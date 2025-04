Lorena Bućan ponovno je solo!

Nova pjevačica kultnog splitskog benda je za IN Magazin otkrila da je odnedavno, nakon četiri godine veze, ponovno solo igračica, a s bivšim dečkom je, kaže, ostala u dobrim odnosima.

- Nisam znala da bi to ljude moglo zanimati na taj način, ali sad kad pitaš, da, slobodna sam. Ljudi nekad rade dramu od toga i ne znam ni ja, tko zna kakvu predstavu. Ja sam živjela svoj život isto prije i nakon. Uvijek sam sretna bila, kako god da je - rekla je Lorena Bućan za IN Magazin.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Prošle godine je govorila kako joj je dečko, velika potpora pri usponu na domaćoj glazbenoj sceni.

- Od početka on mene podržava do dandanas, stvarno ne doživljava to kako neki ljudi doživljavaju, da je to neka velika stvar, jer je on preskroman, ja sam skromna i jednostavno baš nam je savršeno, stvarno je - ovako je mlada pjevačica pričala u studenom 2024. godine, a za Gloriju je otkrila da joj je, sada već bivši dečko, po struci kuhar.