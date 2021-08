Hrvatski teškaš Alen Babić (30) nakon pobjede nad Britancem Markom Bennettom u petoj rundi, iznenadio je svoju dugogodišnju djevojku Klaru poklonom za njezin 22 rođendan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tijekom intervjua, novinarka je pozvala Klaru da stane kraj Alena.

- Klara sretan rođendan. Pogledajte ju, toliko je lijepa - rekao je Babić pa napravio što nitko nije očekivao.

Rekao joj je da će na videozidu iza nje biti slika pa se okrenula leđima. Kleknuo je, izvadio prsten dok je ona bila okrenuta pa ju zaprosio usred prijenosa.

- Lady Savage... Will you marry the Savage? -pisalo je na videozidu.

- Da - rekla je Klara u nevjerici i sreći koje su se pretvorile u suze radosnice:

- Ne možete me sad pitati kako se osjećam. Ovo je bilo totalno neočekivano. Uvijek sam zamišljala kako će to izgledati, ali ovo nisam mogla zamisliti. Predivno je, ali ne mogu to opisati. Sretna sam zbog njega jer se naradio za ovo i ponosna sam na njega. Imao je težak život, a sad se počelo isplaćivati. On zaslužuje toliko toga i znam da će to pokazati svijetu, da će biti nešto posebno - rekla je Klara.

- Samo su joj 22, ali želim je zadržati do kraja života, zato sam ovo učinio. Beznadno sam romantičan - rekao je Babić nakon prosidbe.

Babić i Klara su pet godina zajedno. Ona studira klavir na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

- Zajedno smo od kad je imala 17 godina. Sada ima 22 i ovo je jedino što sam htio.

- Ovo je pobjeda dana. Ne, neka to bude pobjeda godine. Ne, ne, neka bude pobjeda života za ovog skromnog vojnika - napisao je uz fotografije.

Da je stvarno beznadni romantik, Alen to često pokazuje i Instagramu u opisu njihovih fotografija.

- Ova objava je posvećena ljubavi. Nečemu za što sam uvijek znao da postoji i da je jače od tisuću oluja. Mislio sam da će biti prelijepo bez ikakvih slabosti, ali bio sam u krivu. Dolazi po visokoj cijeni, samo izabrani su toliko sretni i hrabri da je istinski osjete, iako sam ponosan na svoje iskustvo u ljubavi, sad shvaćam da sam samo amater kad se radi o tome - započeo je Alen.

- Ne znam, trebaju mi fotke da vidim što je sve Lady Savage prošla sa mnom u pet godina turbulentne vožnje s Divljakom. Upoznao sam je na njen 18. rođendan i sjećam se da sam se zaljubio prvog dana, nokautiralo me. Velika cura iz malog sela s očima koje se vesele životu. Bila je to priča o izbacivaču i konobarici koja je to nadrasla već drugog dana kad mi je rekla da bi pobjegla sa mnom da to zatražim. Otad je prošlo pet godina, i nije da uvijek zaslužujemo jedno drugo, ali reći ću vam jednu stvar, još uvijek se u nju zaljubim svaki dan. Još uvijek mislim da ona ima predivnu genetiku i još uvijek zamišljam kako će naša djeca izgledati. Molim se da sam napravio dovoljno dobroga da zaslužim ovo predivno stvorenje. Lady Savage, volim te - napisao je Alen nedavno koji svoju Klaru od milja zove Lady Savage.