Ljubo je bio u 30 veza: 'Bivša me želi nazad, ali sam ju odbio'

Uskoro kreće nova, jubilarna deseta sezona showa 'Ljubav je na selu', a jedan od kandidata koji želi naći ženu je Ljubo Bebić (67) iz Metkovića. Ljubo je veliki šarmer koji živi sam, a vrijeme troši na ribolov, rad u vrtu te druženje s prijateljima, piše RTL.

Osim što želi pronaći ljubav, prijavio se u show kako bi pokazao svoje vještine.

- Ja sam komičar po talentu. Nastupao sam u Zagrebu, Dubrovniku, Makarskoj… Problem je što nemam reklamu. Mogu imati talent, ali bez televizije nemaš reklamu. Trebam uložiti pet tisuća kuna da bih dobio 30, 50 gledatelja. Ne mogu pokriti troškove. Mogu biti talentiran koliko god hoću, ali to nije dovoljno, novac je sve - rekao je Ljubo.

Mnogi prijatelji su mu rekli da je hrabar i drago im je što se prijavio u emisiju.

- Iskreno, ljubav je sve. Najvažnije je naći sama sebe, upoznati sama sebe, znati tko si i što si, jer ako ne znaš što si, ne možeš ni drugome dati ono što trebaš dati. Trebaš biti kompletan čovjek, inteligentan, vrijedan, snalažljiv. Ovo danas je tragedija ljubavi jer ljudi idu u brak i život kao invalidi, a onda poslije krivi ovi, krivi oni - zaključio je Ljubo.

Iza njega je tridesetak kraćih veza i kaže, jedna koja je trajala nekoliko godina. Iako ga bivša djevojka želi nazad, on to odbija. Imao je puno prilika, ali se nikada nije oženio, a jedan od razloga za to je njegova obiteljska situacija.

- Imao sam teško djetinjstvo, morao sam brinuti za obitelj. Imao sam svoje želje, planove, ideale… A ako naiđeš na djevojku koju voliš, ona ima svoje potrebe, ima svoje želje. Kaže: 'Ti ćeš mene ženiti'. Imao sam jednu, meni bilo 23, njoj 16. Rekla je da je moram ženiti, ali ja sam joj rekao: 'Neću te vjenčati, mlada si, ja sam mlad' - ispričao je Ljubo.