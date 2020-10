Ljubavni Gangster: 'Uzdišu za Pokos, a najpoželjnija je Rozga'

<p><strong>Nedjeljko Babić Gangster </strong>(67) u više od 35 godina karijere posredovao je pri sklapanju 430 brakova u kojima se rodilo više od 500 djece.</p><p>- Ne mogu sve kontrolirati, ali tu negdi, preko 500 dice se rodilo - kaže nam bračni posrednik iz Runovića u Imotskoj krajini.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vječne zaručnice</strong></p><p>Nedavno je dobio nagradu Splitsko-dalmatinske županije za izniman doprinosu u spajanju parova u bračne zajednice Babić, o kojem je snimljen dokumentarac 'Gangster te voli', kaže da mu je to posebno priznanje za njegov dugogodišnji rad. A radi punom parom i tijekom korone. Njegov najpoznatiji klijent je <strong>Goran Žigo </strong>(42), bivši natjecatelj showa 'Ljubav je na selu'. Žigo još nije našao curu, no Gangster nam kaže da je problem u njemu.</p><p>- Žigo mora slušati savjete trenera. Ako trenera ne slušaš, onda ekipa gubi. Žigo je duhovit, šaljiv i sve, ali ne sluša nikoga. Glavni problem je taj što je malo neozbiljan. Nudio sam mu djevojke iz Albanije, dosad sam udao 13 Albanki, dobre su žene, rađaju djecu. Ali Žigo ne bi bio Žigo da i to nije zeznuo. On se previše zeza, cure ga smatraju neozbiljnim. Mi smo ujedno veliki prijatelji, kad smo trebali ići nešto u Osijek on je htio povesti pet prijatelja da jedemo i pijemo. Pa ne možeš tako - govori nam Gangster.</p><p>A Žigo, pak, objašnjava, traži kršnu ženu.</p><p>- Mora biti vrijedna, da je prava domaćica, da mu pomaže oko blaga. Da zna praviti sir, da je vrsna u domaćinstvu. A Žigo je dobar kandidat za brak. On je duhovit, lipo piva, svira harmoniku. On mi je jedan od boljih kandidata. Ali je neozbiljan - negoduje Gangster, koji ima još jednoga klijenta natjecatelja showa 'Ljubav je na selu'. Riječ je o <strong>Dani Bezmalinoviću</strong> (63) iz Selca na otoku Braču.</p><p>- E on je kavalirčina. Taj nosi novce sa sobom. Iako nije se još oženi jer traži premladu. On oće curu od 25-30 godina. A njemu 63. To su problemi jer se precijenio. Nisi Kerum da možeš tražiti mlađu - kaže Gangster. Govori kako ima još poznatih klijenata, ali ljutili bi se kad bi javno rekao njihova imena. No otkrio nam je da je najpoželjnija udavača je <strong>Jelena Rozga</strong> (43). O njoj mašta puno njegovih potencijalnih ženika.</p><p>- Ima, brate, više puta su me zvali za nju. Ko ne bi. Rozga može birat. Ona je ljepotica, ima lip stas i glas. Zapelo je s njom to što se treba odlučit, stat na loptu, zato ne može naći dečka. A lipotica, popularna, lipa i pametna. Mladići uzdišu za njom. Ja im odgovaram da treba bit kvalitetan, uredan u svemu. Neće Jelena s reda - objašnjava Gangster.</p><p>Među njegovim klijentima popularna je i <strong>Vlatka Pokos </strong>(50). I ona visoko kotira među, kaže Gangster, urednim bogatašima sa svojim firmama.</p><p>- Imam naših povratnika iz inozemstva, dobro su situirani, koji su zainteresirani za Vlatku. Ali problem je taj što je ona čas u Kanadi, čas u Hrvatskoj. Ne mogu ja trčat za njom. Vlatka je vrlo kulturna, fina i umiljata. Vrlo ugodna u društvu. Lipo piva, ona je prava voditeljica. Ali prevarili su je starci, zato je još sama - zaključio je Gangster. </p>