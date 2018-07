Sretna Željka Fattorini: Nakon 50 godina opet stala pred oltar

Kad ćete se napokon poljubiti, nestrpljivo je zapitkivala Emma Dossy (8), najmlađa unuka legendarne voditeljice Željke Fattorini (73) i zagrebačkog kirurga Ivana Fattorinija (77) dok su oni obnavljali bračne zavjete u crkvi sv. Marka u Korčuli, piše Gloria. Razmijenili su isto blagoslovljeno prstenje kao i na vjenčanju prije 50 godina, također u crkvi sv. Marka, ali i u zagrebačkoj crkvi.

Tada je 'mladoženja' uz beskrajno veselje djece i četvero unučadi, poljubio 'mladu'. A ona je, prenosi Gloria, blistala kao i prije pola stoljeća odjevena u bijelu ljetnu haljinu koju joj je darovala kći zajedno s buketom koji je napravila od lavande i ružmarina iz njihova vrta.

Korčula nije iz hira odabrana za proslavu zlatnog pira, od tamo su roditelji Ivana Fattorinija, Fattorini i Arneri. A i sva su svoja ljetovanja proveli na tom otoku za koji ih vežu samo lijepe uspomene. A ove su godine imali i poseban razlog da se u kući u Račišću okupi cijela obitelj, kći Iva (49), sin Renzo (45) i snaha Matija (45), svi odreda liječnici, te unuci Nella Noah (12), i Maya (12), Ivan Viggo (11) i Emma Dossy.

Žeža se, kako Željku od milja zovu, prisjetila kako jepljuštala kiša pa ju je Dedek, što je od djetinjstva nadimak njenog muža, na rukama unio u auto. Nakon svadbe su otputovali u na bračno putovanje u Dubrovnik. Ovaj je put vrijeme bilo lijepo, otišli su na večeru u korčulanski restoran i nakon nekoliko dana se uputili na bračno putovanje u Zagreb. Tamo, na balkonu svog stana u Martićevoj, svako jutro ispijaju kavu a navečer uz svijeće planiraju što će raditi sutradan: hoće li otići na neku izložbu, predstavu Histriona, naći se s prijateljima...

- Oboje smo pristalice tradicionalnih običaja pa je obnova bračnih zavjeta bila potvrda naše vjere i ljubavi. Uspjeli smo ostati bliski tolike godine, ni bolest ni teški trenutci nas nisu razdvojili. I kad uz nas vidim ove četiri glavice, naše unuke, i djecu koja imaju svoje karijere, uče i bore se, sretna sam jer je naša misija prošla uspješno i jer nam 50 godina nije prošlo uzalud - kaže bivša televizijska voditeljica i urednica. A kad se osvrne unatrag, Željka itekako vidi da joj ni privatno ni profesionalno godine nisu prošle uzalud.

Sve je počelo i prije nego je upoznala Ivana kad je kao 12-godišnjakinja nastupila s Dječjim zborom Radio Zagreba. Iz grupe djece izdvojio ju je utemeljitelj Zabavnog programa tadašnjeg TV Zagreb, legendarni Anton Marti.

- Ti mala s kečkama, dođi i pročitaj ovo pred kamerom - rekao joj je Marti. Od tada, pa sve do odlaska u mirovinu 2006., prošla je put do spikerice i najavljivačice, do novinarke i urednice, put dug 49 godina. Djetinjstvo je provela u središtu Zagreba, gdje je s roditeljima stanovala u Boškovićevoj ulici.

Željkino je 'odrastanje' na televiziji, kako je i sama rekla, teklo sukladno godinama. Od dječjeg programa ‘Mende i Slavice’, festivala dječjih pjesama, omladinskog ‘Nedjeljom u 2’ s Vojom Šiljkom i pokojnim kolegom Ratkom Buljanom pa do prvih novinarskih zadataka u informativno-obrazovnoj emisiji ‘Dnevnik 10’. No zenit karijere bio joj je između 1975. i 1985. godine.

- Nije bilo novina na kojima moja fotografija nije bila na naslovnoj stranici. Zahvaljujući vrlo gledanoj mozaičnoj emisiji ‘Nedjeljom popodne’, koju sam vodila uz urednika Sašu Zalepugina (87) te voditelje Vladimira Levaka i Božu Sušeca, potukli smo sve rekorde gledanosti u bivšoj državi, pa sam osvojila i simpatije brojne publike.

No jedva da je i navršila 15 godina kad joj se razboljela majka i umrla. Prije no što je upisala fakultet već je bila u sretnoj vezi s današnjim suprugom. Naime Ivan je bio sin najbolje prijateljice njezine majke, a poznavali su se od djetinjstva. Već na fakultetu znali su da će jednog dana zasnovati obitelj i mislili su da je dovoljno da jedan od supružnika radi noćne smjene i da ga nikad nema kod kuće. Stoga je Željka upisala Prirodoslovno-matematički fakultet - smjer eksperimentalna biologija. I diplomirala 1970. godine. No televizijsku karijeru jednostavno nije mogla izbjeći. Naime, tih godina je već prikupila veliko televizijsko iskustvo i nekako se podrazumijevalo da posao u laboratoriju zamijeni poslom u studiju, pa je protivno planovima, počeo njezin rad u smjenama.

- Ono što drugi dobivaju kad odlaze u mirovinu, ja sam dobila na početku karijere - otkrila je u šali i prisjetila se 1960. kad je u prigodnom dječjem programu za Novu godinu, u društvu Vlade Štefančića preodjevena u Djeda Mraza i Slavice File, dobila sat kao nagradu za obavljeni posao. Nakon dječjeg počela je raditi u omladinskom programu, a zatim voditi emisiju 'Nedjeljom u 7' s Ratkom Buljanom i Vojom Šiljkom. Sredinom 70-ih već je dobila prve novinarske zadatke u kratkoj informativno-obrazovnoj emisiji za mlade koja se zvala 'Dnevnik 10'.

U dnevnom programu radila je pak kao najavljivačica i spikerica. Za razliku od danas, kad spikerski posao na televiziji više i ne postoji, u ono je doba to bio iznimno cijenjen i zahtjevan posao koji se morao pošteno naučiti. Karijera Željke Fattorini dosegla je vrhunac u razdoblju od 1975.-82. godine kad je vodila mozaične emisije 'Nedjeljno popodne', koju je uređivao Saša Zalepugin i koja je potukla sve rekorde gledanosti u bivšoj državi.

- To vam je čar programa uživo. Upravo je ležernost Saše Zalepugina, njegovo češkanje po glavi, poneki naš lapsus, davali su začin emisiji. Naravno da sam i ja neki put pogriješila, pretvorila čamac u ‘čamac’ ali sve to prolazi ako emisija ima dobar koncept i spremne voditelje - objašnjava Željka. Ali čak i u doba najveće slave, obitelj joj je bila na prvom mjestu. Baš u to doba rodila je oboje djece - najprije kćer Ivu, a zatim sina Renza.

- Kad sam rodila svoju Ivu, bila sam luda od sreće. S Renzom sam pak morala mirovati i kad sam ga rodila bila sam presretna da je sve dobro prošlo. Renzo je bio nježno dijete, nije volio jesti i bila sam osjetljiva na njega. Ljubav prema djeci je najveća. A na pitanje jesu li unuci ipak veća ljubav, odgovara ovako:

- Ne, to nije istina. Najviše na svijetu volite svoju djecu, a unuci vam dođu kao šlag na tortu, kao nešto što vam uljepša i razveseli umirovljeničke dane. Naravno da obožavam svoje unuke, naravno da bih za njih napravila sve na svijetu, ali vlastita djeca ostaju vlastita djeca. Obitelj joj je bila najveći oslonac i u trenucima koji nisu bili više tako sjajni. Nakon velike popularnosti na televiziji su odlučili ukinuti spikere i nakon tridesetak godina Željka Fattorini - koja je bila jedno od zaštitnih lica Hrvatske televizije, dobila bi samo tu i tamo neki usputni zadatak, poput čitanja vijesti u offu za Dnevnik. To joj je razdoblje profesionalna života ostalo i danas gorka pilula.

- Kad se nađu u sličnoj situaciji, ljudi nerijetko završe na psihijatriji i na sedativima. Sve je to dokaz da je slava prolazna i da je ne treba uzimati zdravo za gotovo. U tim trenucima divno je imati obitelj koja će te prigrliti i gdje ćeš naći utočište. Televizijsku karijeru završila je u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'. S mjesta voditeljice otišla je nakon 49 godina rada na HRT-u, što je svojevrsni svjetski rekord. A onda se prvi put doista morala brinuti o zdravlju svog supruga.

Poznati zagrebački liječnik i dugogodišnji ravnatelj dječje bolnice u Klaićevoj, Ivan Fattorini dobio je naglo visoku temperaturu. Liječnici su najprije posumnjali u probleme s prostatom i tek se nakon nekoliko dana pretraga ustanovilo da je riječ o perforaciji slijepog crijeva. No u međuvremenu se toliko zakompliciralo da je dobio sepsu i život mu je doslovno vidio o koncu. Spasio ga je pravodobnom intervencijom prijatelj, kirurg prof. dr. Mate Majerović u KBC Rebru.

- Od tada ga zovem sveti Mate, a mog Dedeka je operirao na praznik 5. kolovoza, kad su svi bili na godišnjem odmoru, a on je radio - prisjetila se Željka Fattorini. Oporavak je bio dug i mukotrpan, a razočaranje liječnicima neizmjerno jer je bila upravo riječ o struci kojoj je podredio cijeli svoj život i medicinom ‘inficirao’ i vlastitu djecu. Naime i Iva i Renzo također su postali liječnici, a iste su struke i Renzova supruga Matija i Ivin suprug Tomica. Dok se Renzo opredijelio, poput svojih roditelja za život u Hrvatskoj, kćer Iva u međuvremenu je sa suprugom iz Amerike zbog novog posla preselila u Abu Dhabi pa u Englesku.

U Zagrebu Željka i Dedek umirovljeničke dane krate čuvajući Renzova sinčića Ivana Vigga i njegovu mlađu sestru Emu Dossy, ali baka i djed nerijetko vole pobjeći i na put. Budući da se nikad nije otisnula u znanost, stečena znanja iz biologije koristi ponekad u kuhinji:

- GMO namirnice su, na žalost, budućnost u prehrani, pa ih pokušavam izbjeći i pronalazim kod svojih omiljenih prodavačica na Dolcu zdravo, prirodno i svježe. Ništa od hrane ne bi bilo tako ukusno da nema korčulanskog maslinova ulja i mog Rafe koji uzgaja najfinije rajčice. A ribe? Tu u Zagrebu kod Tanje na Dolcu imam veći izbor nego na moru! - kaže Željka koja često jedva čeka da se dočepa svojih korčulanskih papuča i da se prepusti kuhanju. Jedino što nikad nije ni pokušala jest da svog supruga zainteresira za kuhanje:

- To ne dolazi u obzir! Kuhinja je moje carstvo i meni je užitak kuhati za njega. Svaka čast i djeci i unucima, ali moj Dedek je meni bio i ostao na prvom mjestu - pohvalila se bivša voditeljica a prije par dana uoči zlatnog pira i potvrde zavjeta je rekla i kako se 'djeca vole šaliti na njihov račun pa ih zovu 'balončići' aludirajući na to da su im se figure s vremenom malo 'napuhale'.

- Najvažnije je bilo to što smo se voljeli. I Dedekov i moj posao bili su vrlo dinamični s nepredvidljivim radnim vremenom, pa ni njega često nije bilo doma - ispričala je Željka za supruga koji je kao mladi doktor često dežurao, a kasnije je kao specijalizant i ravnatelj Dječje bolnice puno vremena provodio van kuće, zatim je mnogo putovao prateći sportaše...

- Zato sam čvrsta baza za obitelj bila ja a on je to naravno poštovao - kaže Fattorini i otkriva tajnu sretnog braka koja po njoj leži upravo u tome da par ne provodi zajedno sve svoje vrijeme.

- Nemojte stalno biti zajedno ako ne morate! Doduše od kada smo u mirovini stalno smo skupa, a kad poželim pobjegnem od muža k unucima - našalila se Žeža.