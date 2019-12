'Ljudima donosim milijune, a o mojoj nagradi brine supruga...'

Na moj kiosk dolaze ljudi iz Dalmacije i Primorja kako bi uplatili svoj loto-listić. Čuli su da je ovo sretni kiosk, pričao nam je tako 2009. godine Robert Baković Roko (42), koji je Hrvatima u igrama na sreću četiri puta donio velike dobitke.

Prošlo je od te izjave točno deset godina, Roko se u međuvremenu jako udebljao te došao do 170 kilograma. Onda je odlučio promijeniti svoj život, ušao je u show 'Život na vagi', izgubio nevjerojatnih 76 kilograma i odnio glavnu nagradu od 150.000 kuna. Kao i prije deset godina, zaputili smo se na njegov kiosk na velikogoričkom kolodvoru da ‘izvidimo’ situaciju sa srećonošom...

- Drago mi je da ljudi dođu i uplate listić. Lijep je osjećaj kad znaš da donosiš pobjedu. Ljudi dolaze iz Čakovca, Vukovara, Splita... jer znaju da je ovo mjesto dobitno - priča nam Roko koji je kiosk otvorio prije 12 godina. Iako je u showu smršavio više od 76 kilograma zbog čega ga ljudi na cesti ne prepoznaju, Roko priznaje kako sumnja da će to utjecati na sreću kioska.

- Iskreno, nisam o tome ni razmišljao, ali mislim da je ovo sretno mjesto bez obzira na moje kilograme - komentira pobjednik reality showa kojeg njegova suradnica Josipa Cipetić smatra 'ljudinom'.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Roko je jako dobra osoba i drago mi je da se odlučio na ovu životnu promjenu. Ljudi dolaze uplatiti listić i pitaju za njega. Mislim da je ovo najpopularnije mjesto za uplatiti loto - komentira Josipa koja Roka poznaje više od deset godina. I sama Josipa nam je priznala kako joj je bilo čudno priviknuti se na njegov novi izgled.

U show ga je prijavila supruga i njezina sestra, a Roko nam je otkrio kako nikad nije mislio da će sudjelovati u takvoj vrsti natjecanja.

- Gledali su me kako se onako debeo igram s djecom i odlučili su me prijaviti. Isprva je to bila nekakva zezancija, a i ja sam bio protiv toga. Ali, eto... život piše čudne priče - priča nam Roko koji se dugi niz godina isključivo hranio masnom hranom.

- Prije uopće nisam jeo povrće, samo bih ga ostavio na tanjuru i kasnije pojeo neki 'fast food'. Teško mi je bilo priviknuti se na prehranu i na treninge. Hvatali su me grčevi. Bio je to veliki napor, ali nakon desetak dana privikneš se na to. Znao sam da želim napraviti dobar rezultat - nastavlja otac četvero djece te priznaje kako su mu ona bila glavna motivacija da izdrži do kraja.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Nigdje se nisam naplakao kao u kući. Shvatiš što ti nedostaje u životu i to te rastura. Nikad prije nisam bio bez djece toliko dugo. Ne osjetiš tu ljubav, ali to mi je isto davalo motivacije. Htio sam da ostatak obitelji bude ponosan na mene - komentira te dodaje kako se u kući najviše zbližio s Macom i Danijelom.

- Danijela je uvijek bila uz mene, a s Macom imam dosta toga zajedničko i još smo generacija. Puno smo si pomagali i međusobno se motivirali - govori. Ovom 42-godišnjaku najveća sreća nakon izlaska iz showa predstavlja kupnja nove garderobe.

- Osjećao sam se kao svjetski prvak. Taj trenutak kad obučeš traperice je fenomenalan. Svu staru odjeću sam stavio u dvije vreće i podijelio je - oduševljeno nam priča Roko kojem su supruga i majka čak 'zamjerile' što je toliko smršavio.

Foto: RTL

- Supruga i majka su mi rekle da sam čak premršav. Te žene nikad zadovoljne. Kasnije ću možda nabaciti nekoliko kilograma, ali cilj mi je ostati na 95 kilograma - našalio se te dodao kako je upravo u rukama njegove supruge i nagrada od 150.000 kuna koju je osvojio pobjedom u showu.

- Još ću obnoviti garderobu, planiram počastiti prijatelje, a ovo ostalo će uzeti supruga jer ona ipak puno bolje čuva lovu od mene - zaključio je Roko koji trenira dva puta dnevno kako bi zadržao novu kilažu. A kad smo već potegnuli do Velike Gorice, odlučili smo ‘iskušati’ sreću i uplatiti i loto. Pa, ajde, Roko, donesi i meni sreću...

