Ljubavne iskrice u 'Survivoru'? 'Mislim da su si baš kliknuli!'

Time će pokušati spriječiti da, nakon što su izglasali Katiju za prvog duelistu, zasigurno izgube jednog člana svog plemena. Od kad je u kampu, Katia se veoma zbližila s Jakobom kojem će biti najviše žao ako ona ispadne jer sve više vremena provode zajedno, odvojeni od drugih.

Foto: Nova Tv

- Jakob je divan dečko, razgovorom smo došli do toga da isto razmišljamo, da vrednujemo iste stvari u životu. U jako puno toga smo se poklopili - rekla je Katia nakon ugodne šetnje s njim uz more. Dodala je i kako vjeruje da će joj on uvijek čuvati leđa.

- Katia je super osoba, vesela, pozitivna. S njom se može pričati o svim stvarima i ugodno mi je biti pokraj nje - otkrio je Jakob. Njihovu povezanost primijetili su i drugi članovi u plemenu.

Foto: Nova Tv

- Katia i Jakob simpatiziraju jedno drugo. Imaju isti pogled na svijet, isto mišljenje i mislim da su kliknuli - primijetila je Meggy, a Mihaela dodala da bi bilo lijepo da iz Survivora izađe i jedna lijepa ljubavna priča.

Kako će proći igra za imunitet plemena, hoće li pred plemenskim vijećem svoje članove morati nominirati plavi ili crveni tim, ne propustite doznati u novim napetim minutama Survivora večeras na Novoj TV.