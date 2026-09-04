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Vanessa Kraljevic

Ljepotica hrvatskih korijena predstavlja Boliviju na izboru za Miss svijeta, pogledajte je!

Piše Miho Dobrašin,
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Ljepotica hrvatskih korijena predstavlja Boliviju na izboru za Miss svijeta, pogledajte je!
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Foto: PROMO
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Rođena je u bolivijskom Santa Cruzu. Njezini pradjed i prabaka, Petar Kraljević i Marija Jakir, podrijetlom iz Pučišća na otoku Braču, početkom 20. stoljeća emigrirali su u Boliviju

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Izbor za Miss svijeta održat će se u subotu u Vijetnamu, a Boliviju će predstavljati Vanessa Kraljevic, 24-godišnjakinja hrvatskih korijena koja na natjecanje dolazi s porukom o važnosti obrazovanja i društvenim projektom usmjerenim na pomoć djeci i mladima.

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Kraljevic je rođena u bolivijskom Santa Cruzu, a završila je pravo na King's College u Londonu, piše na službenoj internetskoj stranici Miss World. Govori španjolski, engleski i talijanski, a među njezinim interesima su pisanje, javni nastup, pjevanje, tenis i istraživanje različitih kultura.

Foto: Instagram

Njezini pradjed i prabaka, Petar Kraljević i Marija Jakir, podrijetlom iz Pučišća na otoku Braču, početkom 20. stoljeća emigrirali su u Boliviju, izvijestio je Glas Hrvatske. Najprije su se nastanili u rudarskom području u blizini Potosíja, a potom preselili u Cochabambu, gdje se obitelj naposljetku skrasila.

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U Cochabambi je rođen i njihov unuk Boris Kraljević, Vanessin otac, koji je preminuo dok je ona još bila vrlo mlada.

- Odgojile su me baka i majka, dvije žene koje su bile prave borkinje - rekla je Kraljevic. Od njih je naučila kako rad i obrazovanje mogu čovjeku omogućiti neovisnost i bolju budućnost.

Foto: Instagram

Miss Bolivije je osnivačica projekta "Pravo na primjereno obrazovanje“ koje se odvija putem partnerstva organizacije SOS Dječja sela Bolivije i tehnološke tvrtke Wonderly.

- Zahvaljujući njemu će 400 djece i adolescenata napraviti prve korake u svijetu tehnologije - navela je  stranica Miss World u prosincu 2025.

Foto: PROMO

Program je usmjeren na učenje programiranja, umjetne inteligencije i prevenciju digitalnog nasilja, uz poticanje znatiželje i dugoročnog učenja. Inicijativa uključuje i donaciju 20.000 stipendija za obrazovanje u području tehnologije, koju je omogućila tvrtka Wonderly, te se nadovezuje na dugogodišnji rad organizacije SOS Dječja Sela Bolivije na zaštiti i pružanju podrške ranjivoj djeci.

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Za Kraljevic obrazovanje nije nužno povezano samo sa stjecanjem sveučilišne diplome, već prije svega sa znanjem i vještinama koje čovjeku omogućuju financijsku neovisnost i snalaženje u životu.

- Kad govorim o obrazovanju, ne mislim nužno na sveučilišnu diplomu. Mislim na stjecanje pravih vještina i znanja potrebnih za postizanje financijske neovisnosti i snalaženje u svijetu - izjavila je.

Foto: PROMO

- Naša vrijednost leži u znanju koje posjedujemo – nečemu što nam nitko ne može oduzeti – te u onome što odlučimo učiniti s njim - poručila je Kraljevic.

U Boliviji živi oko 5.000 Hrvata i njihovih potomaka, podatak je Ureda za Hrvate izvan Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

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