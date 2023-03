Lorena plakala, Stefan priznao: 'Ne, nisam zaljubljen u nju!'

Ja tu osobu volim kao osobu koja je sa mnom svaki dan, rekao je Stefan kad ga je ekspert Boris u 'Braku na prvu' pitao što osjeća za Lorenu. Na zabavi kada su Lorena i Stefan slavili mjesec dana braka, žiriju je rekao kako su ga iživcirala pitanja o njihovoj budućnosti jer on živi u sadašnjosti i ne razmišlja o tome što će biti kasnije.

Foto: rtl

Eksperti su bili iznenađeni što je Lorenu nazvao 'osobom', a ostalima je bilo neugodno da bi ga potom Nelly pitala: 'Jeste li zaljubljeni?'. Stefan je odgovorio: 'Ne', a ostali su se divili Loreninoj smirenosti.

- Da je meni to rekao frajer, ne bih reagirala kao Lorena, mene bi to povrijedilo - zaključila je Petra. Lorena je rekla da ni ona nije zaljubljena dok ostali parovi nisu vjerovali u to.

- Lorena bi voljela da Stefan kaže da su u vezi, pa bi i ona rekla da jesu, ali kako on kaže da nisu, i Lorena misli isto kao i on - objasnila je Miljana.

Foto: RTL

Eksperti su tražili Stefana i Lorenu da se gledaju deset sekundi, a Stefan je nije htio držati za ruku. Lorena mu je poslije otkrila da joj je jako drag, da joj je stalo do njega te da i ona voli i cijeni njega kao osobu. Oboje su napisali da ostaju, a kasnije je Lorena objasnila Stefanu da je ona načisto s tim što osjeća prema njemu, bez limita, te mu otvoreno rekla:

- Ti se bojiš!

Lorena se u emisiji rasplakala nakon što su Tihomir i Manuela napisali da odlaze iz showa jer se s Manuelom jako zbližila.

Foto: RTL

Najčitaniji članci