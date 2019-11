Ljubavnik Milijani čupao kosu, a Milojko živčano gledao scenu

Drama u vili Parova se nastavlja. Milijana Božić (21) više se niti ne trudi sakriti ljubavne afere u realityju. Posljednja s oženjenim Nemanjom Stamatovićem Žapcem svakodnevno izmiče kontroli. Prvo je fizički krenuo na novopečenu mladenku, čupao joj je kosu, a zatim ju je strastveno ljubio.

Sve se to odvijalo pod utjecajem alkohola. Bio je ljut jer, kako kaže, Milijana mu svakodnevno nalazi zamjerke, a koliko je prešao granicu govori i činjenica da je gospođa Božić u pomoć zvala produkciju. Nakon nekoliko minuta u tajnoj sobi pojavio se i suprug Milojko Božić (74), a njegova izabranica nije previše marila za njegovo prisustvo.

- Ja mu spremam hranu. Ja mu slažem stvari. Sa mnom ima seksualne odnose u tuš kabini, a onda trči za djevojkama sumnjivog morala poput Aleksandre - vikala je Milijana. U jednom trenutku udarala je ljubavnika, a u drugom supruga.

Foto: Youtube/Screenshot

- Što si radio u spavaćoj sobi sa Sanjom? Diraš ju, a lijepo sam ti rekla da to ne radiš. Prekini me čupati, odabrao si Aleksandru. Kada se otrijezniš onda možemo pričati - rekla je Milijana, a Žabac je tužnog lica komentirao: 'Hoću samo tebe, napravit ću ti dijete. Samo reci da me voliš.'

Foto: Youtube/Screenshot

Nemanja je u šestom desetljeću života, a u show je došao iz zatvora gdje je odslužio kaznu od deset godina. Milojku, koji je počeo štrajkati glađu nakon što je saznao za aferu, nije ovo prvi put da ga je supruga javnog prevarila.

Foto: Youtube/Screenshot

Prije nekoliko tjedana, tijekom zabave u vili Parova, novopečeni supružnici započeli su žestoku svađu zbog provokativnih fotografija Milijane u krevetu s Milojkovim rođakom.

