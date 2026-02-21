Liza Minnelli: 'S 13 sam molila doktore za mamine tablete...'

Liza Minnelli (79) u memoarima 'Kids, Wait Till You Hear This!' prvi put otvoreno govori o životu iza reflektora - o slavnoj majci Judy Garland, ovisnostima, neuspjelim brakovima i osobnim tragedijama koje su je obilježile.

Kaže kako je prerano morala odrasti jer je njeno djetinjstvo obilježila majčina ovisnost o lijekovima.

- S 13 godina bila sam njena njegovateljica - medicinska sestra, liječnik, farmaceut i psihijatar u jednom. Nebrojeno puta sam zvala doktore da kažem kako je ostala bez tableta. Govorila bih: 'Ja sam dijete! Molim vas, dajte mami recept!' - kaže.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Prisjetila se i života na turnejama, stalnih selidbi i hotelskih soba umjesto stabilnog doma. Kada ih je majka Judy pitala žele li ostati u školi u Los Angelesu ili putovati s njom, Liza kaže da su sestra i ona bez razmišljanja odgovorile: 'Kad krećemo?'

Jedan od najpotresnijih trenutaka u knjizi odnosi se na prvi brak s pjevačem Peterom Allenom. Otkrila je njegovu homoseksualnost kada ga je zatekla s drugim muškarcem u njihovu krevetu.

- Osjećala sam se krhko i uplašeno, previše ukočeno da pokažem bijes ili bol. Onda me zagrlio i oboje smo počeli nekontrolirano plakati. Rekao mi je: 'Liza, volim te više od ikoga na svijetu… ali ja sam gay.’'

Foto: Profimedia/Kirby Lee

Smrt majke 1969. potpuno ju je slomila:

- Plakala sam osam dana bez prestanka. Stres me preplavio i liječnik mi je prepisao Valium. Ono što je počelo kao blagoslov na jedan dan pretvorilo se u naviku, a zatim u ovisnost - genetsko nasljeđe od mame od kojeg nisam mogla pobjeći.

O neostvarenoj želji za majčinstvom govori s posebnom boli, osobito o mrtvorođenom djetetu u petom mjesecu trudnoće:

- Molila sam svaki dan da naše dijete preživi, ali nije bilo suđeno. Prošla sam kroz užasno iskustvo. Nemogućnost da postanem majka tragedija je koju nikada neću preboljeti - govori.

Priznala je i kako se dugo godina borila s ovisnošću te je odlazila na rehabilitaciju:

- Gledala sam 'majčine demone iz prvog reda', ali bila sam uvjerena da sam drugačija od nje. Mislila sam da imam sve pod kontrolom. Kakva glupost.

Screen Actor's Guild Awards | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Svoj posljednji brak s Davidom Gestom opisuje vrlo oštro:

- Očito nisam bila trijezna kad sam se udala za tog klauna. Kontrolirao je sve - što jedem, s kim razgovaram, čak i moje pozive. Bila sam njegov zarobljenik.

Dotaknula se i kontroverznog pojavljivanja na Oscarima 2022., kada je na pozornicu dovezena u invalidskim kolicima uz Lady Gagu:

- Naređeno mi je, a ne zamoljeno, da sjednem u kolica ili da se uopće ne pojavim. Srce mi je bilo slomljeno. Kako biste se vi osjećali da vas, protiv vaše volje, izvezu pred publiku, a pritom jedva možete vidjeti tekst?

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS/PIXSELL

Unatoč svemu, kaže da je naučila ostati dostojanstvena.

- U trenucima velikog stresa ostajem ljubazna. To sam naučila od mame i tate - ističe.

Memoari otkrivaju život ispunjen slavom, ali i dubokim ranama, priču o ženi koja je, kako sama priznaje, naslijedila majčin talent, snagu, ali i njezine demone, te se cijeli život borila da preživi i ostane svoja.