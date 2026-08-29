Ljubav Michele i redatelja Roba Reinera spasila je film 'Kad je Harry sreo Sally', a evo i kako

Vijest o tragičnoj smrti slavnog redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele potresla je Hollywood lani u prosincu. Reiner i supruga pronađeni su mrtvi u svom domu 14. prosinca, a slučaj se istražuje kao dvostruko ubojstvo. Dok svijet oplakuje redatelja klasika poput 'Stand by Me' i 'Malo dobrih ljudi', njegova kultna romantična komedija 'Kad je Harry sreo Sally' i dalje grije srca mnogih fanova. Može se pogledati večeras u 20.15 h na HRT 1.

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Film iz 1989. godine, koji se bavi pitanjem mogu li muškarci i žene biti samo prijatelji, svoju autentičnost duguje stvarnim iskustvima. Scenaristica Nora Ephron temeljila je lik pesimističnog Harryja na samom Reineru, koji je prolazio kroz razdoblje samačkog života nakon razvoda. Sally je bila kombinacija same Ephron i njezinih prijateljica. Mnogi dijalozi preslikani su iz života. Sallyna komplicirana narudžba pite od jabuka inspirirana je načinom na koji je Ephron naručivala hranu, a scene telefonskih razgovora dok istovremeno gledaju televiziju bile su dio rutine između Reinera i glavnog glumca Billyja Crystala, koji su bili najbolji prijatelji.

Scena za pamćenje

Jedna od najprepoznatljivijih scena u povijesti kinematografije svakako je ona u restoranu Katz's Delicatessen, gdje Sally odglumi orgazam kako bi dokazala Harryju svoju poantu. Iza ove legendarne sekvence stoji timski rad. Meg Ryan predložila je da se to dogodi usred prepunog restorana radi većeg učinka. Glumica je satima uvježbavala scenu, isprva oklijevajući, no Reiner ju je poticao da se potpuno prepusti. Kruna scene je legendarna rečenica "I'll have what she's having" ("Ja ću isto što i ona"), koju je smislio Billy Crystal, a izgovorila ju je Reinerova majka, Estelle, u cameo ulozi.

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Kraj koji je promijenila ljubav

Malo je poznato da je priča o Harryju i Sally trebala završiti potpuno drugačije. Prema originalnom scenariju, njih dvoje nisu trebali završiti zajedno. Reiner je, nakon desetogodišnjeg braka i godina neuspješnih veza, bio ciničan prema ljubavi i smatrao je da bi realističan kraj bio da ostanu samo prijatelji.

​- Bio sam samac deset godina i nisam mogao zamisliti kako bi to ponovno moglo funkcionirati - izjavio je jednom.

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No, sudbina je imala druge planove. Tijekom produkcije, član ekipe upoznao ga je s fotografkinjom Michele Singer. Reiner se zaljubio toliko snažno da je to promijenilo njegov pogled na život i film. Shvatio je da sretni završeci postoje i odlučio je podariti jedan i svojim junacima. Napisao je novu, danas kultnu novogodišnju scenu u kojoj Harry izjavljuje ljubav Sally, stvarajući jedan od najromantičnijih filmskih trenutaka. Upravo ta veza s Michele, ženom s kojom će provesti život i tragično ga okončati, dala je filmu optimizam po kojem je postao poznat.