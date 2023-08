Lizala je kamere, na pozornici tresla guzom, a Miley se sada 'smirila': 'Moj je život potpun'

Miley Cyrus (30) je nedavno predstavila novi spot za pjesmu 'Used To Be Young' u kojem se osvrnula na prošle dane, a progovorila je i o tome kako turneje negativno utječu na njezino zdravlje.

- Ova pjesma govori o odavanju počasti onome što smo bili, ljubavi prema onome što jesmo i slavljenju onoga što ćemo postati - rekla je Cyrus o baladi u priopćenju za javnost, kako prenosi People.

Na društvenoj mreži Tik Tok objavila je video i najavila serijal o svom životu.

- Serijal traje samo 90 minuta, ali to je moj život - rekla je u snimci koja je podijeljena.

- Ako nastupate na određenoj razini intenziteta i izvrsnosti, trebala bi postojati jednaka količina oporavka i odmora - objasnila je osvrnuvši se na turneje.

Objasnila je kako se nastup uživo odnosi na 'treniranje ega da bude aktivan', a njoj ga je često teško 'isključiti' te je priznala kako to ima nezdrav učinak na nju.

- Svaki dan imati odnos između vas i drugih ljudi kao subjekta i promatrača nije zdravo za mene, jer to briše moju ljudskost i moju povezanost s tim ljudima, a bez svoje ljudskosti, moje veze, ne mogu biti tekstopisac, što je moj prioritet - priznala je dalje Miley.

Najnovije glazbeno izdanje popularne glazbenice odražava njezine burne tinejdžerske godine i rane 20-e. U videospotu nosi staru Mickey Mouse majicu pa su fanovi naslutili da se osvrnula i na svoje dane kada je bila Disneyeva zvijezda, Hannah Montana.

Svi se vrlo vjerojatno sjećaju i njezinog neslavnog 'twerkanja' na dodjeli MTV Video Music Awards 2013. godine. Tada je objavila pjesmu 'Wrecking Ball' gdje je u spotu na velikoj kugli plesala polugola i lizala čekić.

Prije nego što je objavila novu pjesmu, Cyrus ju je najavljivala na društvenim mrežama i otkrila da ju je zapravo napisala prije dvije godine.

- Iako je moj posao gotov, ova pjesma nastavit će se pisati svaki dan. Činjenica da je nedovršena, dio je njezine ljepote. To je moj život u ovom trenutku... nedovršen, ali potpun - zaključila je Miley.