Hrvatica očarala u Veneciji: Radić se 'stisla' uz Ambrosio, no svi su gledali našu manekenku

Sinoć je otvoren 83. Venecijanski filmski festival, a trajat će do 12. rujna. Festival na venecijanskom Lidu otvoren je svečanom ceremonijom, na kojoj je američkom glumcu i redatelju Georgeu Clooneyju uručen počasni Zlatni lav za životno djelo.

Foto: Profimedia.hr

Jedan je to od najprestižnijih svjetskih filmskih festivala, a ljepote na crvenom festivalu nije nedostajalo. Među ostalima, reporterima su spremno pozirale mnoge zvijezde, a slika koja je obuhvatila najviše ljepotica bila je ona na kojoj su pozirale Stella Maxwell, Alana Lucio, Faretta Radić, Alessandra Ambrosio i Emi Renata Sakamoto. U sredini je najviše pažnje odnijela upravo Faretta Radić (28), lijepa Hrvatica.

Foto: Profimedia.hr

Riječ je o manekenki iz Trogira koja već godinama gradi inozemnu karijeru. Brojni strani mediji nazvali su je 'čudom s jednim imenom', a ujedno je i jedna od djevojaka koje su krasile naslovnicu svibanjskog britanskog izdanja Voguea 2018. godine.

Pozornost je privukla dvije godine ranije, 2016., na tjednima mode u New Yorku i Parizu. Nosila je revije za Givenchy, Roberta Cavallija te Victoriju Beckham koja je tada nahvalila. Modna dizajnerica i supruga slavnog bivšeg nogometaša na Instagramu je objavila fotografiju sebe i Farette te napisala: 'Zašto ne izgledam kao ti?'

Strastvena je navijačica Hajduka, a o uspjehu svog omiljenog kluba se nerijetko oglašava i na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Bila je srednjoškolka kada su je na Rivi prije 12 godina primijetili modni agenti. Danas je u samom vrhu, a nosi komade poznatih dizajnera. Pojavila se i u kampanji za brend donjeg rublja Kim Kardashian.

Foto: Instagram

- Najveći dojam na mene je ostavio Karl Lagerfeld. Bili smo veoma povezani i bila mi je velika čast snimati kampanje za Chanel i Fendi s njim, kao i otvoriti Chanel reviju. Velikim uspjehom smatram i svoj odnos s Ralphom Laurenom i njegovim brendom, kojem sam dvije godine bila zaštitno lice. Ipak, smatram da je moj najveći uspjeh bio biti lice Dylan Blue Versace parfema tri godine, mirisa posvećenog pokojnom Gianniju Versaceu. To je bila posljednja kreacija koju je Gianni zamislio, ali je nije stigao kreirati. Dovoljno je reći da je moj billboard bio postavljen na Duomo katedrali u Milanu - rekla je svojedobno za Gloriju.