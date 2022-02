Grammyjem nagrađivana pjevačica Lizzo (33) u intervjuu za Variety otkrila je kako se teško snašla u novostečenoj slavi, a progovorila je i o svom prijateljstvu s Rihannom (34), piše The New York Post.

- Imamo jako čvrsto prijateljstvo. Ono što se tiče Rihanne je ako se ona j****o druži s tobom, onda se ona stvarno druži s tobom. Bože sveti ona se j****o druži sa mnom - rekla je Lizzo.

Također je rekla da je jako sretna zbog Rihannine trudnoće i da je uzbuđena što će pjevačica dobiti svoje prvo dijete s reperom A$AP-om Rockyjem (33).

- Tako sam sretna što je trudna. Sr**e, zbog toga ću i ja ostati trudna - našalila se Lizzo koja je sudjelovala u Rihanninoj reviji za Savage X Fenty 2020.

Lizzo je inače rodom iz Detroita i poznata je kao 'opasna' žena koja ostaje vjerna samoj sebi u muzičkoj industriji, a slavu je stekla u posljednjih nekoliko godina sa svojim hit singlovima 'Juice' i 'Truth Hurts'. No otkrila je da joj je novostečena slava donijela nove probleme jer je počela gubiti 'staru sebe' što ju je prisililo da da počne razgovarati s terapeutom.

- Slava ti se događa, i to je još više zapažanja o tebi. Ljudi postaju poznati, a to je kao ... moj DNK se nije promijenio. Kod mene se ništa nije promijenilo. Moja tjeskoba nije nestala. Moja depresija nije nestala. Stvari koje volim nisu nestale, još uvijek sam ista, ali način na koji me svi gledaju i percipiraju se promijenio. To je vrlo čudna stvar - rekla je glazbenica koja je napomenula da ne želi ispasti nezahvalna zbog svoje slave.

- Većina slavnih ljudi poznata je odmalena, pa su se više navikli na tu pažnju. 2018. godine sam zalazila u barove i opijala se jer nitko nije znao tko sam i nitko me nije gnjavio. Sve se promijenilo 2019. kad sam primijetila da ne mogu ići u restorane sa svojim plesačicama i zabavljati se s njima jer nas je uvijek netko pratio i fotografirao - objasnila je pjevačica koja je otkrila da osjeća da je 'teret' svojim prijateljima.

- Živciralo me to jer izgubiš osjećaj privatnosti i sebe, starog sebe. Sada sam dobro s tim. Dobro sam, mlada sam i talentirana. Zaslužujem pažnju - zaključila je Lizzo.

Također, pjevačica je otkrila da trenutačno radi na 'opasno dobrom' albumu, a isto tako je progovorila o svojoj audiciji za ulogu lika Ursule u nadolazećem igranom filmu 'Mala sirena'. Iako nije dobila ulogu, koja je naposljetku pripala Melissi McCarthy (51), Lizzo se našalila na račun svojih kvalifikacija za ulogu lika.

- Ja sam predobra. To nema nikakve veze s Ursulom, ali ja sam htjela od Ursule napraviti opasnu ženu koja twerka - našalila se Lizzo.

25. ožujka Amazon TV će izbaciti reality seriju 'Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls' koja će imati osam epizoda i pratiti Lizzo u potrazi za najboljim pratećim plesačima u twerkanju koji će joj se pridružiti na nastupima uživo.

- Ja sam vrlo praktična osoba. Zahvaljujući Amazonu i ovoj seriji osjećam se kao šef - rekla je Lizzo koja je producentica njezine nadolazeće serije.