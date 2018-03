Lopov u akciji: McDormand nakratko ostala bez Oscara

Frances McDormand (60) na sinoćnjoj je, 90. po redu dodjeli Oscara, zahvaljujući drskom lopovu nakratko ostala bez svog zlatnog kipića.

Glumica je Oscara osvojila za glavnu žensku ulogu u filmu 'Tri plakata izvan grada'' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'), a njezina nagrada je nestala ubrzo nakon što je stigla na službenu proslavu koja je održana nakon same ceremonije.

Glumica je snimljena kako uz pomoć osiguranja traži svoj kipić koji je ubrzo pronađen i vraćen joj prije nego što je otišla na party Vanity Faira, a kradljivac Terry Bryant uhićen je i optužen za krađu. Prijeti mu godina dana zatvora.

Bryant se na društvenim mrežama predstavlja kao producent, novinar i voditelj, a poznat je i pod imenom DJ Matari. Svojim 'plijenom' pohvalio se na Facebooku.

Inače, McDormand je na dodjeli održala vrlo govor na početku kojeg je glumila da hiperventilira pa zatražila da ustanu sve žene koje su ove godine nominirane za prestižnu nagradu.

- Meryl, ako ti ustaneš, i ostale će - rekla je glumica koja je oduševila svojim vatrenim govorom.