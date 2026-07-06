Louis iz serije 'Suits' gotovo neprepoznatljiv: Rick Hoffman drastično promijenio izgled

Američki glumac Rick Hoffman, najpoznatiji po ulozi ekscentričnog odvjetnika Louisa Litta u popularnoj seriji 'Face' (Suits), iznenadio je svoje obožavatelje novim izgledom. U nizu objava na društvenim mrežama, 56-godišnji glumac pokazao je značajno vitkiju liniju i novu frizuru.

Hoffman je krajem lipnja na svom Instagram profilu objavio selfie koji je brzo postao viralan. Na fotografiji pozira u bijeloj kariranoj košulji i sivim hlačama, a u prvom je planu njegova nova, duža kosa. Umjesto karakteristične obrijane glave koju je nosio tijekom devet sezona serije 'Face', Hoffman sada ima gušće pramenove s prednje strane i zalizanu kosu sa strane.

Uz fotografiju je kratko napisao "Prošlo je nešto vremena". Već je početkom lipnja nagovijestio promjenu crno-bijelom fotografijom iz kupaonice.

Obožavatelji su odmah reagirali na njegovu transformaciju, a komentari su bili ispunjeni iznenađenjem i pohvalama. Mnogi su istaknuli kako glumac izgleda neprepoznatljivo, a neki su se našalili da sada više sliči svom kolegi iz serije, Gabrielu Machtu, koji je utjelovio lik Harveyja Spectera. Podršku mu je u komentarima iskazala i bivša kolegica Sarah Rafferty, poznata po ulozi Donne Paulsen, ostavivši nekoliko emotikona podrške.

Foto: Graylock/PRESS ASSOCIATION

Zbog velikog interesa javnosti, Hoffman je odlučio podijeliti tajnu svog novog izgleda. U odgovoru jednom od obožavatelja, glumac je otkrio kako je do zapanjujućih rezultata došao kombinacijom triju ključnih stvari.

"Intenzivni povremeni post i keto dijeta. Bez alkohola", napisao je Hoffman, a njegova iskrenost naišla je na dodatno odobravanje. Mnogi su pohvalili njegovu disciplinu i predanost, ističući kako je inspiracija drugima.

*uz korištenje AI-ja

