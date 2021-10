Nekadašnja naša najuspješnija manekenka Ljupka Gojić Mikić (39) prije desetak godina pokrenula je vlastiti modni brend i time razveselila brojne obožavateljice mode, a izgleda i inspirirala one koji su s vremenom počeli kopirati njezinu odjeću. Ljupka, naravno, to nije dopustila te je cijeli slučaj završio na sudu koji je to potvrdio i kaznio.

- Jedino to što te može frustrirati je da ti nešto platiš, zaštitiš se, a netko se i dalje usuđuje to raditi i onda kreće ta neka borba da ti uopće nekoga preodgojiš i naučiš da se to ne može samo tako i da će biti kažnjen za to. Ja se samo nadam da je to škola za sve - rekla je manekenka za InMagazin i otkrila da njezine fotke nastaju ispred zida kraj ulaza u kojem je odrasla, a da se iza kamere najčešće nalazi mama Željka.

Ljupka je aktivna na društvenim mrežama i s pratiteljima često objavljuje detalje iz privatnog života s kćerima Janom, Milom i Mari. Učenje s njima, kako kaže, može biti jako naporno jer se kći Mila bori s disleksijom i disgrafijom.

- Mi smo to skužili još u Japanu dok je išla u vrtić. Način na koji je držala olovku je skroz drugačiji od ostale djece - ispričala je.

Manekenka je sigurna da će Mila uspjeti preskočiti te prepreke i uz to javno zahvalila djelatnicima osnovne škole Matije Gupca, koju je i ona pohađala, zbog toga što im maksimalno izlaze u susret i olakšavaju svakodnevicu.

Ljupka je proputovala cijeli svijet te s obitelji deset godina živjela u Japanu. Trenutno je u Zagrebu no, kako kaže, bez problema bi se mogla spakirati i ponovo otići u nepoznato.