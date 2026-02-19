Obavijesti

BIO JOJ JE SVE

Umro je dr. Ivan Fattorini, muž TV zvijezde Željke Fattorini. Ovo je njihova ljubavna priča...

Umro je dr. Ivan Fattorini, muž TV zvijezde Željke Fattorini. Ovo je njihova ljubavna priča...
Dugogodišnji ravnatelj Klaićeve i legendarna TV zvijezda vjenčali su se 1967. godine, na kišni dan koji je postao dio njihove obiteljske legende. Dok je pljusak lijevao, 'Dedek' je svoju mladenku na rukama unio u automobil

Admiral

U 85. godini je preminuo dr. Ivan Fattorini, primarijus, kirurg i dugogodišnji ravnatelj zagrebačke Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici te suprug poznate televizijske voditeljice Željke Fattorini. Njihova ljubav trajala je gotovo cijeli jedan život - tiho i postojano, s dubinom kakvu poznaju samo rijetke priče.

Upoznali su se još kao djeca. Ivan je bio sin najbolje prijateljice Željkine majke. Iz tog poznanstva postupno se rodila ljubav - ona koju ni vrijeme ni okolnosti nisu uspjele poljuljati. Željka je kasnije znala reći da se 'zaljubila kao kokoš' i da je već tada odlučila da se nikada neće rastati.

U njemu je pronašla oslonac, sigurnost i partnera s kojim je mogla zamišljati budućnost. Već prije fakulteta bili su sigurni da žele obitelj i zajednički život.

Vjenčali su se 1967. godine, na kišni dan koji je postao dio njihove obiteljske legende. Dok je pljusak lijevao, Ivan - kojega su svi od milja zvali Dedek - podigao je svoju mladenku u naručje i unio je u automobil. Nakon svadbe otputovali su na bračno putovanje u Dubrovnik.

Oboje su gradili zahtjevne karijere. Ivan je postao vrhunski kirurg i kasnije dugogodišnji ravnatelj dječje bolnice u Klaićevoj, često odsutan zbog dežurstava, operacija i odgovornosti.

Željka je pak rasla zajedno s televizijom - od djevojčice iz Dječjeg zbora Radio Zagreba do jedne od najprepoznatljivijih voditeljica i urednica. Njezino radno vrijeme bilo je jednako nepredvidivo kao i njegovo.

Znali su da neće biti lako.

- On kirurg, ja s nemogućim radnim vremenom, bez pravila, rasporeda i planiranja - prisjećala se. Upravo zato naučili su si davati prostor, povjerenje i slobodu, a opet uvijek ostati jedno drugome dom.

U doba najveće slave, Željki je obitelj bila važnija od popularnosti. Dobili su kćer Ivu i sina Renza, a oboje su kasnije kasnije izgradili karijere u medicini poput oca.

U mirovini su napokon dobili vrijeme koje im je godinama nedostajalo. Jutarnja kava na balkonu stana u Martićevoj, planiranje dana uz svijeće, odlazak u kazalište ili na izložbu... Često su ih Zagrepčani mogli vidjeti zajedno u šetnji, primjerice na Cvjetnom trgu, gdje su i dalje izgledali zaljubljeno i blisko.

Posebno mjesto u njihovim srcima imala je Korčula, otok Ivanovih predaka. Tamo su provodili ljeta, okupljali obitelj i stvarali uspomene.

Upravo su ondje, u crkvi sv. Marka, na 50. godišnjicu braka obnovili svoje zavjete. Okruženi djecom i unucima, razmijenili su isto prstenje kao i na dan vjenčanja. Željka je blistala u bijeloj haljini, a Ivan je ponovno poljubio svoju 'mladu', na radost najmlađih koji su nestrpljivo čekali taj trenutak.

Za Željku je očuvanje braka bilo prava umjetnost.

- Lako se rastati, ali umjetnost je održati brak. Nije lagano, ali je lijepo zajedno ostarjeti i njegovati ljubav - govorila je nakon gotovo šest desetljeća zajedničkog života.

Unatoč karijerama, slavi, bolesti i svim životnim olujama, često je isticala da je Dedek uvijek bio na prvom mjestu. Kuhala je za njega s posebnim užitkom, brinula o njemu i s ponosom gledala obitelj koju su zajedno stvorili.

