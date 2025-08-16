Ljepotica! Bivša misica privukla pažnju na crvenom tepihu SFF-a

Crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala prošetala su mnoga poznata lica, a jedno od njih bila je i bosanskohercegovačka manekenka i internacionalni model, Džejla Glavović Očuz. Ikona modne industrije u BiH i šire teško da se mogla nezamijećena prošetati crvenim tepihom.

Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Bivša misica je za prigodu odabrala elegantnu i luksuznu haljinu u svjetloljubičastoj nijansi. Privukla je pažnju pokazujući noge kroz prorez na haljini te je sve upotpunila srebrnim cipelama na petu i prikladnom torbicom. Sve je zaokružila srebrnim nakitom i šminkom koja ističe njezinu prepoznatljivu ljepotu.

Džejla je 2002. proglašena za Miss Zemlje, čime je postala prva Bosanka koja je osvojila glavnu nagradu na nekom natjecanju ljepote. Deset godina kasnije udala se za Mahira Očuza, a nakon umirovljenja osnovala je svoju agenciju za kasting modela.

Lice je mnogih svjetskih brendova, ali i osoba koja je svoju dugogodišnju karijeru posvetila i humanitarnom radu kroz rad agencije Swan Model Management.

Aktivna je i na društvenim mrežama, na kojima je prati više od sedam tisuća ljudi.