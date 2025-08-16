EHO 5: 'Najstariji smo rokeri, ukupno imamo 450 godina...'

Na dan 16. kolovoza otišao je veliki Elvis, rodio se Goran Bare i novi festival na hrvatskoj rockabilly sceni - "Shake, Rattle & Roll". Mjesto radnje na taj značajan glazbeni datum je dvorište legendarnoga kluba Baraka u Kutini.

Tako su organizatori najavili prvo izdanje ovog festivala na kojem će nastupiti poznati rockabilly bendovi iz Hrvatske i Slovenije, a kao iznenađenje tu je jedan od najstarijih kutinskih rock sastava EHO 5, koji djeluje od 1967. godine. Najstariji član benda, Ivan Andrilović, ima 91 godinu. U Kutinu je došao iz Zagreba 1960. godine i pridružio se prijateljima koji su svirali.

- S planovima za bend počeli smo 1961. godine. Svirali smo i družili se i tako smo se inficirali glazbom, to je neizlječivo - rekao nam je Andrilović.

Kutinska grupa osnovana je u sastavu Vlado Vuković (bubnjevi), Anton Žic (saksofon), Zvonko Javornicki (bas gitara), Ivan Andrilović (klavijature) i Vlado Ilijaš (gitara). U ovoj su postavi djelovali idućih deset godina, svirajući uglavnom po Kutini i okolnim mjestima.

- U početku nas je bilo pet, a sad smo u nešto pomlađenijem sastavu. Ja sam u 92. godini, a kolega koji je sa mnom od početka, Vladimir Ilijaš, u 87. godini. Ostali su već pokojni, no zato su tu Đuka Ružić (77), Vladimir Barbarić (75), Hrvoje Kujundžić (63) i Zvonko Žabkar (58). Ukupno imamo 450 godina - kroz smijeh nam govori Ivan.

Foto: Privatni album

A kako je bend dobio ime?

- U početku smo imali problema s ozvučenjem i opremom. Morali smo otići izvan države da kupimo bolju opremu. U Trstu smo kupili razglas koji je imao uređaj Echo - govori Andrilović.

Foto: Privatni album

Rado priča o velikim razlikama u muzici.

- Tad nismo imali tolike mogućnosti za snimanje i imali smo ograničene tehničke uvjete. Sad mladi imaju puno veće mogućnosti da napreduju u glazbi, mi smo tad bili usamljeni u tom pogledu, bili smo zainteresirani za rock na mjestu gdje je on tek počinjao - priča nam.

Osim što su svirali u Kutini, bili su i suorganizatori mnogih događanja te surađivali s velikim glazbenicima tog doba kao što su Beti Jurković, Stjepan Jimmy Stanić, Ivica Šerfezi...

- Znao sam dovoditi glazbenike iz Zagreba u Kutinu. Surađivali smo s mnogim organizacijama te pomagali amaterima i mladim glazbenicima. Iako smo se mi držali striktno rock muzike, bili smo na raspolaganju svima - otkriva Andrilović.

Foto: Privatni album

U pripremama za festival "Shake, Rattle & Roll" bend vježba zadnjih mjesec dana.

- Rock u Kutini traje godinama, imamo čast da su upravo nas pozvali da predstavljamo stariju generaciju. Zahvaljujemo se organizatoru Krešimiru koji nam je ovo omogućio. Mislim da ćemo odlično pokazati ono što smo nekad radili te donijeti osvježenje i dobru prezentaciju rocka u Kutini - veselo poručuje. Osim dobre muzike, na festivalu će biti i izložba oldtimera.

Foto: Privatni album