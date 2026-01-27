Obavijesti

Lorde dolazi u pulsku Arenu!

Šibenik: Koncert pjevačice Lorde na tvrđavi sv. Mihovila | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Lorde, jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije i Novozelanđanka hrvatskih korijena, vraća se u Hrvatsku i to u pulsku Arenu 18. kolovoza 2026.

Povratak se događa četiri godine nakon što je rasprodala dva koncerta na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila i to u samo 2 minute . Ovoga puta Lorde dolazi u pulsku Arenu u sklopu velike svjetske Ultrasound turneje. Novozelandska alter pop umjetnica u prekrasnom amfiteatru podsjetit će na na neke od svojih mega hitova, ali i predstaviti aktualno studijsko izdanje “Virgin”.

U nešto više od desetljeća karijere Lorde je svojim pjesmama promijenila pop zvuk, a zbog svojih iskrenih i introspektivnih tekstova često ju se proziva heroinom Gen Z generacije. Lorde trenutno broji 18 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, kao i 18 milijardi streamanja. Višestruka dobitnica Grammyja jedna je od najmlađih izvođačica koja je osvojila međunarodne ljestvice. Magazin Time ju je svojevremeno proglasio jednom od najutjecajnijih tinejdžerica na svijetu, našla se i na Forbesovoj listi 30 nautjecajnijih mlađih od 30 godina, na naslovnici Rolling Stonea, te je nastupala uz Nirvanu na Rock and Roll Hall of Fame ceremoniji 2014. godine.

Šibenik: Koncert pjevačice Lorde na tvrđavi sv. Mihovila
Šibenik: Koncert pjevačice Lorde na tvrđavi sv. Mihovila | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Punim imenom Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, Lorde je rođena na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, a sama posjeduje dvostruko državljanstvo. Od kada se pojavila na sceni kao 16-godišnjakinja 2013., s tada najvećim hitom godine “Royals”, Lorde pomiče granice alter popa i uspijeva ostati na vrhu igrajući po svojim pravilima. Ne koristi društvene mreže, rijetko se promotivno pojavljuje, te između albuma uzima duže pauze.

Nenametljivo je postala glas cijele generacije sa svojim debijem “Pure Heroine”, a album je prodan u trostrukoj platinastoj nakladi i osvojio dva Grammyja. Singl “Royals” postigao je rekordnu slušanost, a slijedili su ga i singlovi “Tennis Court” i “Team”. Lorde je postala najmlađa izvođačica, jedina s Novog Zelanda, koja je zasjela na prvo mjesto Billboardove ljestvice sto najboljih od 1987. godine.

Foto: promo

Drugi album “Melodrama”, sa singlovima poput “Green Light” ili “Perfect Places”, debitirao je na prvom mjestu Billboardove ljestvice 200 albuma, na prvom mjestu u 45 zemalja i osvojio Grammy nominaciju za album godine, a Rolling Stone ga uvrštava na popis najboljih albuma svih vremena. Nasljednik “Solar Power”, dugoočekivani povratak diskografskoj aktivnosti, po objavi je zasjeo na vrhove mnogih ljestvica dok ga mediji poput NME-a nazivaju očaravajuće uspješnim albumom majstorice svog zanata. Aktualni hvaljeni album “Virgin”, koji kroz synth-pop propituje zrelost i identitet, donio je singlove "What Was That", "Man of the Year" i "Hammer", a s novim izdanjem se otisnula na globalnu turneju povodom koje se vraća i u Hrvatsku.

Nakon što je tijekom prošle turneje pomno birala lokacije na kojima želi svirati, Lorde i ovoga puta dolazi u možda i najljepši koncertni prostor kojeg ovaj dio Europe ima. Pulska Arena ugostit će pop ikonu usred ljeta, a bit će to zasigurno jedno do najvažnijih inozemnih gostovanja ove godine.

Foto: promo

Ulaznice su u prodaji od petka 30. siječnja 2026. Cijene su parter stajanje 68 eura, tribina slobodno sjedenje 83 eura i travnjak stajanje 55 eura. Ulaznice će u prodaji biti u sustavima CoreEvent i Eventim, a fizičke ulaznice u Rockmarku, Dirty Old Shopu i Dallas Music Shopu RIjeka.

