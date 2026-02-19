Umro je dr. Ivan Fattorini, muž TV zvijezde Željke Fattorini. Ovo je njihova ljubavna priča...

U 85. godini je preminuo dr. Ivan Fattorini, primarijus, kirurg i dugogodišnji ravnatelj zagrebačke Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici te suprug poznate televizijske voditeljice Željke Fattorini. Njihova ljubav trajala je gotovo cijeli jedan život - tiho i postojano, s dubinom kakvu poznaju samo rijetke priče.

Upoznali su se još kao djeca. Ivan je bio sin najbolje prijateljice Željkine majke. Iz tog poznanstva postupno se rodila ljubav - ona koju ni vrijeme ni okolnosti nisu uspjele poljuljati. Željka je kasnije znala reći da se 'zaljubila kao kokoš' i da je već tada odlučila da se nikada neće rastati.

Preminuo ugledni lije?nik Ivan Fattorini | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U njemu je pronašla oslonac, sigurnost i partnera s kojim je mogla zamišljati budućnost. Već prije fakulteta bili su sigurni da žele obitelj i zajednički život.

Vjenčali su se 1967. godine, na kišni dan koji je postao dio njihove obiteljske legende. Dok je pljusak lijevao, Ivan - kojega su svi od milja zvali Dedek - podigao je svoju mladenku u naručje i unio je u automobil. Nakon svadbe otputovali su na bračno putovanje u Dubrovnik.

Oboje su gradili zahtjevne karijere. Ivan je postao vrhunski kirurg i kasnije dugogodišnji ravnatelj dječje bolnice u Klaićevoj, često odsutan zbog dežurstava, operacija i odgovornosti.

Željka je pak rasla zajedno s televizijom - od djevojčice iz Dječjeg zbora Radio Zagreba do jedne od najprepoznatljivijih voditeljica i urednica. Njezino radno vrijeme bilo je jednako nepredvidivo kao i njegovo.

Preminuo ugledni liječnik Ivan Fattorini | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Znali su da neće biti lako.

- On kirurg, ja s nemogućim radnim vremenom, bez pravila, rasporeda i planiranja - prisjećala se. Upravo zato naučili su si davati prostor, povjerenje i slobodu, a opet uvijek ostati jedno drugome dom.

U doba najveće slave, Željki je obitelj bila važnija od popularnosti. Dobili su kćer Ivu i sina Renza, a oboje su kasnije kasnije izgradili karijere u medicini poput oca.

U mirovini su napokon dobili vrijeme koje im je godinama nedostajalo. Jutarnja kava na balkonu stana u Martićevoj, planiranje dana uz svijeće, odlazak u kazalište ili na izložbu... Često su ih Zagrepčani mogli vidjeti zajedno u šetnji, primjerice na Cvjetnom trgu, gdje su i dalje izgledali zaljubljeno i blisko.

Preminuo ugledni liječnik Ivan Fattorini | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Posebno mjesto u njihovim srcima imala je Korčula, otok Ivanovih predaka. Tamo su provodili ljeta, okupljali obitelj i stvarali uspomene.

Upravo su ondje, u crkvi sv. Marka, na 50. godišnjicu braka obnovili svoje zavjete. Okruženi djecom i unucima, razmijenili su isto prstenje kao i na dan vjenčanja. Željka je blistala u bijeloj haljini, a Ivan je ponovno poljubio svoju 'mladu', na radost najmlađih koji su nestrpljivo čekali taj trenutak.

Za Željku je očuvanje braka bilo prava umjetnost.

Preminuo ugledni lije?nik Ivan Fattorini | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- Lako se rastati, ali umjetnost je održati brak. Nije lagano, ali je lijepo zajedno ostarjeti i njegovati ljubav - govorila je nakon gotovo šest desetljeća zajedničkog života.

Unatoč karijerama, slavi, bolesti i svim životnim olujama, često je isticala da je Dedek uvijek bio na prvom mjestu. Kuhala je za njega s posebnim užitkom, brinula o njemu i s ponosom gledala obitelj koju su zajedno stvorili.