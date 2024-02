Lu Dedić uoči Dore nam otkriva: Baka Gabi najbolje zna, s tatom Matijom volim igrati košarku...

Imala je glazbenu "pauzu", no Lu Dedić ipak je odlučila krenuti stopama slavne glazbene obitelji. Baka Gabi Novak, djed Arsen Dedić, otac Matija. Velika muzička imena. Glazbenim putem krenula je i Lu, a šira javnost moći će je vidjeti na Dori, koja počinje 22. veljače s prvom večeri.

Prva velika glazbena manifestacija, i to Dora. Kako teku pripreme? Ima li treme? Jeste li sad procesuirali da se to zaista događa i da zaista idete na Doru?

Potpuno mi je nevjerojatno, nikada ne bih rekla da će mi jedan od prvih glazbenih koraka biti nastup na Dori. Pripreme su zahtjevne, ali su mi zanimljive obzirom da kroz njih gledam kako se postepeno ostvaruje cjelokupan projekt i uživam u tome. Imam super ljude oko sebe koji mi pomažu da sve napravimo tako da bude savršeno, bez njih ne znam bi li se mogla toliko dobro organizirati i ostvariti baš ono što želim, obzirom da u pripremama za ovako bitan nastup nemam iskustva. Zato sam im beskrajno zahvalna i nemam ni trunku sumnje da će nešto poći po zlu. Trema je, kako nam se sve više bliži Dora, svakim danom prisutnija. Želim vokalno dati svoje najbolje i nadam se da me strah od javnog nastupa neće u tome zaustaviti. To mi je trenutno jedini razlog zašto osjećam tremu jer se želim kvalitetno predstaviti sad kad sam već dobila takvu fenomenalnu priliku za to. Isto tako kao što je trema svakim danom prisutnija, tako je i svijest da se ovo zaista događa prisutnija. Tako da, da, postepeno procesuiram.

Je li sve spremno za nastup krajem veljače na Prisavlju ili još dvojite oko stajlinga, koreografije, rasvjete?

Puno segmenata nastupa smo već riješili. Rasvjeta, odjeća, ideja za šminku i frizuru konačno su ti segmenti oko kojih više ne moram brinuti, razmišljati i premišljati se. Koreografija je još u procesu usavršavanja, no oko toga ne brinem jer neće biti ništa komplicirano jer veliki dio pažnje želim skrenuti upravo na pjesmu. Uskoro će sve biti spremno, a nadam se da ću i ja sama biti spremna da nastupim na tako važnoj manifestaciji.

Foto: Tina Kadoic / Motion Media Company

Da se naježiš… Ovo zvuči nadrealno… Napokon umjetnički rad s porukom… Prelijepa melodija, mogu je zamisliti kao soundtrack nekog blockbustera… samo su neki od komentara na vašu pjesmu ''Plavi Leptir'' s kojom ćete se natjecati na ovogodišnjoj Dori. Guraju li vas još više naprijed ovakvi pozitivni komentari? Daju li vam vjetar u leđa da nastavite s glazbenom karijerom?

Za glazbenu karijeru sam se već definitivno odlučila, no ovakvi komentari uvijek će me motivirati da nastavim dalje i da napredujem. Miroslav Lesić stvarno je napravio pjesmu na koju ne možeš da se ne naježiš. Ja uvijek kažem da 90% zasluga ide upravo njemu, ja sam pjesmu samo otpjevala, hahaha. Bili smo skeptični oko toga hoće li publika prihvatiti pjesmu i na koji način će ju interpretirati, no mislim da je većina ljudi shvatila njenu poruku i dubinu koju nosi sa sobom, što se i vidi po navedenim komentarima.

Kako ste se odlučili uopće prijaviti za Doru?

Odlukom da se prijavim iznenadila sam samu sebe. Nisam se nikad prije natjecala. Miro mi je rekao da razmislim o prijavi te sam odmah pristala jer mi se činilo kao super izazov. Htjela sam isprobati nešto novo i nešto zahtjevno. Uglavnom me avanturizam motivirao da se prijavim.

Foto: Filip Kovačević

Što su na to rekli baka, mama, tata? Je li vam sad ipak drago što ste na neki način pobijedili vašu sramežljivost pred javnim nastupom?

Njih sam također iznenadila, obzirom da nikad prije nisam izrazila želju da sudjelujem u glazbenim natjecanjima. To je, naravno, bila pozitivna iznenađenost. Dobila sam dojam da su stvarno ponosni i sretni što sam i ja krenula glazbenim putem i što mi se ostvarila prilika za nastup na Dori. Pobijedila sam sramežljivost, glazba mi je otvorila vrata i omogućila da se oslobodim i izrazim. Iako sam pobijedila sramežljivost, nisam pobijedila strah. Mislim da je to zato što sam još uvijek u fazi gdje se moram dokazati, odnosno gdje moram pokazati kvalitetu i smisao. Tek sam na početku tako da će taj strah s vremenom sigurno nestati. Jedva čekam taj trenutak u kojemu ću bez straha i ikakvog problema, s potpunim užitkom stati na pozornicu i raditi ono što najviše volim.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Snimili ste, ako se ne varam, još tri pjesme uz Plavog leptira s kojim idete na Doru. Žanrovski su različite. U kojem žanru se najviše vidite?

Tako je. Osim ''Plavog leptira'' snimila sam i prepjev ''Zadnji sati ljeta'' , pjesmu koju u originalu pjeva Kristijan Beluhan na svojem albumu ''Skretanja''. Njom sam gostovala na tatinom albumu ''Ladies'' i ona označava taj moj početak u glazbenom smjeru. Prvi samostalni singl ''Prava stvar'', autora Silvija Pasarića, je onaj s kojim sam obavijestila javnost da sam za stvarno odlučila krenuti u pjevačku karijeru. Uz svoj treći singl pod nazivom ''Mijenjam se'' snimila sam svoj prvi spot i to mi je bio prvi trenutak gdje sam bila fascinirana svojim početkom jer nisam mogla vjerovati da gledam sebe u muzičkom videospotu, i to u spotu pjesme koju ja pjevam. Tako da sva tri singla imaju posebno mjesto u mom srcu, baš kao i ''Plavi leptir'' kojim ću nastupati na ovogodišnjoj Dori. Drago mi je što svaka od tih pjesama ima lijepu priču iza sebe i što sam uz snimanje pjesama i spotova imala prekrasne suradnje. Žanrovski su različite jer se još uvijek tražim, no mislim da je pop glazba, plesna, zabavna onaj smjer u kojem ću ići.

Razmišljate li albumu? Glazbenoj suradnji ili projektu?

Snimanje albuma bio je plan nakon što sam snimila singl ''Mijenjam se'' i krenuli smo sa snimanjem, no onda se dogodio ovaj nevjerojatan preokret (nastup na Dori), tako da sam snimanje albuma pauzirala, no jako se veselim vratiti se na posao i usavršiti album. Sanjam o nekoj fora glazbenoj suradnji, nisam još odlučila s kime, ali imam neke ideje koje ne bih otkrivala. Jako bih voljela kada bih tu suradnju mogla svrstati kao jedan od singlova svojeg budućeg albuma. Za sada je to samo ideja, no stvarno se nadam da će se i ostvariti.

Foto: Hrvoje Jelavic/24sata

Koji su vam glazbeni uzori? Što je trenutačno na vašoj playlisti?

Puno je njih koji su mi fascinantni u različitim aspektima, ali ne mogu reći da se na nekog konkretno ugledam. Cilj mi je biti svoja. Na mojoj playlisti su razni žanrovi i izvođači. Slušam različite stvari i u slušanju se žanrovski ne ograničavam jer volim raznoliko i uglavnom slušam ono što mi se svidi, neovisno o žanru. Zapravo najviše uživam u rock glazbi jer mi daje taj nekakav kontradiktoran osjećaj smirenja. Što glasnije i dinamičnije, to sam ja mirnija i opuštenija. No volim i onaj mirniji, indie rock u kojem uvijek izdvajam Arctic Monkeyse koje sam otkrila u svojoj dvanaestoj godini i ostvarila da ih gledam i slušam uživo pretprošlog ljeta. Od mirnijih, nježnijih izvođača izdvojila bih i Lanu Del Rey. Slušam i rap i trap glazbu te pop glazbu, naravno. Uglavnom, svašta se nalazi na mojoj playlisti jer ne postavljam granice u uživanju i shvaćanju glazbe i njenog izričaja.

Ove godine dolaze mnoge strane zvijezde u Hrvatsku – Duran Duran, Grace Jones, Ed Sheeran, Avril Lavigne, Sting, Simple Minds, Lenny Kravitz… Planirate li na koji koncert?

Nisam još kupila karte ni za jedan, ali najviše bih voljela otići na Stingov koncert. Kad sam bijela dijete roditelji su vrlo često slušali njegove CD-ove, preslušala sam ih vjerojatno preko sto puta u autu kada bismo putovali na more. I tada mi se svidio i to se nije promijenilo. Danas ga isto slušam, no preko mobitela, obzirom da je sve digitalizirano, pa nemam više gdje ubaciti CD. Taj nedostatak obično ispunjavam vinylima. Slušanje glazbe na gramofonu smatram baš romantičnim iskustvom pa to često i prakticiram.

Kad smo nedavno razgovarali s vašim tatom, rekao nam je da je jako ponosan što ste se ponovno vratili glazbi. Pitate li ga ponekad za pokoji savjet ili svatko kroči svojim glazbenim putem?

Završila sam osnovnu glazbenu školu klavira i nisam nastavila u srednju. Tata je mislio da je to to od mojeg glazbenoj izričaja, tako da je sad stvarno sretan što sam ipak izabrala ići glazbenim putem, doduše ne s klavirom nego s pjevanjem. Različite smo generacije pa različito i slušamo i upijamo, no tata je, naravno, iskusan u ovom poslu. Zna što treba raditi i ne raditi, tako da se često oslanjam na njegove savjete u tom ''tehničkom'' smislu. Zahvalna sam što imam tu mogućnost i tako se puno sigurnije osjećam.

Tad nam je i dodao i kako ga oduševljava da ste svoji, ne pristajete biti dio mainstreama nego svoji i posebni. Pročitala sam da vam je taj savjet dala baka Gabi, baka zna?

Hahaha, da! Baka zna. Za taj sam se savjet najviše uhvatila jer nekako najviše paše mojoj osobnosti. Rađe radim ono što volim i što mi se sviđa, nego da radim samo da bude popularno. Mislim da ću onime što mi se stvarno sviđa i čime ću predstaviti sebe u stvarnom obliku biti najviše zadovoljna i uvijek ću se voditi time.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

I košarka je u vašim dedićevskim genima… i trenirali ste je… Zaigrate li još s tatom košarku, makar ljeti u Šibeniku? Nađe li se vremena da zajedno odete makar na utakmicu?

Trenirala sam jedan kratak period, mislim da od trećeg do petog ili šestog razreda osnovne škole. Nažalost, vremena se mijenjaju i odrastanjem sve rjeđe nalazim vremena za takve aktivnosti, ali definitivno bih s tatom voljela zaigrati. Dogovorili smo već u sedmom mjesecu odlazak u Šibenik, tako da na svoj bucket list definitivno stavljam to da tamo zaigramo zajedno.

Planovi za dalje?

Prvotni plan mi je, kao što sam i spomenula, snimanje albuma. Za dalje ne znam, ali obzirom da sam sklona ovakvim iznenađenjima kao što je nastup na Dori, možda se opet neočekivano dogodi i takav nekakav preokret, hahaha. No definitivno nakon Dore prioritiziram album i dalje se nadam onoj željenoj suradnji. Paralelno i studiram, tako da su mi, osim glazbe, i željeni akademski rezultati plan.