Ljubomir Kerekeš za 24sata: 'Vjera u sebe me spasila od šikaniranja i omalovažavanja...'

Na "papiru" je trebao biti u penziji, no u dogovoru s HNK Varaždin i Gradom, to je malo prolongirao. Kažemo na "papiru" jer kad smo dogovarali snimanje i razgovor s Ljubomirom Kerekešom (65), nije baš imao "vremena ko na Božić", ili snimanje, ili probe, ili pripreme. Posljednjih mjeseci snimao je film "Taxi ljubav", imao premijeru "Balkanskog špijuna", upravo ima probe za novu premijeru, predstavu "Drvene ptice", a sprema se snimiti i treći film, radnja bi bila o grobarima, "deficitarnom zanimanju"... I dalje zdušno, sa sinom Janom, radi na izgradnji Kulturnog centra u Varaždinu, igra se s unučicom, odlazi na utakmice Varteksa, velika je to ljubav...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+