'Love Island Adria' iza kulisa! Vilu pripremaju 2 mjeseca, stiže stotinjak članova produkcije

Više od 50 kamera, stotinjak članova produkcije, raskošna vila i čak 50.000 eura za par koji izdrži sve ljubavne testove. Ove jeseni sunčani Tenerife postaje kulisa prvog regionalnog projekta 'Love Island Adria', u kojem će se iza zidova vile smjenjivati simpatije, spajanja, ljubomora, intrige i nepredvidivi preokreti koje će iz dana u dan pratiti i gledatelji na platformi Voyo.

Kad 'islanderi' zakorače u vilu, prostora za druženje i romantiku neće nedostajati. U vanjskom dijelu čekaju ih teretana, bazen, prostor za izazove te igre i romantična sjenica kao prostor za opuštanje i mnogo romantičnih mikrolokacija na kojima se sudionici mogu opustiti, bolje upoznati i razviti romantične odnose. Jednako je opremljen i interijer vile. Na raspolaganju će im biti dnevni boravak, velika spavaća soba, soba za intervjue, ljubavno gnijezdo, garderoba za dečke i soba za šminkanje za djevojke.

Foto: RTL

Produkcija upravo ljubavno gnijezdo izdvaja kao najromantičnije mjesto u vili, iako ističu da romantičnom atmosferom odiše i cijelo dvorište. Da bi sve bilo spremno za prve stanare, vilu za snimanje pripremaju dva mjeseca. Privatnih kutaka u njoj bit će dovoljno, ali potpune privatnosti ipak neće biti. Boravak 'islandera' pratit će više od 50 kamera, a zbog showa na Tenerife će otputovati i stotinjak članova produkcije.

Foto: RTL

Odabrani natjecatelji krenut će u potragu za idealnim partnerom čim uđu u vilu, a kako bi ostali u showu, morat će biti upareni. Oni koji ostanu sami riskiraju ispadanje. Na događanja u vili moći će utjecati i gledatelji. Svojim će glasovima odlučivati o sudbini kandidata, a 'islandere' će tijekom boravka čekati mnogi izazovi, igre i romantični spojevi. Najuspješniji par na kraju će se boriti za glavnu nagradu od 50.000 eura. Kroz avanturu na egzotičnom Tenerifeu vodit će ih regionalna glumica Dragana Mićalović (35).

- Bila sam vrlo iznenađena kad sam dobila ponudu za projekt ovakvog razmjera i formata. Kad sam shvatila o čemu je riječ, pomislila sam koliko je to drukčije od svega što sam dosad radila i upravo me to privuklo. Volim izazove koji me natjeraju da otkrijem neku novu stranu sebe. 'Love Island' je svjetski poznat format, ali posebno mi je zanimljivo to što imamo priliku dati neki svoj regionalni pečat. Zato je moje 'da' došlo vrlo prirodno - otkrila je Dragana.

Foto: RTL

Kandidatima, kaže, ne bi davala nikakve velike savjete, no rekla bi im da budu iskreni i prema osobi kraj sebe, ali i prema sebi.

- Da ne biraju ono što dobro izgleda izvana ako iznutra ne postoji taj osjećaj. Da se prepuste, da uživaju u svakom trenutku i svakom danu te da se ne boje pokazati emociju. Na kraju svega, možda se neće svatko s Tenerifea vratiti zaljubljen, ali sam sigurna da će se svi vratiti s boljim razumijevanjem sebe. A možda je i to jedan od najljepših oblika ljubavi - zaključila je karizmatična glumica.

Mićalović iza sebe ima niz televizijskih i kazališnih uloga. Pred kamerama se pojavila 2010. godine u tinejdžerskoj seriji 'Priđi bliže', a veću prepoznatljivost donijela joj je uloga Kasije u 'Sinđelićima'. Publika ju je potom gledala i u popularnim serijama 'Istine i laži' te 'Igra sudbine'. Posebnu mjesto u njezinoj karijeri ima i naslovna uloga u predstavi 'Ana Karenjina' u Narodnom pozorištu u Nišu, za koju je u listopadu 2021. dobila nagradu 'Zoranov brk'.

Foto: RTL

Nedavno nam je rekla kako u glumačkom svijetu ima lik, tekst i zadane okolnosti, a u ovom projektu pred kamere će stati kao ona sama. Upravo joj je ta nepredvidivost istodobno najveći izazov i najveće uzbuđenje. Otkrila je i kakva želi biti kao voditeljica. Važno joj je da bude pravedna i prisutna te da prepozna kad treba postaviti pitanje, kad slušati, a kad pustiti da situacija govori sama za sebe.

Drame se, čini se, ne boji.

- Život bez drame nije život. Na neki način svi je volimo u svojem životu. Čini nas živima. Pa neka tako bude i sad - zaključila je glumica, koja ipak vjeruje da kamera ne može dugo sakriti iskrene emocije.

Uz nju će biti i narator, koji će svojim komentarima pratiti sve ljubavne zaplete, preokrete i drame te showu dati dodatnu dozu humora.