Prisjetila se voljene majke, ali i teškog djetinjstva. Kaže kako je ona bila njena medicinska sestra, liječnik, farmaceut i psihijatar. Prisjetila se i života na turnejama i stalnih selidbi, ali i svojih brakova
Liza Minnelli: 'S 13 sam molila doktore za mamine tablete...'
Liza Minnelli (79) u memoarima 'Kids, Wait Till You Hear This!' prvi put otvoreno govori o životu iza reflektora - o slavnoj majci Judy Garland, ovisnostima, neuspjelim brakovima i osobnim tragedijama koje su je obilježile.
Kaže kako je prerano morala odrasti jer je njeno djetinjstvo obilježila majčina ovisnost o lijekovima.
- S 13 godina bila sam njena njegovateljica - medicinska sestra, liječnik, farmaceut i psihijatar u jednom. Nebrojeno puta sam zvala doktore da kažem kako je ostala bez tableta. Govorila bih: 'Ja sam dijete! Molim vas, dajte mami recept!' - kaže.
Prisjetila se i života na turnejama, stalnih selidbi i hotelskih soba umjesto stabilnog doma. Kada ih je majka Judy pitala žele li ostati u školi u Los Angelesu ili putovati s njom, Liza kaže da su sestra i ona bez razmišljanja odgovorile: 'Kad krećemo?'
Jedan od najpotresnijih trenutaka u knjizi odnosi se na prvi brak s pjevačem Peterom Allenom. Otkrila je njegovu homoseksualnost kada ga je zatekla s drugim muškarcem u njihovu krevetu.
- Osjećala sam se krhko i uplašeno, previše ukočeno da pokažem bijes ili bol. Onda me zagrlio i oboje smo počeli nekontrolirano plakati. Rekao mi je: 'Liza, volim te više od ikoga na svijetu… ali ja sam gay.’'
Smrt majke 1969. potpuno ju je slomila:
- Plakala sam osam dana bez prestanka. Stres me preplavio i liječnik mi je prepisao Valium. Ono što je počelo kao blagoslov na jedan dan pretvorilo se u naviku, a zatim u ovisnost - genetsko nasljeđe od mame od kojeg nisam mogla pobjeći.
O neostvarenoj želji za majčinstvom govori s posebnom boli, osobito o mrtvorođenom djetetu u petom mjesecu trudnoće:
- Molila sam svaki dan da naše dijete preživi, ali nije bilo suđeno. Prošla sam kroz užasno iskustvo. Nemogućnost da postanem majka tragedija je koju nikada neću preboljeti - govori.
Priznala je i kako se dugo godina borila s ovisnošću te je odlazila na rehabilitaciju:
- Gledala sam 'majčine demone iz prvog reda', ali bila sam uvjerena da sam drugačija od nje. Mislila sam da imam sve pod kontrolom. Kakva glupost.
Svoj posljednji brak s Davidom Gestom opisuje vrlo oštro:
- Očito nisam bila trijezna kad sam se udala za tog klauna. Kontrolirao je sve - što jedem, s kim razgovaram, čak i moje pozive. Bila sam njegov zarobljenik.
Dotaknula se i kontroverznog pojavljivanja na Oscarima 2022., kada je na pozornicu dovezena u invalidskim kolicima uz Lady Gagu:
- Naređeno mi je, a ne zamoljeno, da sjednem u kolica ili da se uopće ne pojavim. Srce mi je bilo slomljeno. Kako biste se vi osjećali da vas, protiv vaše volje, izvezu pred publiku, a pritom jedva možete vidjeti tekst?
Unatoč svemu, kaže da je naučila ostati dostojanstvena.
- U trenucima velikog stresa ostajem ljubazna. To sam naučila od mame i tate - ističe.
Memoari otkrivaju život ispunjen slavom, ali i dubokim ranama, priču o ženi koja je, kako sama priznaje, naslijedila majčin talent, snagu, ali i njezine demone, te se cijeli život borila da preživi i ostane svoja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+