Loreen će predstavljati Švedsku na Eurosongu, a evo koliko joj je bodova dodijelila Hrvatska

Hrvatska je jedina od osam zemalja koja je švedskoj pobjednici Loreen (39) dala manje od 12 bodova.

Na Melodifestivalenu, švedskom izboru za predstavnika Eurosonga, hrvatski žiri dao je Loreen osam bodova. Njih 12 dali su Theozu (17), koji je izveo pjesmu Mer av dig.

Članovi HRT-ova žirija bili su radijske glazbene urednice Đurđica Ivanković i Ema Gross, urednik Željko Mesar, voditelj i glazbeni urednik Dinko Komadina te urednik projekta Dora 2023. i voditelj HRT-ove delegacije Eurosong 2023. Tomislav Štengl. U eter švedskog izbora javljala se voditeljica i novinarka Zlata Mück Sušec.

Uz Hrvatsku, na Melodifestivalenu glasali su još članovi žirija iz Australije, Belgije, Latvije, Malte, Španjolske, Njemačke i Austrije. Od početka natjecanja pretpostavljalo se da će Loreen pobijediti, a Švedska je već danima uvjerljivo vodeća na eurovizijskim kladionicama.

Švedska predstavnica je široj javnosti poznata zbog pjesme Euphoria kojom je pobijedila na Eurosongu 2012. u Bakuu. Osim Euphorije, Loreen ima brojne druge hitove kao što su Walk with Me, Neon lights, Sober, In My Head i I'm in It with You.

