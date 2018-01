Ljubi sa sedamdeset: Miljenko je najstariji zavodnik 'na selu'

Pola mene otišlo je u grob sa suprugom Marijom. Imam unuke i djecu koji me ‘drže na životu’, kaže Miljenko Mišić (70) iz Mišića kraj Dubrovnika. Najstariji kandidat showa “Ljubav je na selu” teško se nosi s gubitkom supruge Marije koja je preminula od tumora.

- Otišla je prije godinu dana i sedam mjeseci. Umrla je 45 dana nakon dijagnoze. Život je nepravda - govori umirovljenik Miljenko.

U show ga je prijavila kći Ivana. Osim nje, ima dva sina te troje unučadi. Miljenko kaže kako od sudjelovanja u showu nema velika očekivanja, no volio bi upoznati srodnu dušu i s njom ostariti.

- Zašto ne. Ja sam društven čovjek. Ima ljudi koji me vole, a ima i onih koji me ne vole. Smatram da sam ispravan. No vjenčani prsten s ruke nikad neću skinuti. Dok sam živ ga ne skidam. Prsten ide sa mnom u grob. Supruga i ja smo 40 godina bili u braku, od čega smo tri godine bili zaručeni. Bila je lijepa i pametna, sve je imala. To je danas rijetkost. Bila je prava majka, domaćica - kaže Miljenko. Objašnjava da je ostao bez daha kad je prvi put ugledao suprugu.

Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

- Bila je lijepa i profinjena. Ženu treba gledati kad izađe iz tuša ili mora. Tad je prirodna i najljepša. Ne volim silikone ni tetovaže, ne bih nikad mogao biti s takvom - kaže Miljenko.

Jako voli putovati. Sa suprugom je, kaže, proputovao cijelu Europu. Jedino nisu bili u Americi. Putovanja su im bila velika radost. Za sebe kaže da je izrazito vitalan.

- Ne biste vjerovali kad me vidite da imam 70 godina - kaže Miljenko.

Svakodnevno tako pješači po dvadesetak kilometara. Ima imanje na kojemu drži kokoši, krave, koze i ovce. Jede zdravo. Pije maslinovo ulje i jede žlicu meda svaki dan. Nikad ne jede iza 18 sati.

- Evo, jučer sam propješačio 12 kilometara i potrošio stotine kalorija. Imam aplikaciju na mobitelu na kojoj mjerim koliko sam kalorija izgorio. Želim biti zdrav i u kondiciji, što mi drugo preostaje - govori Miljenko. Za sebe kaže da je lovac i ribolovac.

- Lovac sam od 13., a ribolovac od sedme godine. Tenis sam igrao kad sam bio mlađi. Jedan mi je gospar govorio da je tenis za mene, da sam dobar. No nije me zanimao - kaže Miljenko.