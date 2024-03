Lu Dedić: Uvijek imam inzulin sa sobom zbog dijabetesa. Baka Gabi je dobro, često je posjetim

Unuka Gabi Novak i pokojnog Arsena Dedića, Lu Dedić (21), nedavno je nastupala na Dori s pjesmom 'Plavi leptir', ali nije se uspjela plasirati u finale. Iza sebe ima već četiri objavljena singla, a odlučno korača ka prvom albumu. No, mlada glazbenica suočena je i s neizlječivom bolesti. Otkrila je da se bori s dijabetesom tipa 1.

- Općenito je taj neki stereotip u vezi dijabetesa da se on dobiva jer se jede previše slatko. To nije tako, pogotovo u tipu dijabetesa koji ja imam. Dobila sam ga genetski, tako da nisam nikako pridonijela tome da ga dobijem - rekla je za IN Magazin.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

Dodala je kako u svojoj torbi uvijek imam inzulin i preko mobitela preko aplikacije mjeri šećer.

- Nemam neki problem živjeti s time i htjela bih kao javna osoba olakšati nekome možda i pokazati da se sve može bez obzira na samu dijagnozu - priznala je.

Foto: Filip Kovačević

Njezina baka, glazbena diva, trenutačno je u zagrebačkom domu za rehabilitaciju gdje se oporavlja od ozljede kralježnice.

- Čim dobijem priliku, uvijek idem, pa joj donesem nešto to me baš veseli. Uvijek je tamo zateknem među našim bližnjim ljudima i to mi je baš drago da ljudi izdvajaju vrijeme da budu s njom, i tu se baš vidi to kakva je ona osoba jer toliko ljudi dođe, vidi se taj odraz njezine dobrote. Baka je dobro. Da, naravno. Hvala Bogu. - rekla je Lu.

Foto: Pixsell/DHMZ