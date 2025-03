Skandali i drame na Dori kroz godine: Požar na sceni, sukobi, odustajanja i diskvalifikacije...

Hrvatska će večeras saznati tko će nas predstavljati na Eurosongu ove godine u švicarskom Baselu. U finale Dore kvalificiralo se 16 izvođača, po osam iz svake polufinalne večeri. U prvoj su u finale prošli Matt Shaft, EoT, NIPPLEPEOPLE, Marko Tolja, Magazin, Lelek, Natalli te IVXN, a u drugoj Petar Brkljačić, Luka Nižetić, laurakojapjeva, bend Ogenj, Filomena, Marko Škugor, Marko Bošnjak te Fenksta.

Koji je raspored nastupa, gdje i kada gledati i tko sve odlučuje o pobjedničkog pjesmi možete pronaći OVDJE.

Mnoge je ranije iznenadila vijest da 'mama Dore', Ksenija Urličić, nije dobila pozivnicu za Doru te će izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije pratiti iz svog doma.

- Reći ću samo da je to stvar kućnog odgoja. Držim se one da dama mora ostati dama čak i onda kada nema posla s džentlmenima - kazala je Ksenija Urličić za Jutarnji.

Foto: Igor Soban/Pixsell

Mnoge je ova vijest ostavila bez riječi, a Dora je godinama selila se iz Opatije u Zagreb, bilo je diskvalifikacija pa čak i odustajanja od pjesama. Jelena Rozga jedne godine nastupila je dva puta na Dori - kao solo pjevačica i kao pjevačica Magazina.

Pogledajmo povijest Dore od samih početaka, 1995. godine. Do tada je Dora imala naziv 'Hrvatski televizijski festival', a ime Dora, po skladateljici Dori Pejačević, dala je upravo Ksenija Urličić, bivša urednica Zabavnog programa HRT-a.

1995. Split: 'Magazinu dajemo samo dva boda'

Te 1995. godine pobjedu je odnijela poznata grupa Magazin s pjesmom 'Nostalgija'. Pjevačica poznate grupe tada je bila Danijela Martinović, a 'Nostalgiju' je pjevala s Lidijom Horvat Dunjko. No, prilikom čitanja bodova šesteročlanog žirija iz Splita, nastao je kaos.

Splitski žiri pjesmi 'Nostalgija' dao je samo dva boda, a to je uzrokovalo smijeh mnogih u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner jer im je bilo nevjerojatno da bi Split dao tako mali broj bodova poznatoj grupi iz tog grada. Reakcija publike nasmijala je i voditelja Mirka Fodora koji se također nasmijao.

1996. Požar na sceni

Maja Blagdan 1996. odnijela je pobjedu s pjesmom 'Sveta ljubav' i ostvarila priliku da predstavlja Hrvatsku na Eurosongu koji se tada održavao u Oslu. No, prilikom proglašenja pobjednika došlo je do manjeg incidenta.

Manji požar zahvatio je scenu, no stručno osoblje brzo ga je ugasilo. Požar je bio vidljiv i u prijenosu uživo iz Opatije.

Te godine drugo mjesto osvojila je Jelena Rozga, koja je domaćoj publici tada bila nepoznata djevojka, s pjesmom 'Aha'. Na pozornicu je došla poput balerine. Iako je pjesma 'Sexy Cool' grupe Divas završila na desetom mjestu, kasnije je postala veliki hit pa je bila proglašena i hitom godine.

1999. Doris Dragović bez čestitka kolega, Tonči dobio automobil

Doris Dragović i njezina 'Marija Magdalena' osvojili su Doru 1999. godine. No, natjecatelji koji su bili u konkurenciji nisu htjeli čestitati pobjednici. Domaći mediji tada su izvještavali da drugi pjevači nisu htjeli ni pružiti ruku Doris koja je te godine otišla predstavljati Hrvatsku u Izrael.

No, te 1999. skladatelj pobjedničke pjesme dobio je zanimljivu nagradu. Tonči Huljić, uz statuu Dore i odlazak u Jeruzalem, osvojio je i automobil Renault Clio 2.

Očekivanja su bila velika od Doris, a mnogi su je vidjeli i kao pobjednicu Eurosonga te godine. No, došlo je do kršenja pravila Eurosonga.

- Dogodilo se to da je ona tijekom izvedbe svoje pjesme 'Marije Magdalene' imala snimljene vokale, brojne vokale u sklopu pjesme, ali na pozornici je imala samo jednu vokalisticu. Tako su se u biti prekršila pravila Eurosonga koja vrijede i dandanas da se svi vokali moraju uživo otpjevati, glazba je na matricu - objasnio je Tomislav Krizmanić, predsjednik udruge Eurofest Hrvatska, za showbuzz.

Doris je završila na četvrtom mjestu, što je bio najbolji rezultat Hrvatske do 2024. godine kada je Baby Lasagna završio na drugom mjestu s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'.

2001. Vanna pred porod osvaja Doru

Ivana Vrdoljak, poznatija kao Vanna, odnijela je pobjedu na Dori 2001. godine s pjesmom 'Strune ljubavi'. Te godine povučena je pjesma 'Ne bih te mogla voljeti više' autora Enesa Tvrtkovića, a trebala ju je izvesti Ivana Banfić. Navodno, nisu se mogli dogovoriti na kojem jeziku će izvesti pjesmu. Tada je u 'igru ušla' Vesna Pisarović i pjesma 'Za tebe stvorena'. Emilija Kokić zamijenila je Mineu u pjesmi 'Ljepota' koja je završila na drugom mjestu tada.

Zanimljivo je i kako se na Dori 2001. godine predstavila Lidija Bačić koja je tada bila u sastavu 'Perle'. Oni su s pjesmom 'Pokraj bistra izvora' završili na 15. mjestu.

No, Vanna je Doru osvojila u devetom mjesecu trudnoću. Kolege su se tada obrušile na pjevačicu smatrajući kako je pobijedila zbog blaženog stanja. Zanimljivo je kako su se Vanna i Tonči Huljić, koji je napravio glazbu, bojali kako će skladba proći na Dori. Nakon nastupa na Eurosongu, Tonči Huljić izjavio je pomalo bizarnu rečenicu.

- Da je Vanna rodila na pozornici, pobijedili bismo - kazao je.

Vanna je na Eurosongu završila na desetom mjestu, a pjevala je englesku verziju pjesme pod nazivom 'Strings of my heart'.

2002. Dora na Velesajmu, povukao se Magazin

Jubilarno deseto izdanje Dore održalo se na Zagrebačkom velesajmu. Navodno je prema procjeni organizatora Doru bilo jeftinije održati na Velesajmu jer se u to vrijeme na HRT-u snimala poznata serija 'Naši i vaši'. Te godine prvi i posljednji put na Dori se pojavio Ivan Zak, a eurosong.hr piše o povlačenju Magazina s popularnog natjecanja.

Naime, tadašnja pjevačica grupe Magazin Jelena Rozga u jednom je intervjuu otkrila naziv pjesme koju je grupa trebala izvesti na Dori, a radilo se o pjesmi 'Ko me zove?'. Kasnije se ipak ustanovilo da ne postoji dovoljno elemenata za diskvalifikaciju Magazina. No, Tonči Huljić ipak je odlučio odustati od sudjelovanja na natjecanju, ali iz drugog razloga. HRT je odlučio tada da Maksim Mrvica neće nastupiti u revijalnom programu što je razljutilo Huljića i navelo ga na odustajanje od Dore.

Pobjedu je tada odnijela Vesna Pisarović s pjesmom 'Sasvim sigurna'. Zanimljiva činjenica je da su gledatelji pozivom na određene brojeve mogli glasati žele li da Vesna na Eurosongu pjeva na hrvatskom ili engleskom jeziku. Odluka je pala na engleski, a iako su kladionice predviđale da će završiti u top 10, Vesna je u Estoniji osigurala Hrvatskoj 11. mjesto.

2005. Novi način odabira pjesama, Boytronic slao upit

Prije 20 godina, po prvi put u povijesti Dore, nije bilo uobičajenog natječaja. Izvođači i pjesme bili su odabrani suradnjom HRT-a i diskografa te je ukupno odabrano 20 pjesama. Sve pjesme obožavatelji Dore mogli su prvi put čuti u emisiji 'Kome zvoni Dora', koja se emitirala kroz veljaču te godine. No, dvije pjesme nisu uspjele osigurati prolaz u daljnje natjecanje. Među izvođačima koji su prošli dalje bili su Žanamari, Luka Nižetić i klapa Nostalgija, Boris Novković i Lado, Magazin, Jacques Houdek, Giuliano i drugi, a E.T. i Songkillersi nisu uspjeli osigurati prolaz.

Tada je vođa grupe E.T., Adonis Ćulibrk 'Boytronic', izrazio svoje sumnje u regularnost glasovanja pa je pisao HRT-u. O svemu se ubrzo oglasio i urednik Zabavnog programa HRT-a.

- Rezultati su službeni, ovjereni kod javnog bilježnika i uistinu ne vidim razloga za bilo kakve insinuacije. (…) Podsjećam Boytronica da žiri i publika glasuju u omjeru 50:50 te da rezultate može provjeriti u javnobilježničkom uredu koji nadgleda glasovanje. (…) Znam da je Boytronic ljut što je ispao, ali E.T. će uvijek biti rado viđen gost u našem programu – istaknuo je Aleksandar Kostadinov i time odbacio glasine o neregularnosti u glasovanju, prenosi eurosong.hr.

Pobjedu je odnio Boris Novković feat. Lado s pjesmom 'Vukovi umiru sami', na drugom mjestu završio je Magazin s pjesmom 'Nazaret', a Danijela Martinović uzela je treće mjesto s pjesmom 'Za tebe rođena'.

2006. Rozga dvaput išla na pozornicu, a prozivali su Seve

Doru 2006. obilježila je pobjeda Severinine 'Štikle', ali i Jelena Rozga koja se dvaput popela na pozornicu Dore - kao solo pjevačica i kao pjevačica Magazina. Naime, na natjecanju je bila grupa Magazin za koju se pretpostavljalo da će nastupiti s novom pjevačicom.

Ali, grupa nije pronašla Jeleninu zamjenu pa je na Dori s Magazinom bila upravo Rozga te su zapjevali 'Oprosti, mala'. No, Jelena Rozga nastupala je i kao solo izvođač s pjesmom 'Ne zovi me Marija' pa je došlo do toga da je ista pjevačica nastupala s dvije različite pjesme na istom natjecanju.

Pobjedu je tada odnijela Severina s pjesmom 'Moja štikla', a mnogi su nagađali da su rezultati namješteni. No, navode je odmah odbacio Aleksandar Kostadinov. Također, mnogi su napadali i Severininu pjesmu da je 'turbo folk' te da se radi o 'srpskoj poskočici'.

- Moram priznati da me, kada je riječ o poslu, više ništa ne može iznenaditi. Jedino me smetaju te kvalifikacije da je riječ o srpskoj poskočici. Rekao mi je Đorđe Novković da je njemu to najhrvatskija pjesma koja je bila u konkurenciji. Upotrijebili smo sve moguće hrvatske etnoelemente, ali kritike su ipak uslijedile - objasnila je Severina u jednom intervjuu. Na kladionicama tada Severina je bila na desetom mjestu, a na kraju je završila na 12. mjestu.

2007. Niz promjena u popisu izvođača i 'težak udarac' na Eurosongu

Nakon što su službeno objavljeni izvođači i pjesme za Doru 2007., krenula su i prva odustajanja. Prva je odustala pobjednica Dore 2003. Claudia Beni koja je poslala čak dvije pjesme - house pjesmu 'Samo ti mi daj' i pop pjesmu 'Ti si tu'. No, HRT je odabrao drugu pjesmu koja je bila sporijeg ritma. Pjevačica je odustala jer se nadala prolasku pjesme 'Samo ti mi daj'. Šuškalo se tada i da je bila nezadovoljna suradnjom s autorom pjesme 'Ti si tu', Marijem Šimunovićem.

Drugi izvođač koji je odustao od natjecanja na ovogodišnjoj Dori još je jedan njezin bivši pobjednik Goran Karan. On je trebao nastupiti na Sanremu, ali zbog toga što nema talijansko državljanstvo, nije tada nastupio na San Remu. No, tamo je obavio važne poslovne dogovore i najavio suradnju s talijanskim autorima.

Zbog toga je odustao od Dore, a njegovu pjesmu 'Pismom te ljubi milion mandolina' izveo je Giuliano, što je bilo u skladu s pravilima. Organizatori su samo zamijenili izvođača, a daljnja odustajanja nisu bila moguća zbog ugovora s HRT-om. Zbog prijave supruge za obiteljsko nasilje, s Dore je diskvalificiran Siniša Vuco.

Pobjedu je odnijela grupa Dragonfly i Dado Topić s pjesmom 'Vjerujem u ljubav' pa su ostvarili priliku da predstavljaju Hrvatsku na Eurosongu u Helsinkiju. No, prvi put u povijesti Hrvatske na tom natjecanju, predstavnici nisu osigurali prolaz u finale. Osvojili su 16. mjesto u polufinalu s 54 boda.

2008. Diskvalifikacija dva dana uoči finala

Dora 2008. imala je tektonsku promjenu! Umjesto dvije polufinalne večeri, Dora je imala jedno polufinale. U tom polufinalu predstavilo se 14 pjesama koje je odabrao stručni žiri. Iz polufinala se plasirao šest pjesama, a njima se u finalu pridružilo još njih deset koje su bile napisane od strane autora koje je HRT pozvao na sudjelovanje. Ti autori bili su: Ante Pecotić, Denis Dumančić, Hari Rončević, Miro Buljan, Miroslav Škoro, Nenad Ninčević, Rajko Dujmić, Tamara Obrovac i Husein Hasanefendić Hus.

Voditelji polufinala bili su Duško Ćurlić, Lana Jurčević i Nikolina Pišek, a u finalu im se pridružio Mirko Fodor.

Iako je u finalu trebalo biti 16 pjesama, završnica Dore imala je 15 pjesama. Naime, pjesma 'Milina' Dine Dvornika i Banea diskvalificirana je dva dana uoči samog finala.

- Za razliku od svih ostalih izvođača, Dvornik se nije pojavio ni na jednoj probi, oglušivši se i na pozive naših producenata koji to nisu dužni tolerirati, pa smo odlučili prekinuti takvu suradnju - rekao je tom prilikom Aleksandar Kostadinov, piše eurosong.hr.

O tome se oglasio i 'kralj funka'.

- Drago mi je što su me diskvalificirali jer je organizacija Dore u totalnoj komi - izjavio je u svom stilu tada Dvornik. No, iako je bila diskvalificirana, pjesma 'Milina' je bila navedena na tablici bodovanja. Ipak, svi glasovi pristigli toj pjesmi, nisu se brojali.

U napetoj završnici, Antonija Šola i njezina pjesma 'Gdje je srce tu je dom' te Kraljevi ulice & 75 cents s 'Romancom' imali su jednak broj bodova, 31. No, Šola je imala 15 bodova od žirija i 16 od publike, dok su Kraljevi ulice & 75 cents imali obrnutu situaciju i zbog toga su proglašeni pobjednicima Dore 2008. godine.

Oni su otputovali u Beograd, a Eurosong 2008. je prvi na kojem su uvedena dva polufinala. Hrvatski predstavnici uspjeli su izboriti finale, a završili su na 21. mjestu.

2009. Ponovno odustajanja

Trend odustajanja nastavio se i u 2009. godini, a Dora je i te godine imala jednu polufinalnu večer te finale. Šest od 14 pjesama iz polufinala prošlo je u finale gdje ih je čekalo još deset pjesama koje su pripremili ranije pozvani autori. Oni su: Ante Pecotić, Boris Đurđević, Bruno Kovačić, Denis Dumančić, Hari Rončević, Miroslav Rus, Nenad Ninčević, Rajko Dujmić, Tonči Huljić i Zrinko Tutić.

S natjecanja su se povukli bivši hrvatski predstavnici s Eurosonga. Prvo je to napravio Boris Novković koji je bio autor pjesme 'Raduj se' pa ga je zamijenila Sandra Bagarić s pjesmom 'Kao jedno'. Povukao se i Goran Karan koji je imao pjesmu 'Adam i Eva', a kao zamjena ušao je Mario Battifiaca s pjesmom 'Ma gdje bila'.

Pobjednici su bili Igor Cukrov i Andrea Šušnjara te pjesma 'Lijepa Tena', a u finalu Eurosonga u Moskvi zauzeli su 18. mjesto.

2010. Drama nakon odabira pjesme: 'Šaljemo plagijat!'

Osamnaesti hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije 2010. održao se u Opatiji, a bilo je jedno polufinale i finale. U završnici Dore 2010. bilo je 16 pjesama, a među poznatijim izvođačima bili su Franka Batelić, Giuliano, Đani Stipaničev i Feminnem koji je s pjesmom 'Lako je sve' odnio pobjedu.

No, prava drama počela je tek nakon odabira pjesme. Mnogi su prozivali da je pjesma 'Lako je sve' plagijat i da nalikuje pjesmi 'Believe' Dime Bilana, ruskog predstavnika na Eurosongu 2008. u Beogradu.

No, autor glazbe Branimir Mihaljević demantirao je te navode. Zatim se pojavila glasina da pobjednička pjesma podsjeća na pjesmu 'Idi' grupe Smak.

Vjera u dobar plasman splasnula je kada se grupa nije uspjela plasirati u finale Eurosonga. Zauzele su 12. mjesto s 54 osvojena boda.

2011. Dora kao reality show

Nakon što grupa Feminnem nije osigurala finale Eurosonga u Oslu, HRT je odlučio promijeniti način biranja hrvatskog predstavnika. Tako je Dora 2011. bila reality show, format koji je Nijemcima donio pobjedu u Norveškoj. Odabrano je 24 sretnika, među kojima su bili Damir Kedžo, Saša Lozar, Filip Dizdar, Tina Vukov, Mirko Švenda Žiga, te dvije zamjene.

Natjecatelji su bili raspoređeni u skupine od po 12 članova, a tijekom prve dvije emisije dalje je prolazilo po šest sudionika. Pet ih je birano kroz 20-minutno glasovanje, dok je o šestom odlučivalo tjedno glasovanje u sljedećoj emisiji. U četvrtoj emisiji natjecanje je nastavilo šestero kandidata, u petoj su ostala četiri, dok su se u šestoj natjecala trojica.

Finale je okupilo dvoje najboljih – Jacquesa Houdeka i Dariju Kinzer. Svaku emisiju pratio je stručni žiri koji je davao konstruktivne komentare natjecateljima. U žiriju su tako sjedili Gabi Novak, Dino Jelusić, Vanna, Luka Nižetić, Tereza Kesovija, Hari Varešanović, Mirjana Bohanec, Ivana Banfić, Ivanka Boljkovac i drugi. U završnoj emisiji članovi žirija Tonči Huljić, Severina i Andrej Babić nadglasali su televoting.

U finalnoj večeri natjecali su se Jacques Houdek, kojeg su svi članovi žirija hvalili i isticali kao favorita, te Daria Kinzer, koja je po ocu Njemica, a po majci Hrvatica iz Zadra. Iako je bila nepoznata hrvatskoj publici prije natjecanja, u Austriji, gdje se školovala, stekla je iskustvo u mjuziklima poput Kosa, Mačke i Chicago.

Finalisti su morali pripremiti tri pjesme: 'Još ima nas' (Lea Dekleva), 'Lahor' (Boris Đurđević) i 'Stotinama godina' (Ante Pecotić). Pjesma za superfinale birala se kombinacijom glasova – 50% televoting i 50% žiri. Nakon završetka glasovanja, žiri je najviše ocjene dodijelio pjesmi 'Lahor' u izvedbi oba finalista, dok je televoting dao jasnu prednost 'Stotinama godina'.

Međutim, prema pravilima natjecanja, odluka žirija imala je veću težinu, pa je Lahor odabran za superfinale. U završnom dvoboju Daria pobjeđuje i osigurava nastup u Düsseldorfu. No, na Eurosongu je pjesma zauzela 15. mjesto u polufinalu. Hrvatska je ponovno ostala bez finala, a Dora se na određeno vrijeme ugasila.

Nakon Dore, javnosti se obratio Jacques Houdek koji je otkrio da nije gubitnik te da je bilo 'nepravilnosti u glasovanju'.

- Moja 'istina' vezana je isključivo uz tehničke nepravilnosti i, vjerujem, nenamjerne organizacijske propuste koji su mi onemogućili ravnopravno nadmetanje te potaknuli poklonike moje glazbe da sumnjaju u regularnost završnog telefonskog glasovanja. Nadam se da će ekipa Dore uvažiti neke od mojih primjedaba i možda dogodine unaprijediti sustav za glasovanje. Naime, još tijekom glasovanja u superfinalu, počeli su meni i mojem timu putem mobitela, elektroničke pošte i društvenih mreža pristizati brojne poruke nezadovoljstva zbog nemogućnosti glasovanja, bilo putem poziva ili SMS-a, za mene i moju izvedbu. Ne radi se ovdje o nekoliko pritužaba, već o stotinama poruka (dio njih donosim u privitku) koje sve govore o sličnom problemu, a taj je da moja publika u većini pokušaja nije uspjela ubilježiti svoj glas. Dopustit ćete da primijetim kako to nije pošteno ni prema meni, kao ni prema kojem drugom izvođaču ukoliko je imao istih problema - rekao je tada Jacques.

Dora odlazi na pauzu

Dvije godine interno se birao izvođač (2012. Nina Badrić i pjesma 'Nebo', 2013. Klapa s Mora i 'Mižerja'), a Hrvatska je i dalje bila bez finala Eurosonga. HRT je 2014. i 2015. uzeo pauzu pa se 2016. vratio s Ninom Kraljić i pjesmom 'Lighthouse' koja je završila 23. u finalu.

Jacques Houdek otišao je na Eurosong 2017., predstavio duet sam sa sobom 'My friend' i zasjeo na 13. mjesto što je bio najbolji rezultat unatrag 11 godina. Franka Batelić 2018. s pjesmom 'Crazy' nije se uspjela plasirati u finale, ali je upisana u povijest kao najgori nastup Hrvatske na tom natjecanju.

2019. Povratak Dore i nova pravila, ali i odustajanja

Nakon dugih osam godina čekanja, obožavatelji Dore i Eurosonga došli su na svoje. HRT je 2019. odlučio da vraća Doru u život i to u Opatiju. Međutim, taj grad ugostio je Doru u sportskoj dvorani Marino Cvetković pa je tako Velika kristalna dvorana hotela Kvarner (koju pamtimo po upečatljivim lusterom) otišla u povijest.

Zanimljivo, natječaj za prijavu pjesama donio je i neke novosti. Na Doru su se mogli prijaviti i strani autori uz uvjet da će njihovu pjesmu izvesti državljanin Republike Hrvatske. Isto tako, novost je bila i slobodan izbor jezika - hrvatski, engleski, francuski i talijanski jezik.

Odabrano je 16 izvođača i dvije rezerve, ali ubrzo je došlo do odustajanja. Prvo je odustala prva rezerva - Tonka s pjesmom 'Don't say you love me', a kasnije su odustala i 4 tenora zbog ranije dogovorenih obaveza. Umjesto Tonke, na njezino mjesto stigla je Kim Verson koja je dobila priliku nastupati nakon odustajanja 4 tenora. Nakon toga rezerve su bili Patricija Gašparini s pjesmom 'Pretend' i Eni&Vjeko s 'Čudo'. Nije prošlo dugo, odustali su Eni&Vjeko pa je na njihovo mjesto došao Igor Delač s pjesmom 'U ritmu ljubavi'.

Luka Nižetić završio je na trećem mjestu s pjesmom 'Brutalero' i 13 osvojenih bodova. Drugoplasirana bila je Lorena Bućan koja je izvela 'Tower of Babylon' i osvojila je 18 bodova. Pobjedu na povratničkoj Dori uzeo je Roko Blažević s pjesmom 'The Dream' i 24 osvojena boda.

2020. Kedžo pobijedio, ali ne ide na Eurosong

Hrvatska sigurno neće pamtiti 2020. po dobrome. Prvo pandemija, a zatim i potresi koji su uništavali ono što se godinama gradilo. Dora je bila u Opatiji, imala je četiri voditelja (Duško Ćurlić, Mirko Fodor, Zlata Mück Sušec i Doris Pinčić), a u revijalnom programu trebala je nastupati Netta, izraelska pobjednica Eurosonga 2018. godine. No, Netta zbog viroze nije nastupala pa su je zamijenili finalisti treće sezone 'The Voice Hrvatska'.

No, i 21. hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije nije prošao bez odustajanja. Među 16 izabranih izvođača bio je i Goran Karan s pjesmom 'My legacy is love' za koju se ispostavilo da je već ranije izvedena što je protivno pravilima Dore. Naime, Karan je izveo pjesmu 2016. godine povodom prvog dana ljeta u Visokom u Bosni i Hercegovini što je bilo vidljivo i na nekim videozapisima na YouTubeu. Umjesto Karana, na Doru je stigla Elis Lovrić s pjesmom 'Jušto'.

Indira Levak s energičnom 'You Will Never Break My Heart' završila je na trećem mjestu, dok je na samom vrhu došlo do izjednačenja. Damir Kedžo s 'Divlji vjetre' i Mia Negovetić s 'When It Comes to You' imali su 31 bod. Kedžo je imao 15 bodova od žirija i 16 od publike, dok je Mia imala obrnutu situaciju.

Kedžo je uzeo pobjedu jer je imao bod više od publike, ali na Eurosong nije otišao zbog izbijanja pandemije koronavirusa.

2021. Nina Kraljić VS Albina

Na Dori 2021. je došlo do smanjenja broja pjesama pa je u finalu bilo 14 pjesama. Tada je, zbog epidemiološke situacije, bilo prisutno samo pet osoba na pozornici, a prateći vokali mogli su biti nasnimljeni na matricu. Na Dori 2021. nastupala je i Ella Orešković, kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića kao i Brigita Vuco, kći poznatog pjevača Siniše Vuce.

Na prvom mjestu završila je Albina s pjesmom 'Tick-Tock', slijedila je Nina Kraljić (Alkonost of Balkan) i 'Rijeka' te Mia Negovetić s pjesmom 'She's Like Dream'. Zatim je krenula drama...

- Ljudi, hvala na svemu, što ste glasali za nas. Čujem da je naš broj doslovce bio nepostojeći, miks je bio vrlo zanimljiv. Sve smo znali, kad smo bili stavljeni prvi, a ždrijeb ne postoji, tako da nemojte se uzrujavati. Hvala puno što ste bili uz nas. Teže je pobijediti na Dori nego na Eurosongu, što isto puno govori. Pratite naš projekt, bit će još ovakvih pjesama - rekla je Nina Kraljić koja je tvrdila da je natjecanje namješteno.

- Nisam razočarana što mi Nina nije čestitala, ja se želim okružiti pozitivnim ljudima kao i dosad, to mi je jedino važno. Svi su mi drugi čestitali, ona je tek jedna kap u moru - uzvratila je Albina za Slobodnu Dalmaciju.

- Previše znam o kulisama koje su se odigrale i predugo sam i sama u žrvnju HRT igre. Čestitke svima, ponajviše Miji, Bernardi i Tomi koji su mi osobno bili bolji i od mene i od Albine - zaključila je Nina na svojim društvenim mrežama, a ubrzo nakon toga obrisala je svoje profile.

- Stvarno sam dugo vremena onako šutjela, ne bi rekla da sam se povukla, ali nisam se htjela izjašnjavati po tom pitanju. Niti ću ja umrijeti od toga što meni nije čestitala, niti će mi to poboljšati život. Jednostavno, bile su neke izjave koje stvarno nisu bile na mjestu kao polazeći s neke ljudske strane i to je sve, imaš moj respekt kao izvođač, umjetnik, ali kao osoba neću te pozdraviti na ulici - kasnije je zaključila Albina za IN magazin. Albina s 'Tick-Tock' nije uspjela ući u finale Eurosonga.

2022. Uršula Tolj OUT, Tomislav Štengl IN

Hrvatska radiotelevizija objavila je 2022. detaljne upute za prijavu na Doru te najavila određene promjene u pravilima. Kao i prethodnih godina, dopušteni su nasnimljeni prateći vokali, no ponovno je uvedeno ograničenje od maksimalno šest osoba na pozornici. Još jedna važna novost odnosi se na pobjedničku pjesmu – ona više ne smije biti naknadno dorađivana, osim u slučaju manjih izmjena uz odobrenje HRT-a.

Međutim, samo nekoliko dana nakon otvaranja natječaja, dogodio se neočekivani preokret. Početkom studenog došlo je do smjene urednice Dore, Uršule Tolj, koju je zamijenio Tomislav Štengl, raniji urednik Dore 2020. i bivši šef hrvatske eurovizijske delegacije iz 2018. godine.

Razlozi smjene nisu potpuno jasni, ali se spominjalo nekoliko mogućih povoda. Navodno je jedna od spornih situacija bila odluka Uršule Tolj da angažira dizajnera Juraja Zigmana za izradu Albininog eurovizijskog kostima, bez prethodnog odobrenja glavne HRT-ove kostimografkinje Nataše Svekler. Također, zamjeralo joj se plaćanje nepredviđenih troškova, uključujući ručak za delegaciju zbog prenatrpanog rasporeda i nabavu kombinezona za plesače na crvenom tepihu u Rotterdamu.

Jedna od kontroverzi bila je i to što je Tolj otvorila natječaj za Doru 2022. bez prethodne dozvole ravnatelja HRT-a, iako ostaje nejasno kako je to bilo moguće s obzirom na to da ravnatelj službeno potpisuje natječaj prije objave. Preuzimajući organizaciju Dore, Tomislav Štengl odmah je donio jednu značajnu odluku – produljio je rok za prijave pjesama za Doru. Umjesto 25. studenog, natječaj je ostao otvoren do 10. prosinca, čime je poništen prethodni plan bivše urednice.

Pobjedu je odnijela Mia Dimšić s pjesmom 'Guilty Pleasure', ali Hrvatska nije ušla u finale Eurosonga.

2024. Zamjena postala pobjednik!

Prošlogodišnju Doru svi pamtimo po trijumfalnom uspjehu Marka Purišića, odnosno Baby Lasagne. Naime, za Doru 2024. odabrano je 24 izvođača što je značilo da će Dora imati dvije polufinalne večeri i finale. Dan uoči objave pjesama, došlo je do velike promjene. Popis je ostao bez jednog imena, a 'upala' je prva zamjena. Zsa Zsa koja je trebala nastupiti s 'Probudi usne moje' odustala je od sudjelovanja pa je u konačni popis ušao Baby Lasagna i pjesma 'Rim Tim Tagi Dim'.

Odmah nakon objave pjesama, mnogima je 'u uho ušla' pjesma Baby Lasagne. Internet su preplavile oduševljene reakcije eurovizijskih obožavatelja, a ubrzo je zaludio i obožavatelje Dore, čak dva mjeseca prije samog izbora. Na prošlogodišnjoj Dori uveden je i novi način glasovanja. U polufinalima odlučuje isključivo publika, dok u finalu žiri i publika. Stručni žiri sastojao se od četiri regionalna žirija u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci te čak četiri inozemna žirija, a te godine svoj glas dale su Italija, Island, Ukrajina i Njemačka.

No, problemi su se javljali u prijenosu uživo. Natalie Balmix 'štekala' je matrica za pjesmu 'Dijamanti', a Boris Štok nije izašao na pozornicu pa je izašao Duško Ćurlić i objasnio što se događa da 'ublaži neugodnu pauzu'. Naime, problem je bio u monitoringu, zvuku koji čuje izvođač kroz slušalice.

Pobjedu je odnio Baby Lasagna koji je ostvario povijesni uspjeh na Eurosongu kada je osvojio drugo mjesto, a osvojio je najviše bodova publike.

2025. Odustajanja, diskvalifikacije i povrede

Početkom prosinca otkrili smo izvođače koje će nastupiti na Opatiji i tražiti priliku da naslijede Baby Lasagnu. No, Hrvatska je za Božić dobila prvu zamjenu na Dori. Umjesto LSQ i Lare te pjesme 'Mama', na Doru idu Swingersi s pjesmom 'Ful Kul'. Oni nisu izborili mjesto u finalu hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije.

Nova 2025. godina donijela je i novu diskvalifikaciju. Natalie Balmix trebala je nastupiti s pjesmom 'Život ide dalje (Žigica)'. Prema informacijama koje je objavio HRT, iako je pjesma prošla natječaj i bila odabrana od strane stručnog žirija, njezina konačna verzija, koju je Natalie predala 5. siječnja, doživjela je značajne izmjene. Glazba i tekst pjesme promijenjeni su više od 50 posto u odnosu na originalnu prijavu.

- Dva neovisna glazbena producenta potvrdila su kako je došlo do promjena u produkcijskom, aranžerskom, tekstualnom i dinamičkom segmentu te da pjesma u svojoj finalnoj verziji predstavlja novo glazbeno djelo - prenio je HRT na svojoj službenoj stranici. Umjesto Natalie, na Doru je otišao Fenksta i pjesma 'Extra'.

Početak ovogodišnje Dore obilježile su ozljede izvođača. Prvo se obratio Luka Nižetić koji je otkrio da je povrijedio nožni prst tijekom nezgodnog doskoka na pozornicu. Međutim, nakon što je prošao u petak u finale, pjevač je otkrio kako su mu prst namjestili u Lovranu te da nije tijekom nastupa imao nikakvih problema.

Zatim je grupa NIPPLEPEOPLE otkrila nakon nastupa u prvom polufinalu da im dan nije počeo najbolje.

- Jutro je započelo gadno, istina je da je netko iz ovog tima bio na Hitnoj s 39,6 temperaturi - rekao je Marko Grdošić, glasnogovornik grupe.

Pjevačica Magazina, Lorena Bućan, također je nastupala u prvom polufinalu Dore 2025. i isto je osigurala prolaz u finale. Put do toga nije bio lak.

- Ranije sam bila solo, sada sam dio grupe. Svakim mojim nastupom na Dori se dajem sve više i više. Na probi sam se porezala, jer sam bosa, na pozornici, zbog scenografije. Kada su vidjeli iz produkcije su mi odmah pomogli. Imam još uvijek trag na haljini, trag krvi. Ovo sve ostalo je bilo sve u redu. Nisam ni primijetila da sam se porezala dok netko nije uperio prstom. Ivan Tandarić i Danijel Galić od Božića pletu naše outfite. Trebali smo doći sat vremena prije da bismo se obukli i da nas 'namontiraju'. Sve je pleteno, sve se trebalo provlačiti... Zahtjevno, ali efektno. U finalu ćemo još više guštati - rekla nam je Lorena Bućan.