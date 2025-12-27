Obavijesti

NOVE TRI STIGLE NA NETFLIX

ANKETA Sviđaju li vam se nove epizode serije Stranger Things?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Sviđaju li vam se nove epizode serije Stranger Things?
Foto: Profimedia

OPREZ, SPOJLERI! U petak su na Netflix stigle nove tri epizode pete i ujedno posljednje sezone hit serije Stranger Things. Veliko finale koje će trajati preko dva sata dolazi 1. siječnja

Nakon mjesec dana čekanja, obožavatelji Stranger Thingsa napokon su dočekali Vol. 2, odnosno nove tri epizode koje su na Netflix stigle u petak. Pa iako se puno pričalo oko toga što će se dogoditi, neki su predviđali likovima tragične sudbine i rasplete, ništa se zapravo tako dramatično nije dogodilo.

STIGLE NA NETFLIX ANKETA Jeste li već pogledali nove epizode Stranger Thingsa?
ANKETA Jeste li već pogledali nove epizode Stranger Thingsa?

Mnogi su primijetili kako je Vol. 2 poslužio za rješavanje nekih odnosa između likova, kao što su Nancy i Jonathan, Dustin i Steve, pa zatim i Willovo priznanje. Osim toga, objašnjeno je napokon i što je 'Upside Down', uz Dustinovu rečenicu: 'Bili smo potpuno u krivu oko toga cijelo vrijeme'. 

Foto: Profimedia

Nove tri epizode zagrebale su još malo u svijest i tamnu prošlosti Henryja Creela, odnosno Vecne, no cijela priča i dalje ostaje sakrivena u jednom kovčegu. 'Vidjet ćemo taj kovčeg opet', najavila su braća Ross i Matt Duffer u razgovoru za Variety, a mnogi nestrpljivo čekaju saznati što se to nalazi u uspomeni koje se Henry toliko boji. 

BIO JE NERVOZAN Izašle su nove epizode Stranger Thingsa! Noah Schnapp priznao da je zbog jedne scene plakao...
Izašle su nove epizode Stranger Thingsa! Noah Schnapp priznao da je zbog jedne scene plakao...

No, obožavatelji baš i nisu toliko zadovoljni s drugim dijelom te ističu kako je Vol. 1 bio puno bolji. Neki tvrde kako se previše toga fokusiralo na dijaloge, umjesto na akciju, zamjeraju 'tajming' nekih scena...

Na finale same serije ne treba se više čekati toliko dugo. Ono stiže već 1. siječnja na Netflix i trajat će više od dva sata. 

