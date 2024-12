LSQ feat. Lara odustali od Dore: Poznato je i tko će ih zamijeniti

HRT je u utorak izvijestio kako su LSQ feat. Lara, jedni od izvođača koji su trebali nastupiti na Dori 2025. s pjesmom 'Mama', odustali od natjecanja. Umjesto njih će, po pravilima, priliku nastupa na Dori dobiti prva rezerva, a to su u ovome slučaju Swingersi s pjesmom FUL KUL (Full cool). Autor glazbe i teksta je Robert Mareković, a obradu skladbe potpisuju Swingersi.

Pjesmu 'Mama' koju su trebali izvesti LSQ feat. Lara napisali su Miroslav Lesić i Lea Dekleva, a o samim izvođačima se i ne zna puno. Nagađalo se da je 'Lara' zapravo Lara Antić iz benda Bang Bang.

I prošle godine je došlo do ovakve situacije na Dori. Tada je od natjecanja odustala Zsa Zsa, a zamijenio ju je upravo Baby Lasagna koji je naposljetku pobijedio na Dori, a na Eurosongu u Švedskoj završio na visokom drugom mjestu.

Podsjetimo, HRT je početkom prosinca objavio listu izvođača i pjesama koji će se natjecati, kao i popis rezerve.

Izvođače je izabrao stručni žiri u sastavu Željen Klašterka - glazbenik i skladatelj, Tihomir Preradović - skladatelj i glazbeni producent, Monika Lelas – voditeljica i urednica na Drugom programu Hrvatskoga radija, Ivan Pešut – glazbenik, glazbeni producent, skladatelj i gitarist, Jelena Balent – glazbena urednica na Hrvatskom radiju i pjevačica, Davor Medaković – glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija te Luka Grgić – redatelj, redatelj scenskog nastupa Baby Lasagne na Eurosongu.

Među izvođačima su bili:

1. Ananda - „Lies Lay Cold”

2. EoT - „Bye, Bye, Bye”

3. Filomena - „Strong”

4. Irma - „Enigma”

5. IVXN - „Monopol”

6. Jelena Radan - „SALUT!”

7. Lara feat. LSQ - „MAMA”

8. laurakojapjeva - „NPC”

9. LELEK - „The Soul of my Soul”

10. Luka Nižetić - „Južina”

11. Magazin - „AaAaA”

12. Marin Jurić Čivro - „Gorjelo je”

13. Marko Bošnjak - „Poison Cake”

14. Marko Škugor - „Šta da Boga molim ja”

15. Marko Tolja - „Through the dark”

16. Marta May - „Running to the Light”

17. Matt Saft - „Welcome to the circus”

18. Natali Balmix - „ŽIVOT IDE DALJE”

19. Natally - „Dom si srcu mom”

20. NIPPLEPEOPLE - „ZNAK”

21. Ogenj - „Daj, daj”

22. Petar Brkljačić - „KRAJ”

23. Supersonic Trio - „Animal”

24. Teenah - „Aurora”

A ovi izvođači su bili rezerva:

1. SWINGERS FUL KUL - „Full cool”,

2. Fenksta - „Ekstra”,

3. Patricia Gasparini - „KARMA”



4. llyricum - „TANANAI” (MOTHER)