VIDEO Ovo je konkurencija Letu 3: Pogledajte sve nastupe prve polufinalne večeri Eurosonga!

Večeras je na rasporedu prva polufinalna večer glazbenog spektakla u Liverpoolu. Države koje nastupaju prvu večer Eurosonga su: Norveška, Malta, Srbija, Latvija, Portugal, Irska, Hrvatska, Švicarska, Izrael, Moldavija, Švedska, Azerbejdžan, Češka, Nizozemska, Finska. Ovo su pjesme s kojima će glazbenici predstaviti svoje zemlje.

Norveška

Alessandra - Queen Of Kings

Malta

The Busker - Dance

Srbija

Luke Black - Samo Mi Se Spava

Latvija

Sudden Lights - Aijā

Portugal

Mimicat - Ai Coração

Irska

Wild Youth - We Are One

Hrvatska

Let 3 - Mama ŠČ!

Švicarska

Remo Forrer - Watergun

Izrael

Noa Kirel - Unicorn

Moldavija

Pasha Parfeni - Soarele şi Luna (za njega Eurvision World kaže da ima manje od 1 posto šanse za prolazak)

Švedska

Loreen - Tattoo

Azerbejdžan

TuralTuranX - Tell Me More

Češka

Vesna - My Sister's Crown

Nizozemska

Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

Finska

Käärijä - Cha Cha Cha

