandemije korona virusa upitno je kad će Lisinski ponovno otvoriti svoja vrata građanima. Na njihovim web stranicama odgođeni su ili otkazani svi koncerti do sredine travnja te većina manifestacija zakazanih za do 1. svibnja. Pitanje je što će biti nakon toga sa zdravstvenom situacijom u svijetu i Hrvatskoj, kao i sa sigurnosnom situacijom u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Neki domaći izvođači već su dobili svoje jesenske termine dokad bi se situacija trebala normalizirati. Tri dana zaredom, od 14. do 16. ožujka, trebale su u Lisinskom zapjevati The Frajle. Rasprodale su prva dva koncerta, pa su dodali i treći, no zagrebačka publika morat će se strpjeti. Nastupi su odgođeni za 18. svibnja te 1. i 2. lipnja. Svojim proljetnim koncertima u prestižnoj zagrebačkoj dvorani još uvijek se nadaju i Hari Rončević, pijanist Ivo Pogorelić, Rock Opera, gudački kvarteti Porin i Rucner, Zagrebačka filharmonija, Jelena Radan te Damir Urban.

Miroslav Škoro nije želio ništa prepustiti slučaju pa bi zaljubljenici u tamburašku i domoljubnu glazbu te političke poruke iz oštrog desnog političkog spektra u Škorina dva koncerta trebali uživati u listopadu. Na jesen su najavljeni i koncerti Christian McBride Big Banda, južnoafričkog zbora Soweto Gospel Choir te uvijek rado viđenih gostiju Igudesmana & Jooa koji će zasvirati Beethovena u Lisinskom. Princ romantike Richard Clayderman nastupit će povodom 40. obljetnice svoje glazbene karijere, a jedan od omiljenih talijanskih glazbenika Zucchero trebao bi zapjevati u kultnoj dvorani pred sam kraj godine.

