Lokica i Čola svojedobno su bili pobjednički tim, a već 40 godina nisu progovorili ni riječ

Jedna od najpopularnijih plesačica i koreografkinja bivše Jugoslavije Leposava Stefanović i Zdravko Čolić svojedobno su bili veliki, nerazdvojni prijatelji. Ne samo da su zajedno zarađivali, već ih se često uspoređivalo s bratom i sestrom.

Naime, čuvena profesorica baleta, fitness instruktorica i pionirka jugoslavenskog scenskog nastupa, sedamdeset i osamdesetih godina prošlog stoljeća vodila je tada mega popularnu plesnu grupu 'Lokice', po kojoj je dobila nadimak, a koju su činile djevojke istih konstitucija, plesnih sposobnosti i kratkih bob frizura obojenih u plavo.

Zdravko Čolić održao koncert u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Koliko je Lokica dominirala plesnom scenom govori činjenica da su mnoge dame u to vrijeme od frizera tražile upravo takvu frizuru.

Upravo u to vrijeme i sam Čola postajao je sve popularniji te je bilo neminovno da će doći do njihovog umjetničkog spoja.

Pratila ga u stopu

Ubrzo nakon početka njihove suradnje postali su nevjerojatan tandem, a Čolini koncerti nezamislivi bez Lokice i njene plesne grupe koja je tada nastupala u TV serijalu "7 plus 7". Kada je Čola krenuo na turneju "Putujući zemljotres", "Lokice" su ga pratile u stopu.

No, veliko prijateljstvo slavne balerine i jedne od najvećih balkanskih zvijezda trajalo je sve do jednog nesporazuma kada se ono, gotovo preko noći, našlo na klimavim nogama.

Iako je Lokica često isticala kako Čolu gleda kao brata, po njegovom povratku iz vojske 1978. godine, zbog samo jedne izjave, koja je na njega očito ostavila dubok trag, on je prekinuo svaki kontakt s njom.

Foto: Last.fm

Naime, prema Lokicinim riječima, razlog tome bila je njezina izjava da Čolić "nije talentiran za ples", što je njega jako uvrijedilo. Bila je to rečenica koju je Čola vrlo osobno doživio i nikad nije zaboravio.

Naučio je plesati

- Nakon te izjave je prestalo naše prijateljstvo. Morala sam to reći, jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Objasnila sam samo da on nema talenat za ples a vježbanjem smo napravili rezultat. Naučio je plesati. Voljela bih da se pomirimo zbog njegovih kćeri i žene. Imam i ja sad unuku. Možda je to bila neka ljubomora - svojevremeno je medijima izjavila Lokica.

No, unatoč proteklom vremenu Čolić se, prema dostupnim informacijama, nikada nije javno oglasio o navedenom sukobu i legendarni dvojac, koji je nekada žario i palio glazbenom scenom, nikada nije obnovio prijateljstvo.