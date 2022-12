Lora je 'maznula' Tihomiru ribu: 'MasterChef policija, dođite po mene, ukrala sam mu brancina'

Podijeljeni u timove kandidati MasterChefa zasukali su rukave i pokušali osmisliti najbolja jela koja će nepcu odgovarati uz vina. Top osmorka kuha četiri slijeda - hladno predjelo, toplo predjelo, toplo jelo i desert, te moraju paziti da je svako od tih jela servirano na četiri tanjura.

Crveni tim vodi Lucija Davidović, a s njom u timu kuhaju Leo Jurešić, Maja Jalšovec i Lora Cepetić. S Mateom Alduk u plavim pregačama kuhaju Tihomir Krklec, Maja Šabić i Marko Kolak.

- Dolazi nam poseban gost koji će održati edukaciju, a nakon toga ćete sastaviti menu koji se slaže s vinima - rekao im je chef Stjepan Vukadin najavivši gosta - uglednog sommeliera Darka Lugarića.

- Godine čine iskustvo. Morate početi od početka da dođete do negdje. To su procesi i godine rada, učenja, zalaganja, grešaka, ponavljanja, da bi iz toga svega nešto izraslo. Bilo je tu i somelierskih natjecanja u restoranu kojeg sam vodio sa svojim partnerom. Došli smo i do Michelinove preporuke, tako da su ti svi rezultati i nagrađeni - ispričao je Darko koji iza sebe broji 30 godina radnog iskustva.

- Postoji gost koji pije samo određeno vino, to mu je najbolje vino na svijetu i vezan je uz njega. Onda prema tom vinu kreirate njegovo jelo. S druge strane, kad imate jela ili određeni menu, s obzirom na karakteristike tih jela dodajete vino, odnosno tražite partnera u vinu kako bi sve skupa činilo jednu cjelinu, kako bi gost u svemu tome uživao i kako bi izazvalo još više emocija, nego što to može samo hrana ili samo vino - istaknuo je Darko.

S njim će na probavanje vina ići voditeljice timova koje će odlučiti koje će vino upariti s kojim jelom.

- Volim vina, ali ne razlikujem ih toliko dobro kao što bih trebala. Veselim se ovom zadatku i nadam se da ću naučiti nešto novo - kaže Lucija oduševljena ovom edukacijom na koju je išla zahvaljujući tome što vodi tim.

Za glavno jelo zadatak njoj i Matei je bio da odaberu jedno od tri vina koja su odležala četiri godine. Radi se o crnim sortama vina - merlot, cabernet sauvignon i syrah. Lucija je za vino svog tima izabrala cabernet, a Matea za svoj plavi tim syrah.

Za predjelo i desert vina su im već određena. Tako predjelo moraju napraviti da se sljubi s bijelim sauvignonom, a desert s boutique merlotom.

- Bilo je krucijalno da se probaju vina, jer svako je vino kao osoba – drugačije. Ne možemo kreirati jela ako ne možemo uskladiti okuse - rekla je Lora koja je vjerovala da će samo voditeljice timova imati priliku kušati vina. No svi su tijekom dogovora o tome koja će jela pripremiti dobili priliku isprobati vina koji će biti servirana uz jelo.

- Zamislila sam da mi na jelovniku za glavno jelo bude neko mesno jelo, janjeći kare - bila je odlučna Matea, a Lucija se odlučila za jake okuse crvenog mesa i tamnog, snažno začinjenog umaka.

- Probala sam vino koje je za desert. Dosta je slatkasto, ali ima dosta kiseline da može podnijeti dobar desert - komentirala je Maja Šabić.

- Načelno radimo svi sve, ali svatko je zadužen za jedno jelo, da ga ima pod prismotrom - rekao je Tihomir koji je u plavom timu zadužen za hladno predjelo kojem će glavna namirnica biti brancin. Marko priprema glavno jelo, Matea je zadužena za toplo predjelo, a Maja Šabić radi na desertu.

Oba su tima u dućanu nabavljala namirnice u isto vrijeme, pa je došlo do zbrke s jednom važnom namirnicom. Tihomir si je izabrao, kako je rekao, ljepšeg i boljeg brancina i stavio ga pokraj komada mesa njihovog tima. Dok je nabavljao druge namirnice tanjur s tim brancinom uzela je Lora. Kako je tanjur nosila u ruci, brancin joj je u jednom trenutku s tanjura skliznuo u košaru. Budući da je računao na ribu koju je odložio pokraj mesa i u zadnji tren izlazio iz dućana, Tihomir je prekasno shvatio da mu nedostaje izabrani brancin. U žurbi ga je tražio, pa zbog vremena pohitao uzeti onaj ''manje lijepi''. Preostalo mu je samo za Lorom vikati da mu je ukrala ribu.

- MasterChef policija, dođite po mene, uhapsite me, ukrala sam ribu - komentirala je Lora taj događaj.

- Ok, nije namjerno, nije frka. Riješili smo, bila su dva brancina - kazao je poslije Tihomir, a žiri je primijetio kako je neobično da su oba tima uzela brancin dok su na raspolaganju imali još nekoliko drugih vrsta riba.

Prije početka kuhanja timovi su Stjepanu, Damiru i Melkioru otkrili što će kuhati. Crveni tim je za predjelo odabrao pripremiti brancina, za toplo predjelo tjesteninu punjenu tikvom i orašastim plodovima, a za glavno jelo su odlučili raditi biftek u umaku i kroket te emulziju sa začinskim biljem, dok su za desert preferirali iskoristiti borovnice.

- Svatko u timu je predodređen za neko jelo. Bez obzira na to, ja preuzimam odgovornost za apsolutno sve. Svi su dali ideje, ali sam ja ta koja ih je 'pečatirala'. Bili mi u porazu ili dobitku, ja ću biti ta koja je odgovorna - odlučna je Lucija.

Plavi tim će za predjelo također imati brancin kao glavnu zvijezdu na tanjuru. Za toplo predjelo pripremaju raviol punjen mousssom od jetrica, orašastim plodovima s umakom od gljiva. Za glavno jelo odlučili su raditi janjeći file s povrćem, a za desert mousse od kave i čokolade.

- Osjećam ogroman pritisak i mučnina mi je od toga, jer ne znam jesam li sposobna za to - rekla je Matea.

Odlukom bacanja novčića, odlučeno je da će prvi početi kuhati crveni tim. Naime, još jedna posebnost ovog izazova je da drugi tim kreće s kuhanjem 10 minuta nakon prvog.

Tijekom kuhanja Lora je imala poteškoće s postizanjem željene konzistencije ribe, bojala se da joj je riba sirova, a Maja Jalšovec joj je pomogla, ali i komentirala da Lora uvijek dramatizira u timskim izazovima. Isto je primijetio i žiri.

- Kakva drama! Pa ako ti i ne ispadne dobro, ideš u stres test i ok - kazala je Maja Jalšovec.

- Osjećala sam da me nitko nije doživljavao - požalila se Lora koja je pripremala predjelo koje će žiri prvo probati.

Kako će na kraju ispasti njezino jelo s brancinom i hoće li kandidatima poći za rukom pripremiti jela koja su planirali, doznat ćemo uskoro.

