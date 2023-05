Loreen i Alessandra priznale da su biseksualne: 'Koga briga je li u pitanju muškarac ili žena...'

Norveško-talijanska pjevačica Alessandra Mele (20) će predstavljati Norvešku na ovogodišnjem Eurosongu s pjesmom 'Queen of Kings', a trenutačno je na četvrtom mjestu u prvoj polufinalnoj večeri.

Alessandra je s 12 godina pobijedila u talijanskom talent showu VB Factor, a 2022. natjecala se u sedmoj sezoni The Voicea - Norges beste stemme 2022.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mele je rođena u Pietra Ligureu, općini u pokrajini Savona u talijanskoj regiji Ligurija. Nakon srednje škole otišla je živjeti k baki i djedu u Norvešku. Trenutačno ide u glazbenu školu LIMPI i živi u Lillehammeru. Sa šest godina je prvi put sudjelovala s ABBA-inim klasikom 'Dancing Queen'.

U nedavnom intervjuu za Eurovision Fun, Mele je priznala da je biseksualna te da pjesma Queen of Kings predstavlja njezina iskustva kao biseksualne žene.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Sada moram nešto reći, a to je da ne volim to nazivati ​​biseksualnim. I to zato što ste ga na neki način stavili u kutiju. Ali definicija koju dajete je biseksualna, pa ću samo to reći. Ono u što vjerujem je ljubav. Ljubav je posvuda, pa koga briga jeste li muškarac, djevojka, kokoš ili on. Koga briga? Kad ima ljubavi, ima ljubavi. I zato kažem da sam otvorena za svaku vrstu ljubavi, bila ona s djevojkom, muškarcem ili kokoši, jednostavno me nije briga. Vjerujem u ljubav - objavila je Mele u norveškom podcastu.

Švedska pjevačica Loreen (39) je pobijedila na natjecanju za pjesmu Eurovizije 2012. s pjesmom 'Euphoria', koja je bila na vrhu ljestvica u brojnim europskim zemljama. Na ovogodišnjem Eurosongu, Loreen će svoju zemlju predstaviti s pjesmom 'Tattoo'. Osim Euphorije, Loreen ima brojne druge hitove kao što su 'Walk with Me', 'Neon lights', 'Sober', 'In My Head' i 'I'm in It with You'.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Pjevačica je u intervjuu za švedsku televiziju otkrila da je biseksualna.

- Mnogi su ljudi toliko fokusirani na seks, na seksualnost. Ljubav je puno više. Obično kažem: 'Ljubav je tamo gdje je nađeš' - rekla je Loreen, prenosi Pink News.

Foto: TOM LITTLE/REUTERS

- U pjesmu ‘Tattoo‘ unijela sam cijelu sebe, bez zadrške. Bila sam uključena u proces stvaranja skladbe, koju sam prilagodila sebi i onom što želim pokazati publici. Ovom pjesmom želim poručiti da svi moramo pronaći nadu u ovom kaotičnom svijetu, da se moramo fokusirati na sebe i pronaći u sebi unutarnju snagu - rekla je nakon pobjede na Melodifestivalenu, koja će u Liverpoolu nastupiti u prvom polufinalu u kojem nastupa i naš Let 3.

Podsjetimo, prva polufinalna večer u liverpoolskoj Areni na rasporedu je danas od 21 sat, a druga slijedi u četvrtak. Veliko finale je u subotu. U prvom polufinalu, uz Hrvatsku i Let 3, nastupit će još 14 zemalja: Azerbajdžan, Češka, Finska, Irska, Izrael, Latvija, Malta, Moldavija, Nizozemska, Norveška, Portugal, Srbija, Švedska i Nizozemska.

