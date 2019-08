Ljubo tajno ljubi, Željko postaje tata, Jovan i dalje nedostižan

Farmer iz desete sezone showa 'Ljubav je na selu' Jovan Karapandža (32), zajedno sa sramežljivim Borisom Kolesarićem (27) iz Valpova, samozatajnim Draganom Ljiljakom (35) iz Velikog Obljaja, Markom Skelinom (61) iz Miljevaca, samoprozvanim komičarom Ljubom Bebićem (67) iz Metkovića i Željkom Bilićem (42) iz Bala sudjelovanjem u emisiji pokušali su pronaći svoju srodnu dušu,

Nekima je to uspjelo, nekima ne. Boris Kolesarić i dalje je solo. Nakon što se mladi Valpovčanin zaljubio u Ana-Paulu koja ga je odbila, pokušao je naći sreću s Valerijom no ni ta veza nije uspjela.

Foto: RTL

- Valerija se nešto naljutila na mene i posvađali smo se. Tvrdila je da sam rekao nešto što ju je povrijedilo, a ja mislim da nisam to rekao. Žao mi je što više ne komuniciramo - izjavio je Boris za RTL koji se preko ljeta družio sa Željkom i Jovanom u Umagu.

- Otišli smo na piće i malo razgovarali o novonastalom životu nakon emisije - dodao je Slavonac.

Baš kao ni Boris, ni Jovan još nije pronašao djevojku, a popisu solo frajera pridružuje se i Marko koji je u emisiji započeo vezu s Rasemom. Ipak, nakon završetka emisije, završila je i njihova ljubav.

Foto: RTL

- Ta žena apsolutno nije bila za mene. K meni je bio došao brat iz Zagreba i htjeli smo pogledati vijesti na TV-u, a ona nam nije dala. Rekla je da ne može, da ona želi gledati film. Bilo je još puno toga, ali ovo nisam mogao prihvatiti. Ona je sve htjela na svoju ruku - ispričao je Marko za RTL.hr kako je došlo do njihovog prekida. Marka i dalje prepoznaju na cesti, no njemu nije bilo do pokazivanja.

- Ja sam si samo htio naći neku ženu da budemo zajedno - izjavio je. Za razliku od Marka, Ljubo je imao više sreće na ljubavnom planu. Iako u emisiji nije pronašao svoju bolju polovicu, to mu je pošlo za rukom poslije.

Foto: Ivo Ravlic / CROPIX

- Usred noći uzmem deke i odem u šumu gdje ljubujem s njom. Ona je moja tajna ljubav - otkrio je Ljubo za RTL te zaključio da su sretne ljubavi tajne, a nesretne su javne. Ljubo se također planira kandidirati za predsjednika i to pod sloganom: 'Komičara Ljubu Bebića za predsjednika'.

Sreću u ljubavi pronašao je i Željko iz Bala koji se uskoro ženi, ali i postaje otac.

- Moja mi se djevojka javila preko društvenih mreža nakon što me vidjela na televiziji. Našli smo se, upoznali i završili zajedno - kazao je Istrijan koji prinovu očekuje krajem prosinca. Jedini koji je u vezi s nekom od kandidatkinja iz emisije je Dragan koji je već nekoliko mjeseci u vezi sa svojom zlatnom djevojkom Monikom.

Foto: Instagram

- Sretni smo, lijepo nam je, uživamo. Bili smo nekoliko dana na moru, u Šibeniku, i bilo je zaista prekrasno - govori.

Par još ne živi zajedno, ali viđaju se kada god stignu, a Dragan je najavio da planiraju zajednički život kroz neko vrijeme. Da im u vezi cvatu ruže, potvrdila je i Monika.

- Super sam, zajedno smo i sretni smo - rekla je Karlovčanka.