Lizz Wright nadilazi sve podjele u društvu: 'Blues je za mene poput nektara u starom drvetu'

Njen je glas tamni alt, možemo ga usporediti s burbonom odležanim u bačvi, pisao je New York Times o Lizz Wright. Američka glazbenica otvara ovogodišnji 15. Zagreb Jazz Festival, 10. ožujka nastupa u Kinu SC s kvintetom u sastavu: Adam Levy (gitara), Marvin Sewell (gitara), Ben Zwerin (bas), Jack DeBoe (bubanj).

U Zagrebu nastupa neposredno prije objavljivanja svojeg novog albuma,'Shadow'. Album objavljuje 12. travnja za vlastitu diskografsku kuću Blues & Greens Records (distribucija Lightyear Entertainment/Virgin Music).

- Tim izdanjem rezimira dosadašnju dvadesetogodišnju diskografsku karijeru i ponovno promovira gospel, ali i blues, koji je sve više prisutan u njezinu stvaralaštvu otkad je nastanjena u Chicagu - kažu organizatori.

Foto: PROMO

- Uzbuđena sam što sad više pjevam blues - izjavila je Lizz Wright pa nastavila:

- Pjevati blues u Chicagu je kao pronaći nektar u velikom starom drvetu. Blues je u duhu grada.

Svestrana pjevačica i skladateljica Lizz Wright rođena je 1980. u gradiću Hahira u američkoj saveznoj državi Georgiji. Kao kći svećenika i crkvenog zborovođe, odmalena je u crkvi pjevala gospel i svirala glasovir, što se osjeća u njezinim izvedbama, koje odišu osjećajnošću, unutrašnjom snagom, duhovnošću i uvjerljivošću.

U tom se poticajnom okružju još kao djevojčica upoznala s bluesom i jazzom, stilovima koje je odmah prihvatila i zavoljela.

Foto: promo

Kao srednjoškolka pjevala je u školskom zboru osvojivši svoju prvu nagradu - National Choral Award. Gospel je ostao njezina ljubav do današnjih dana i više ili manje prisutan je na svim njezinim koncertima i albumima, no svoj je pristup nastavila razvijati oslanjajući se i na druge stilove, od folka i popa, preko R&B-ja, bluesa i jazza, do latina i rocka.

Na 15. Zagreb Jazz Festivalu nastupa i eklektični kubanski pijanist Roberto Fonseca s kvartetom, u Kerempuhu 23. travnja.

Foto: PROMO