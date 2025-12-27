ANKETA Sviđaju li vam se nove epizode serije Stranger Things?

Nakon mjesec dana čekanja, obožavatelji Stranger Thingsa napokon su dočekali Vol. 2, odnosno nove tri epizode koje su na Netflix stigle u petak. Pa iako se puno pričalo oko toga što će se dogoditi, neki su predviđali likovima tragične sudbine i rasplete, ništa se zapravo tako dramatično nije dogodilo.

Mnogi su primijetili kako je Vol. 2 poslužio za rješavanje nekih odnosa između likova, kao što su Nancy i Jonathan, Dustin i Steve, pa zatim i Willovo priznanje. Osim toga, objašnjeno je napokon i što je 'Upside Down', uz Dustinovu rečenicu: 'Bili smo potpuno u krivu oko toga cijelo vrijeme'.

Foto: Profimedia

Nove tri epizode zagrebale su još malo u svijest i tamnu prošlosti Henryja Creela, odnosno Vecne, no cijela priča i dalje ostaje sakrivena u jednom kovčegu. 'Vidjet ćemo taj kovčeg opet', najavila su braća Ross i Matt Duffer u razgovoru za Variety, a mnogi nestrpljivo čekaju saznati što se to nalazi u uspomeni koje se Henry toliko boji.

No, obožavatelji baš i nisu toliko zadovoljni s drugim dijelom te ističu kako je Vol. 1 bio puno bolji. Neki tvrde kako se previše toga fokusiralo na dijaloge, umjesto na akciju, zamjeraju 'tajming' nekih scena...

Na finale same serije ne treba se više čekati toliko dugo. Ono stiže već 1. siječnja na Netflix i trajat će više od dva sata.