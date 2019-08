Ljupka Gojić Mikić: ‘Rugale su mi se i rekle da neću uspjeti...’

Glamur, revije najpoznatijih brendova, druženje sa svjetskim zvijezdama uz čašu šampanjca... San je to mnogih djevojaka kad krenu u svijet modelinga. No do tog statusa je dalek i dug put. Moraju paziti na prehranu i vježbati, uči ih se pravilno hodati i držati, moraju biti njegovane...

Zagrebačka manekenka Ljupka Gojić Mikić (37) već s trinaest godina snimila je svjetsku kampanju za šampon za kosu, 'poharala' Milano, London i New York, a prvih godinu dana manekenstva, iako s uspjehom u drugim metropolama, u Parizu nije mogla dobiti posao.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Svi su joj u Parizu govorili da je ‘tres jolie’, da je prelijepa. Imali smo deset castinga na dan i ni jedan posao nije dobila - ispričao je osnivač Midikenna Hamed Bangoura kojeg manekenka i danas zove 'tata' ili 'crni deda“ kad ga predstavlja svojim kćerima.

Ljupka je prije deset godina pokrenula vlastiti modni brend Jolie Petite. Ona i suprug bivši nogometaš Mihael Mikić (39) nedavno su se vratili iz Japana sa svoje tri kćeri i otvorili slastičarnu Jolie Petite Patisserie na zagrebačkoj Knežiji u prizemlju zgrade na čijem zadnjem katu žive.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Moja je karijera počela s okruglim naočalama na nosu, razmaknutim zubima, pogrbljenim, ne baš ženstvenim hodom - rekla je Ljupka i prisjetila se kako su je vršnjakinje iz škole odbile dok su vježbale manekenski hod govoreći joj da to nije za nju.

Zbog visokog čela i razmaknutih prednjih zubi djeca su je zadirkivala govoreći joj neka pazi da joj avion ne sleti na čelo i da joj vlak ne prođe kroz zube, a nisu je štedjeli ni zbog velikih usana, zbog kojih su je uspoređivali s Mickom Jaggerom. Upit 'želi li Čokolino' popratili bi gestom kao da joj ga trpaju lopatom.

No Ljupka se nije dala smesti. Imala je svoj san. Mamina prijateljica Đurđica Kordić odvela ju je modnu agenciju na audiciju, no odbili su je. Šansu joj je dao Midikenn. Otac Ljubo i mama Željka nisu bili oduševljeni, no podržali su je. Već s 18 godina letjela je s jednog na drugi kraj svijeta.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Nema limuzina, šampanjca, razuzdanih zabava, crvenog tepiha... Samo isti teški kovčeg i putovnica u ruci - rekla je Ljupka.

Usred zime na West Sideu pozirala je za proljetno izdanje Ellea u novoj kolekciji ljetnih haljinica na ledenom vjetru i kiši. Organizatori su tetošili fotografa, a na nju nitko nije obraćao pozornost.

Kad je zamolila stilisticu da idući styling snime u interijeru, odgovorila joj je da ju ništa nisu pitali te neka odradi svoje i šuti. Ljupki je to bilo dovoljno.

Pokupila je stvari, nazvala taksi i otišla sa seta u stan u kojem ju je čekala mama. Pojavila se uplakana, a idući dan u agenciji koja ju je angažirala svi zaposlenici Ljupku su dočekali na nogama uz frenetičan pljesak.