Lorena iz 'Braka na prvu' već je godinu dana sretno zaljubljena u Francuza: 'Slavi se u stilu'

Lorena Farkač bivša je sudionica showa 'Brak na prvu' u kojem su je eksperti spojili sa Stefanom Modrićem. Eksperti su do posljednjeg trenutka vjerovali da će se između ovog para razviti ljubav, no to se nije dogodilo.

Lorena je sada u vezi s jednim Francuzom kojeg je upoznala dok je tamo studirala, a ovih su dana proslavili prvu godišnjicu veze.

- 365 - napisala je uz niz fotografija s partnerom.

- Još mnogo toga - napisao je njezin dečko u komentarima.

Foto: Privatni album

Lorena je objavila i video s dečkom kako se provode za godišnjicu.

- Godina dana se slavi u Mamma Mia stilu - napisala je uz snimku na kojoj su pjevali Abbin hit

Iako je bila spojena s njim u showu, Lorena je rekla kako između nje i Stefana nije bilo ljubavi.

Foto: RTL/canva

- U niti jednom trenu nisam bila zaljubljena u Stefana. Ekstrovert sam te se s osobama koje su mi bliske tako i ponašam. S obzirom na to da je on muško, ljudi mogu pogrešno protumačiti stvari. No da mi je bio jako drag i da mi se sviđao - to je istina - rekla je jednom prilikom, a njih dvoje su još uvijek u dobrim odnosima.

- Stefan i ja smo si odlični danas. Smatram da smo od svih parova ostali u najboljem odnosu. Čujemo se i viđamo dosta često, ali naravno - sve na prijateljskoj bazi punoj poštovanja. Volim se naći s njim i samo pričati o stvarima, veliki smo prijatelji, kazala je i otkrila kako je upoznala dečka.

- Imam dečka od studenoga 2022. godine. Moram reći da sam u veoma sretnoj vezi i da se osjećam predivno. Riječ je o jednom dečku iz Francuske kojeg sam upoznala dok sam pet mjeseci studirala ondje. Iskreno, nisam očekivala ljubav, bila sam jako protiv veza, no ovaj mi je dečko uspio ukrasti srce. Planiramo useljenje skupa u bliskoj budućnosti s obzirom na to da on živi u Francuskoj, a ja u Hrvatskoj - objasnila je za RTL ranije.