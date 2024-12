Uvode promjene na Eurosongu

Europska radiodifuzna unija (EBU) objavila je ovih dana kako su donijeli nekoliko novih pravila za poznato glazbeno natjecanje Eurosong, a kojima se želi natjecateljima pružiti veća sigurnost, dobrobit i zaštita.

Kako navode u priopćenju, do promjena je došlo nakon događaja u švedskom Malmöu na ovogodišnjem Eurosongu. Podsjetimo, Eurosong je obilježio skandal s nizozemskim predstavnikom Joostom Kleinom. On je diskvalificiran nakon pritužbe jedne članice ekipe, koja je tvrdila da ju je verbalno napao, a nakon toga je pokrenuta i istraga od koje su naposljetku odustali.

Zato će EBU u Baselu, u kojem će se održati idući Eurosong, uvesti sljedeće promjene:

Napravit će zone za natjecatelje u kojima neće biti dopušteno snimati i u kojima će se moći u privatnosti pripremati za nastup.

Bit će više probi zatvorenih za javnost kako bi se natjecatelji mogli usredotočiti na svoje nastupe bez ometanja.

Optimizirat će se rasporedi proba tako da će natjecatelji imati više vremena za odmor i uživanje u gradu domaćinu.

Uvodi se nova uloga, producent za dobrobit, kojem će se svi natjecatelji i suradnici moći obratiti kako bi se osiguralo sigurno okruženje puno poštovanja i podrške.

Na Eurosongu u Malmöu pobijedili su Nemo i pjesma 'The Code' te će se zbog njihove pobjede, idući održati u švicarskom Baselu. Baby Lasagna, koji je predstavljao Hrvatsku, osvojio je drugo mjesto. A tko će ga zamijeniti i iduće godine predstavljati Hrvatsku na ovom natjecanju, bit će poznato kroz nekoliko mjeseci, kada će se 24 izvođača natjecati na Dori.

Što se tiče nizozemskog predstavnika, njihova nacionalna televizija AVROTROS objavila je kako će se natjecati iduće godine, a Kleinu su ponudili da se opet natječe, no on je to odbio.