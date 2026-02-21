Obavijesti

Liza Minnelli: 'S 13 sam molila doktore za mamine tablete...'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
Liza Minnelli: 'S 13 sam molila doktore za mamine tablete...'
4
Screen Actor's Guild Awards | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Prisjetila se voljene majke, ali i teškog djetinjstva. Kaže kako je ona bila njena medicinska sestra, liječnik, farmaceut i psihijatar. Prisjetila se i života na turnejama i stalnih selidbi, ali i svojih brakova

Liza Minnelli (79) u memoarima 'Kids, Wait Till You Hear This!' prvi put otvoreno govori o životu iza reflektora - o slavnoj majci Judy Garland, ovisnostima, neuspjelim brakovima i osobnim tragedijama koje su je obilježile.

Kaže kako je prerano morala odrasti jer je njeno djetinjstvo obilježila majčina ovisnost o lijekovima.

- S 13 godina bila sam njena njegovateljica - medicinska sestra, liječnik, farmaceut i psihijatar u jednom. Nebrojeno puta sam zvala doktore da kažem kako je ostala bez tableta. Govorila bih: 'Ja sam dijete! Molim vas, dajte mami recept!' - kaže.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Prisjetila se i života na turnejama, stalnih selidbi i hotelskih soba umjesto stabilnog doma. Kada ih je majka Judy pitala žele li ostati u školi u Los Angelesu ili putovati s njom, Liza kaže da su sestra i ona bez razmišljanja odgovorile: 'Kad krećemo?'

Jedan od najpotresnijih trenutaka u knjizi odnosi se na prvi brak s pjevačem Peterom Allenom. Otkrila je njegovu homoseksualnost kada ga je zatekla s drugim muškarcem u njihovu krevetu.

- Osjećala sam se krhko i uplašeno, previše ukočeno da pokažem bijes ili bol. Onda me zagrlio i oboje smo počeli nekontrolirano plakati. Rekao mi je: 'Liza, volim te više od ikoga na svijetu… ali ja sam gay.’'

Los Angeles.CA.USA. Liza Minnelli and Joel Grey in a scene in (C)Allied Artists/Twentieth Century film. Cabaret (1972).Director:Bob FosseWriters: Jay AllenSource: Joe Masteroff musical with same name, I am a Camera by John Van Druten and Goodbye
Foto: Profimedia/Kirby Lee

Smrt majke 1969. potpuno ju je slomila:

- Plakala sam osam dana bez prestanka. Stres me preplavio i liječnik mi je prepisao Valium. Ono što je počelo kao blagoslov na jedan dan pretvorilo se u naviku, a zatim u ovisnost - genetsko nasljeđe od mame od kojeg nisam mogla pobjeći.

O neostvarenoj želji za majčinstvom govori s posebnom boli, osobito o mrtvorođenom djetetu u petom mjesecu trudnoće:

- Molila sam svaki dan da naše dijete preživi, ali nije bilo suđeno. Prošla sam kroz užasno iskustvo. Nemogućnost da postanem majka tragedija je koju nikada neću preboljeti - govori.

Priznala je i kako se dugo godina borila s ovisnošću te je odlazila na rehabilitaciju:

- Gledala sam 'majčine demone iz prvog reda', ali bila sam uvjerena da sam drugačija od nje. Mislila sam da imam sve pod kontrolom. Kakva glupost.

Screen Actor's Guild Awards
Screen Actor's Guild Awards | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Svoj posljednji brak s Davidom Gestom opisuje vrlo oštro:

- Očito nisam bila trijezna kad sam se udala za tog klauna. Kontrolirao je sve - što jedem, s kim razgovaram, čak i moje pozive. Bila sam njegov zarobljenik.

Dotaknula se i kontroverznog pojavljivanja na Oscarima 2022., kada je na pozornicu dovezena u invalidskim kolicima uz Lady Gagu:

- Naređeno mi je, a ne zamoljeno, da sjednem u kolica ili da se uopće ne pojavim. Srce mi je bilo slomljeno. Kako biste se vi osjećali da vas, protiv vaše volje, izvezu pred publiku, a pritom jedva možete vidjeti tekst?

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS/PIXSELL

Unatoč svemu, kaže da je naučila ostati dostojanstvena.

- U trenucima velikog stresa ostajem ljubazna. To sam naučila od mame i tate - ističe.

Memoari otkrivaju život ispunjen slavom, ali i dubokim ranama, priču o ženi koja je, kako sama priznaje, naslijedila majčin talent, snagu, ali i njezine demone, te se cijeli život borila da preživi i ostane svoja.

